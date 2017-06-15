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''Единая Россия'' выдвинула кандидата на выборах главы Карелии

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Региональное отделение партии ''Единая Россия'' выдвинула кандидатом на губернаторских выборах в Карелии врио главы республики Артура Парфенчикова.

Решение о выдвижении Парфенчикова принято в четверг на партийной конференции в Петрозаводске по итогам тайного голосования более 70 делегатов.

В бюллетень для голосования было включено три кандидатуры. Это ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, депутат Заксобрания Анна Лопаткина и врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

Голоса распределились следующим образом: Воронина поддержали шесть человек, Лопаткину также шесть, а Парфенчикова - 59. Таким образом, партия приняла решение выдвинуть на выборах главы Карелии Артура Парфенчикова.

Парфенчиков поблагодарил членов партии за принятое решение.

''Для меня это большая ответственность и честь'', - сказал он.

Напомним, указом президента РФ Артур Парфенчиков был назначен врио главы Карелии 15 февраля 2017 года после отставки Александра Худилайнена.

Выборы губернатора состоятся 10 сентября 2017 года впервые за 15 лет.

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Комментарии

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Гарик
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Гость
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