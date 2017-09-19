10 фактов, почему “Древлянка-8” - идеальный район для детей
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В экорайоне “Древлянка-8” созданы все условия для проживания семей с детьми.
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Детские площадки установлены в каждом дворе. Горки, карусели, песочницы, турники - здесь не бывает скучно ни одному малышу.
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Большой спортивный комплекс, где можно играть в футбол, баскетбол, волейбол.
Зимой будет функционировать каток.
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Спортивные секции. В микрорайоне открыт клуб единоборств “Апрель-2000”, а также проходят бесплатные тренировки для жителей “Древлянки-8” в детском футбольном клубе “Юный чемпион”.
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Безопасность на первом месте. Во дворах установлены публичные камеры наблюдения.
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Работает детский развивающий клуб.
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На "Древлянке-8" живет много разных детей, общаться с которыми очень интересно и весело.
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В микрорайоне часто проходят детские праздники, фестивали спорта и здорового образа жизни.
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Кругом лес, природа и чистый воздух.
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Построен современный детский садик.
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Удобные и разнообразные планировки квартир с большими детскими комнатами.
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