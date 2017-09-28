В Петрозаводске 18 домов переведут на природный газ

В карельской столице до конца текущего года планируется выполнить работы по переводу на природный газ 18 многоквартирных домов в Октябрьском районе.

Об этом сообщила заместитель начальника управления жилищного хозяйства администрации города Наталья Чернобай на совещании в мэрии Петрозаводска.

«В 2017 году на цели перевода жилищного фонда на природный газ предусмотрено 12,693 млн рублей, в том числе 6,5 млн - за счет средств бюджета республики и 6,193 млн рублей – за счет средств бюджета Петрозаводска. На указанные средства планируется выполнить работы по переводу на природный газ 18 многоквартирных домов (1342 квартиры) в Октябрьском районе. В настоящее время заключены муниципальные контракты, работы ведутся. Таким образом, к концу 2017 года общее количество квартир в Петрозаводске, переведенных на природный газ, будет составлять 14801 в 234 многоквартирных домах», - сообщила Наталья Чернобай.

Программа по переводу домов на природный газ в Петрозаводске была начата в 1999 году.

С 1999 по 2015 год к снабжению природным газом было подключено 216 многоквартирных домов, что составляет 11 процентов от общего числа всех объектов, подлежащих переводу на природное топливо.

Перевести на природный газ необходимо в общей сложности 1744 многоквартирных дома, сообщают в мэрии Петрозаводска.

В 2016 году из-за недостаточного финансирования работ по переводу жилфонда на природный газ не производилось.