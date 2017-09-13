Чем запомнился этот день

Депутаты ограничили срок отключения горячей воды в Петрозаводске двумя неделями

Петросовет ввел ограничение на отключение горячей воды в Петрозаводске свыше 14 дней.

Соответствующее решение в среду на сессии городского совета приняли народные избранники

Ранее профильная комиссия Петросовета одобрила сокращение сроков отключения горячей воды, которое проводится каждое лето. Изучив протест городской прокуратуры, рабочая группа рекомендовала сократить максимальный срок профилактического отключения горячей воды с 21 до 14 суток.

Данному решению предшествовал протест городского прокурора на решение Петросовета, датированное февралем 1997 года, разрешающее отключать горячую воду в профилактических целях на 21 день.

Действующие СанПиНы предписывают отключать коммунальный ресурс не более чем на 14 суток. Прокурор Петрозаводска просил привести это решение в соответствие с федеральным законодательством, то есть сократить максимальный срок отключения горячей воды для профилактики с трех недель до двух.

Как отметил Андрей Бекелев, ресурсоснабжающие организации города готовы к сокращению максимального срока.

ФОТО: В одном из дворов Петрозаводска после дождя затонули машины

Петрозаводчанин запечатлел потоп на улице Нойбранденбургской после очередного дождя.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчане разместили фото, на которых запечатлели, как двор у дома "14 по ул.Нойбранденбургской затопило после дождя.

"Вода поднялась до середины дверей у машин, куда смотрят коммунальщики?!" – пишут горожане.

Мошенники снова начали ходить по квартирам Петрозаводска

В Пенсионный фонд Карелии вновь стали обращаться петрозаводчане с сообщениями, что по квартирам ходят молодые люди, которые представляются сотрудниками ПФ и просят показать паспорт и СНИЛС.

"Ко мне домой пришел молодой человек, - рассказывает сотрудница отделения ПФ по Республике Карелия. – Приличного вида, с папкой в руках. Сказал, что является представителем какого-то "центра содействия реформирования Пенсионного фонда". Спросила его удостоверение – он показал "красные корочки", но мне в руки не дал. Стал говорить что-то о будущей пенсии, просил предъявить паспорт и СНИЛС. Я ответила, что сама являюсь сотрудником Пенсионного фонда и лучше знаю, на что могу рассчитывать при выходе на пенсию. В быстром темпе молодой человек ретировался".

В большинстве случаев люди теряются, предъявляют настойчивым незнакомцам свои паспорта и свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС. Уже после того, как незваный гость уходит, они начинают звонить в Пенсионный фонд.

Сотрудники Пенсионного фонда России по домам горожан не ходят. Это возможно только в случаях, когда встреча со специалистом оговаривается заранее.

По квартирам ходят, скорее всего, представители негосударственных пенсионных фондов, и таким путем стараются уговорить граждан перевести свои пенсионные накопления в их компанию. За это агент получает вознаграждение. Ни в коем случае не нужно давать в руки незнакомцам свои документы – паспорт и СНИЛС, в которых содержится ваша личная информация.

Никаких проверок СНИЛСов не существует, его данные уже содержатся в электронной базе ПФР. Незнакомые лица используют ваши персональные данные и оформляют от вашего имени перевод средств пенсионных накоплений из ПФР в любой негосударственный пенсионный фонд.

"Петеляева исчерпала свои электоральные возможности, и расти ей некуда"

Мы проанализировали итоги выборов и попытались ответить на вопрос, почему Ирине Петеляевой не удалось составить реальную конкуренцию Артуру Парфенчикову.

Избирательная кампания закончилась провалом для Ирины Петеляевой, которая называла себя "кандидатом номер два". Да, она заняла в итоге второе место с 28 тысячами 203 голосами (18,05%), но ее мечтам выйти во второй тур не суждено было сбыться.

Учитывая, как много денег потратила Петеляева на избирательную кампанию, каждый голос в ее поддержку можно назвать "золотым". Кстати, этих голосов в абсолютном исчислении оказалось меньше, чем в прошлом году, когда лидер справедливороссов баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу. Тогда за нее проголосовали 37 тысяч 118 человек. То есть Петеляева забрала сейчас все, что смогла, ее электоральные возможности исчерпаны и расти ей некуда. Политик Петеляева показала свой потолок, заплатив за это очень высокую цену, и, похоже, похоронила себя неэффективной и затратной избирательной кампанией.

Напомним, что Ирина Петеляева вела агрессивную рекламную раскрутку и не жалела денег на агитацию - выкупила самую большую долю эфирного времени на телевидении и выпустила наибольшее число агитационных роликов. В Петрозаводске чуть ли не с каждого уличного "телевизора" на нас смотрела Петеляева, везде крутились ее ролики, в каждом районе города - плакаты, кубы, баннеры… Один из экспертов назвал это "эффектом утюга". Это когда включаешь утюг, и кажется, что даже оттуда сейчас Петеляева выглянет и что-то скажет.

Подробнее – в нашем аналитическом материале по итогам выборов в Карелии.

Экспертиза аукциона по приватизации муниципального имущества подтвердила невиновность Алиханова

В городском суде Петрозаводска свидетели – независимый эксперт и представители районных администраций – подтвердили, что в аукционе, который следователи пытаются инкриминировать Девлету Алиханову как преступление, нет события преступления. Аналогичные сделки в районах признаны законными.

В частности, это подтверждается показаниями исполнительного директора АНО "Профессионал" Александра Пименова, который по заказу следователей проводил экспертизу сделки по приватизации помещений Сбербанка в Петрозаводске. А также показаниями Ирины Вараввы и Арины Гашковой – руководителей отделов администраций Кондопожского и Сегежского районов, где в 2008 году местные власти, как и в карельской столице, выставили на аукционы несколько муниципальных помещений, которые арендовал Сбербанк.

Пименов в 2013 году проводил экспертизу аукциона по приватизации муниципальных помещений, арендованных Сбербанком, в 2007 году. При этом следует учитывать, что анализ тех аукционов заказало второе главное управление следственного комитета РФ. Экспертиза оплачивалась из бюджета.

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Детсады и школы Петрозаводска завтра начнут подключать к теплу

Подключение централизованных систем отопления детских дошкольных образовательных учреждений, школ и других учреждений социальной сферы города начнется с 14 сентября.

Об этом сообщает мэрия Петрозаводска со ссылкой на изданный сегодня приказ республиканского министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

С соответствующим ходатайством в Минстрой ранее обратилась глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

"По действующим нормативам отопление должно подключатся при устойчивой температуре наружного воздуха не выше +8 градусов в течение 5 дней. Однако в соответствии с распоряжением главы города, в учреждениях социальной сферы велся постоянный мониторинг температур и, как только они стали понижаться, в министерство строительство было подано ходатайство об издании отдельного приказа о подключении систем отопления", - отметила замглавы карельской столицы Юлия Мизинкова.

О том, когда к теплу подключат жилфонд, пока не сообщается.

ВИДЕО: В центре Петрозаводска столкнулись автомобили в условиях тумана

ДТП произошло на перекрестке ул. Гоголя и ул.Антикайнена.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена сегодня – 13 сентября в 11.58, сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По предварительным данным пострадавших нет.

"Классическое" ДТП на перекрестке Гоголя-Аникайнена. Один заканчивал левый поворот, освобождая перекресток, второй ехал прямо", - написали в комментариях.

Отметим, что столкновение произошло в условиях сильного тумана в городе.

Появилось видео пожара на Фрунзе, где погиб человек

Очевидцы сняли на видео пожар в доме 2 по улице Фрунзе в Петрозаводске, в результате которого один человек погиб, еще один попал в больницу.

Напомним, сообщение о возгорании в квартире, расположенной на седьмом этаже, поступило в 22.48. В результате случившегося один человек погиб, еще один был госпитализирован с отравлением угарным газом.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, которое очевидцы сделали на месте происшествия.

В район новостроек в Петрозаводске пойдут автобусы

Автобусы начнут ходить в "Скандинавию" до 1 октября, сообщили в Петросовете.

Депутаты приняли в муниципальную собственность участок дороги, связывающий Лососинское шоссе и микрорайон Древлянка-5.

Участок автодороги, связывающий Лососинское шоссе и микрорайон Древлянка-5, перешел в муниципальную собственность. Такое решение на очередной сессии приняли депутаты Петросовета.

Как пояснил депутат Павел Сандберг, теперь городские власти смогут организовать автобусное сообщение между микрорайоном и остальным городом. По словам руководителя городского комитета ЖКХ Юлии Мизинковой, маршрутные автобусы № 12 и № 19 начнут заходить в микрорайон до 1 октября: к этому дню мэрия должна подготовить постановление, изменяющее действующую схему маршрутного транспорта карельской столицы.

"Целый микрорайон на сегодняшний день не имеет транспортного обслуживания, и чтобы организовать его, дорогу необходимо было передать в муниципальную собственность, - рассказал Сандберг. – Депутаты это решение поддержали, и до 1 октября администрация должна обеспечить два маршрута, которые позволят жителям "Скандинавии" связаться с "материковой" частью города".

Напомним, пакет изменений в маршрутную сеть общественного транспорта 24 августа одобрили на заседании городской транспортной комиссии.

Сообщалось, что часть маршрутов будет изменена с учетом пожеланий, поступивших после решения об отмене 26-го маршруты. Так, с января будущего года 17-й автобус будет заходить на Древлянку-8; другие маршруты позволят без пересадок добираться с Перевалки на Кукковку.

ВИДЕО: Автомобиль задымился после жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Камера компании "Ситилинк" зафиксировала жесткое столкновение автомобилей в центре Петрозаводска, которое произошло накануне.

Один автомобиль двигался по улице Антикайнена, а второй совершал поворот на улицу Гоголя.

В результате столкновения одна из машин задымилась.

По имеющейся информации, пострадавших нет.

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