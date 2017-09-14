Самые значимые события этого четверга

Двое мужчин погибли на "зебре" под колесами авто в Пряжинском районе

В Пряжинском районе автомобиль насмерть сбил двух мужчин, переходивших дорогу, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 19.50 на 395-м км трассы "Кола" 48-летний водитель "Лада Приора" сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате оба мужчины 44-х и 38 лет погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

ФОТО: Появились кадры с места смертельного ДТП в Пряже

В Карелии автомобиль насмерть сбил двух мужчин, переходивших дорогу. Появились фото с места трагедии.

Напомним, 13 сентября в 19.50 на 395-м км трассы "Кола" в Пряжинском районе 48-летний водитель "Лада Приора" сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате оба мужчины 44-х и 38 лет погибли на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места трагедии.

В Карелии иномарка протаранила грузовик, водитель погиб

В Пряжинском районе водитель не заметил припаркованный грузовик и врезался, сообщает УГИБДД по Карелии.

В среду в 20.30 на 352-м км трассы "Кола" 54-летний водитель Hyundai врезался в припаркованный грузовик с прицепом Iveko.

В результате происшествия водитель автомобиля Hyundai скончался на месте до приезда скорой помощи; пассажир, 36 летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Потерпевшие рассказали, почему Решетову нужно оставить под арестом

Обвиняемся в гибели 14 детей директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" в Карелии Елена Решетова может оказать давление на матерей-одиночек, считают потерпевшие.

В Верховном суде Карелии началось рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Решетовой до 18 декабря 2017 года. В начале заседания судья Алексей Зайцев зачитал письменные ходатайства от группы потерпевших с просьбой оставить Решетову под стражей.

По словам судьи, потерпевшие полагают, Решетовой выстроена целая система по манипулированию детьми из лагеря, чтобы они не говорили о том, что на самом деле происходило в парк-отеле "Сямозеро".

Потерпевшие испытывают страх перед Решетовой, так как, оказавшись на свободе, в Москве она с помощью связей окажет давление на матерей-одиночек.

Кроме этого, Решетова может стать жертвой заинтересованных лиц, против которых она может дать показания, считает потерпевшая сторона.

Назван кандидат на должность директора перинатального центра в Петрозаводске

Должность главного врача перинатального центра, который строится в Петрозаводске, может занять главный акушер-гинеколог Минздрава Карелии Елена Кузьмичева.

Об этом было объявлено в четверг на совещании в правительстве, где обсуждались вопросы строительства медучреждения.

Кандидатура Кузьмичевой сейчас проходит согласование, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

В парламенте назвали стоимость создания трех новых населенных пунктов в Карелии

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии принял решение об образовании трех новых населенных пунктов в Медвежьегорском районе.

Согласно тексту документа, создание населенных пунктов планируется на месте старинных деревень, ликвидированных в советское время, с присвоением им прежних названий – это деревни Сибово, Кондобережская и Усть-Яндома, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ФОТО: Водители с матами проезжают по изрытой ямами дороге в центре Древлянки

Ямы на Березовой аллее в Петрозаводске становятся все глубже, а ямочный ремонт так и не начинается.

Круглый год проезд по Березовой аллее со стороны ТЦ "Столица" и здания младшего лицея №1 затруднен то наледью, то ямами.

Но если лед с наступлением теплого времени года тает, то ямы никуда не пропадают, а становятся все глубже и шире.

Все лето водители прождали начала ямочного ремонта на Березовой аллее, но чуда так и не произошло.

В результате с наступлением нового учебного года, когда вдоль дороги стали парковать автомобили родители, привозящие детей в школу, ямы уже нет возможности объехать и приходиться ломать подвеску в асфальтовых провалах и материться.

В мэрии Петрозаводска обещали, что в ближайшее время будет проведен ямочный ремонт на 12 улицах - Березовая аллея тоже есть в этом списке.

Но, как сообщили в администрации, чтобы не нарушать технологию, ремонт можно проводить только в сухую погоду, поэтому подрядчик ждет дни без дождя.

А пока мэрия думает, водителям остается либо выбирать пути объезда, либо пересаживаться на внедорожники.

Отметим, что не в лучшем состоянии находится и пешеходный тротуар.

ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка и "Жигули" устроили аварию на перекрестке

На Первомайском проспекте два автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке и совершили ДТП.

Авария произошла 13 сентября в 16-21. Автомобили столкнулись на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской.

Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» в социальной сети «Вконтакте».

За секунды до дорожного происшествия отечественный автомобиль совершал левый поворот, а иномарка двигалась прямо.

Камеры наблюдения зафиксировали момент аварии. На записи видно, что хозяева машин и пассажиры после ДТП самостоятельно выбрались из разбитых транспортных средств.

Автомобили получили технические повреждения.

Движение на участке дороги некоторое время было осложнено из-за ДТП.

Сотрудник ФСБ рассказал курсантам Речного училища про терроризм в Петрозаводске

В Центре молодежи карельской столицы стартовал проект открытых лекций по антитерроризму и экстремизму.

Городской Центр молодежи запустил цикл лекций по антитерроризму. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Петрозаводска.

Каждую пятницу в течение сентября команда Центра обещает приглашать компетентных лекторов, которые будут выступать перед молодыми людьми.

Слушателями первой лекции стали студенты Речного училища. Перед курсантами выступил сотрудник ФСБ, который рассказал молодым людям, что такое терроризм и экстремизм, почему эти явления опасны, и как с ними бороться. В частности, лектор сообщил курсантам, что в Карелии остается непроработанной тема информирования и создания качественной социальной рекламы на тему антитерроризма.

«Пришедшие на обсуждение студенты Речного училища отметили, что лекция прошла незаметно, настолько было легко и комфортно»,- сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

Следующая встреча состоится 15 сентября в 15.30. Лектором выступит преподаватель Петрозаводского государственного университета по криминалистике и уголовному праву Эльдар Азимов.

Зачем карельской медицине японская модель "бережливости"?

Несколько медучреждений Карелии стали первопроходцами проекта "Бережливая поликлиника", основанного на японском опыте. Что из этого вышло?

Федеральный проект "Бережливая поликлиника" внедряется в Карелии: первые медицинские учреждения, как сообщают в Минздраве республики, завершили первый этап перехода на принципы "бережливого производства". Насколько применима японская модель (а все прекрасно знают, что идея позаимствована у соучредителя автомобильного концерна Toyota) к реалиям российского здравоохранения?

Подробнее читайте на страницах интернет-газеты "Вести Карелии".

В январе-августе в Карелии было введено в действие 114,2 тысячи кв. метров жилья, что на 25,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее

Верховный суд Карелии продлил на три месяца арест директору парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой, которую обвинили в гибели 14 детей. Подробнее

Первая партия медицинского оборудования поступит в строящийся перинатальный центр в Петрозаводске уже на следующей неделе. Подробнее

Глава Минстроя Карелии Дмитрий Матвиец не согласен с заявлением генподрядчика перинатального центра о том, что задержка строительства вызвана недофинансированием из республиканского бюджета. Подробнее

Министерство финансов Карелии проанализировало динамику изменения автопарка в республике. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на четверг, 14 сентября. Подробнее

Петрозаводский городской совет отменил повышающий коэффициент, который прежде приходилось выплачивать предпринимателям, сдающим арендованные ими площади в субаренду. Подробнее

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в розничной торговле в Карелии в III квартале вырос до 4,2% Подробнее

Стоимость патента для нянь и репетиторов не должна превышать 20 тысяч рублей в год. Подробнее

Кредитная организация лишилась лицензии 28 июля. Подробнее

Ярмарка, как и прежде, пройдет на ул.Инженерной, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

В Петрозаводске 59-летняя женщина попала под колеса автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Ряд рейсов отменят из-за закрытия дачного сезона. Подробнее

В министерстве образования рассказали, как распределят новый транспорт. Подробнее

"Прибавка" к зарплате оказалась существенной. Подробнее

На Перевалке открылся парк "Зеленый берег". Подробнее

Лучшие повара города покажут свое мастерство. Подробнее

Расчет со школьниками был произведен только после прокурорской проверки, сообщили в прокуратуре Карелии. Подробнее

В администрации Петрозаводска состоялась рабочая встреча мэра Ирины Мирошник с депутатами от ЛДПР. Подробнее

О погоде на 15 сентября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее