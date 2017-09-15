Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Макеев покинул пост гендиректора ООО "Карелэнергоресурс"

Экс-депутат горсовета Петрозаводска Дмитрий Макеев перестал возглавлять ООО "Карелэнергоресурс".

Как стало известно "Столице на Онего", уход Макеева с должности произошел несколько месяцев назад, но стало известно об этом недавно. Новым директором компании стал Александр Сергеевич Евстифеев.

Отметим, что Макеев возглавил госкомпанию в марте 2017 года, но не проработал в ней меньше 6 месяцев. Причины ухода Макеева пока не известны.

ООО "Карелэнергоресурс" предоставляет услуги теплоснабжения в поселениях Медвежьегорского, Суоярвского, Беломорского, Калевальского, Муезерского, Пудожского, Кемского, Сегежского (Надвоицы и Каменный Бор) и Лоухского районов. Учредителем компании является "Корпорация развития Республики Карелия".

До Макеева компанию возглавлял Игорь Иванов. Как сообщалось на портале органов власти Карелии, Иванов был отстранен от своей должности за то, что компания допустила снижение параметров теплоснабжения в нескольких котельных, отапливающих населенные пункты в северных районах республики.

В Петрозаводске умер известный педагог Александр Селин

В столице Карелии умер известный педагог, сотрудник молодежного центра "Смена" Александр Селин.

"Друзья, у нас печальная новость, наш Селин Александр Сергеевич скончался. Он был замечательным, чутким другом, демократичным наставником и просто настоящим человеком, который многое сделал для города, для людей. Спасибо ему за все, за весь свет, который он дарил людям", - сообщается в паблике молодежного центра "Смена".

Ранее в Петрозаводске проходил сбор крови для Александра Селина.

Бастрыкин наградил следователя из Карелии, который расследовал дело "Петропита"

Следователь отдела по расследованию особо важных дел Следкома Карелии Александр Брюханов получил награду от главы СК РФ Александра Бастрыкина.

В четверг, 14 сентября, под руководством председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Санкт-Петербурге состоялось оперативное совещание. В нем приняли участие руководитель и сотрудники второго следственного управления (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) ГСУ СКР, а также руководители следственных органов, расположенных в Северо-Западном федеральном округе.

Были заслушаны доклады присутствующих на совещании руководителей следственных органов Северо-Западного федерального округа о состоянии следственной работы как за 10 лет существования ведомства, так и за 7 месяцев текущего года, сообщается на сайте ведомства.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, председатель Бастрыкин наградил за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности руководителей и 32-х следователей и криминалистов из различных следственных управлений в Северо-Западном федеральном округе.

В частности, наград были удостоены карельские следователи Александр Брюханов и Даниил Щеблыкин.

Отметим, Александр Брюханов расследовал резонансное дело о мошенничестве с приватизаций здания МУП "Петропит" на ул.Калинина.

Напомним, 25 августа Петрозаводский городской суд признал Анастасию Кравчук, Ольгу Залецкую и Александру Корнилову виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-директор муниципального предприятия "Петропит" Ольга Залецкая, директор Олонецкого молочного комбината Анастасия Кравчук и экс-директор торгового дома "Ленторг" Александра Корнилова под руководством лидера карельских "яблочников" политика Василия Попова мошенническим путем завладели по заниженной стоимости зданием бывшего комбината школьного питания, принадлежавшим ПМУП "Петропит".

Согласно обвинительному заключению, Александра Корнилова фиктивно взяла здание в аренду, после чего Василий Попов устроил Ольгу Залецкую в "Петропит", далее – Залецкая, обманув всех (от сотрудников администрации города до суда), выставила здание на продажу (с учетом обременения из-за имеющегося договора аренды), а Анастасия Кравчук его приобрела.

Макеев рассказал, почему ушел из "Карелэнергоресурса"

Экс-депутат горсовета Петрозаводска Дмитрий Макеев возглавил карельское госпредприятие, чтобы разобраться в деятельности ООО "Карелэнергоресурс".

"Я заходил только на переходный период, когда была смена власти. Попросили разобраться, я выполнил и передал все (новому руководителю)", - сказал "Столице на Онего" Дмитрий Макеев.

Он сказал, что проработал в госкомпании 2,5 месяца.

"Я завершил трудный отопительный сезон, который был продлен на месяц. Были же проблемы с поставками, задолженность огромная была", - пояснил он.

В настоящее время, сказал Дмитрий Макеев, он занимается бизнесом.

ООО "Карелэнергоресурс" предоставляет услуги теплоснабжения в поселениях Медвежьегорского, Суоярвского, Беломорского, Калевальского, Муезерского, Пудожского, Кемского, Сегежского (Надвоицы и Каменный Бор) и Лоухского районов. Учредителем компании является "Корпорация развития Республики Карелия".

До Макеева компанию возглавлял Игорь Иванов. Как сообщалось на портале органов власти Карелии, Иванов был отстранен от своей должности за то, что компания допустила снижение параметров теплоснабжения в нескольких котельных, отапливающих населенные пункты в северных районах республики.

Сейчас директором компании является Александр Евстифеев.

Сколько денег кандидаты потратили на выборы главы Карелии?

"Столица на Онего" изучила, сколько денег каждый из кандидатов на должность главы Карелии потратил на выборы и кто финансировал их кампании.

Как следует из официальных данных на 8 сентября, в избирательные фонды восьми кандидатов на должность главы Карелии (а это Артур Парфенчиков, Ирина Петеляева, Евгений Ульянов, Евгений Беседный, Елена Гнетова, Николай Тараканов, Ольга Ильюкова и Игорь Алпеев) поступило в общей сложности 58 млн 615 тысяч 447 рублей 29 копеек. Из этой суммы было израсходовано 52 млн 743 тысячи 118 рублей 40 копеек. Остаток на счетах составил 5 млн 872 тысяч 328 рублей 89 копеек.

Больше всего средств на избирательную кампанию удалось собрать Артуру Парфенчикову. Согласно закону "О выборах главы Республики Карелия", принятому Заксобранием 25 мая этого года, предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 30 миллионов рублей. На счету у Парфенчикова в какой-то момент скопился 31 миллион, и 1 миллион ему пришлось вернуть. Впрочем, его это вряд ли сильно расстроило, поскольку за два дня до голосования потратить он успел без малого 25 млн.

Спонсорами кандидата, который шел на губернаторские выборы при поддержке партии власти, выступила не только "Единая Россия", но и бизнес. Так, Прионежская сетевая компания пожертвовала Парфенчикову 5 млн 548 тысяч. Карельский ФПРСР (Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, имеет отношение к "Единой России") перечислил на избирательный счет Артура Олеговича 6 млн – это максимальная сумма, которую по закону может "подарить" кандидату юрлицо. Кроме того, Парфенчикова поддержало АО "ВАД" (занимается строительством и ремонтом дорог в Карелии, размер пожертвований – 3 млн 100 тысяч).

Добавим к этому, что Артуру Парфенчикову не пришлось тратить средства с избирательного счета на оплату СМИ, так как он присутствовал на телевидении, радио и в газетах в качестве действующего главы региона. Также ему не нужно было оплачивать поездки в районы для встреч с избирателями, так как он проводил все мероприятия в рамках своей деятельности на посту врио, то есть за это заплатил республиканский бюджет.

Избирательный фонд Ирины Петеляевой, согласно официальным данным, был вдвое меньше, чем у Артура Парфенчикова, но тоже достаточно большим.

Подробнее - по ссылке.

ФОТО: В Петрозаводске собаки повредили очередной автомобиль

На Древлянке от когтей диких собак пострадал очередной автомобиль.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", утром в минувший четверг 14 сентября автовладелец на Древлянке обнаружил автомобиль, истерзанный когтями животных.

"Судя по повреждениям, клочкам шерсти и грязи на машине, предполагаю, что собаки. Машина стояла между домом 23/3 на улице Сыктывкарская и футбольным полем 43-й школы, - написал в паблике пострадавший, - Может, кто-то видел, что случилось, или есть запись с регистраторов. Буду признателен любой информации".

фото: Александр Леошко/ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО и ВИДЕО: Мотоциклист попал в ДТП на Кукковке

В Петрозаводске несколько часов назад произошла дорожная авария с участием мотоциклиста, которого "зацепил" автомобиль.

"ДТП с участием мотоцикла и "Газели" произошло на перекрестке улиц Ровио и Торнева", - сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Инцидент зафиксировала камера компании "Сампо".

О состоянии мотоциклиста не сообщается. Судя по фото, сделанному на месте происшествия, там работала бригада скорой помощи.

Минстрой сообщил о "беспрецедентном" росте долгов за теплоснабжение в Карелии

Население и организации Карелии задолжали теплоснабжающим организациям почти полмиллиарда рублей, задолженность резко выросла в 2017 году.

Об этом сообщил сегодня министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Дмитрий Матвиец на заседании профильного комитета парламента республики.

"Мы видим беспрецедентный рост задолженности перед теплоснабжающими организациями", - сказал Матвиец.

Какие районы вошли в число самых неблагополучных, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Что произойдет с зарплатами бюджетников после окончания действия указов президента

"Майские указы" президента РФ о росте зарплат бюджетников заканчивают свое действие в 2018 году, но правительство обсуждает вопрос об их продлении на 2019-2020 годы.

Согласно указам, принятым в мае 2012 года, зарплата работников бюджетных организаций в 2018 году должна сравняться со средним размером зарплаты в регионах.

С этой целью в региональных бюджетах, в том числе, в Карелии ежегодно выделяются бюджетные средства. После 2018 года средняя зарплата в регионах продолжит расти, поэтому встал вопрос о том, чтобы и дальше "подтягивать" и зарплаты бюджетников, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Габриелян: Вмешательство прокуратуры в строительство перинатального центра в Карелии пока не требуется

Прокурор Карелии Карен Габриелян посетил в составе правительственной делегации недостроенное здание перинатального центра в Петрозаводске и ответил на вопросы прессы.

Напомним, 14 сентября делегация правительства Карелии во главе с Артуром Парфенчиковым провела выездное совещание в перинатальном центре. К концу ноября на объекте должно быть завершено строительство, однако до сих пор остаются вопросы - успеют ли рабочие закончить большой объем работ в столь сжатые сроки.

В составе делегации перинатальный центр посетил прокурор республики Карен Габриелян. Представители прессы спросили у прокурора, как он оценивает ситуацию, сложившуюся вокруг регулярного переноса сроков ввода в эксплуатацию перинатального центра. Габриелян ответил, что пока его вмешательства в историю с долгостроем не требуется.

"Вы понимаете, пока не наступит «время Ч», то , наверно, прокуратуре делать нечего. И надеюсь, что не надо будет ничего делать",- сказал журналистам Габриелян.

"А что будет, если наступит такое "время Ч"?" - поинтересовались у прокурора журналисты.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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