Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Фото сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту

Смертельное ДТП произошло в центре Петрозаводска, на Советском мосту, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 16 сентября в 21.30 в Петрозаводске на улице "Правды" 18-летний водитель автомобиля "Лада Приора" совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом ПАЗ.

Водитель автомобиля "Лада Приора" погиб на месте ДТП.

Отметим, что на Советском мосту, несмотря на ранее проведенный ремонт асфальтового покрытия, так и осталась яма, затрудняющая проезд.

ВИДЕО: Девушка на иномарке провалилась в яму, свернув на Гоголевский мост

В Петрозаводске девушка на иномарке выехала на дорогу, ведущую на Гоголевский мост, и провалилась в яму.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как 15 сентября в 19.05 на перекрестке ул. Красноармейская и ул. Гоголя девушка на иномарке повернула на дорогу, ведущую к Гоголевскому мосту, и провалилась передними колесами в яму.

Выбраться самостоятельно девушка не смогла, иномарку вытаскивал фургон.

ВИДЕО: ДТП на трассе в Карелии унесло еще две жизни

Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 16 сентября в 15.30 на 709 км автодороги "Кола" в Сегежском районе 73-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt (житель Саратовской области), двигаясь в сторону Петрозаводска, при выполнении обгона большегруза "Маз" столкнулся с микроавтобусом Fiat, который двигался во встречном направлении.

От удара автомобиль Chevrolet Cobalt отбросило на автомобиль "Маз". В результате ДТП 73-летний водитель Chevrolet Cobalt и 75-летняя пассажирка, жительница города Апатиты, погибли на месте происшествия.

В микроавтобусе травмированы 26-летний водитель (житель Санкт-Петербурга, госпитализирован в Сегежскую больницу) и пять пассажиров, им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.

ВИДЕО: Толпа велосипедистов в касках и с фонариками устроила беспредел на Лесном проспекте

В Петрозаводске группа велосипедистов напугала водителей, промчавшись по "встречке" в темноте на Лесном проспекте.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель Петрозаводска разместил видео, на котором запечатлел, как 16 сентября в 20.48 группа велосипедистов выехала с парковки от ТРЦ "Лотос Плаза" и начала движение по встречной полосе на Лесном проспекте.

То, что увидели водители автомобилей, их напугало и возмутило: велосипедисты устроили настоящий беспредел.

"Культурных слов у меня, простите, как-то не находится, - написал водитель, - если эта куча молодёжи ещё и кем-то организована, неплохо бы собрать этих товарищей снова и ткнуть в книжку с Правилами дорожного движения, пока упоение юностью не закончилось для кого-нибудь печально. Да, вы молоды, замечательны и спортивны. Да, вы даже экипированы - на ком-то шлемы, у большинства свет спереди и красные маячки сзади. Но, чёрт возьми, всё это никак не разрешает вам ездить по встречной полосе. Ни вдоль тротуара. Ни навстречу левому ряду около разделительной. Ни наискосок. Не разрешает вываливаться под едущие авто, переехав по диагонали разделительный газон. Про переход дороги пешком, а не переезд по зебре с ветерком, прямо запрещённый ПДД, я не упоминаю, это уже мелочи. Судя по гудку у меня за спиной - э-э... сильно удивлён, скажем так, был не я один".

ФОТО и ВИДЕО: "Восьмерка" в Петрозаводске снесла фонарный столб

ДТП произошло на Карельском проспекте сегодня днем.

Очередное ДТП произошло в Петрозаводске. Сегодня 17 сентября в районе 14.40 на Карельском проспекте, около заправки, где новая автомойка, автомобиль "ВАЗ-2108" влетел в фонарный столб, который от удара упал на дорогу.

По словам очевидцев, водитель был нетрезвый, "восьмерка" в хлам, виновник ДТП живой, провода на дороге вместе со столбом".

На месте происшествия работает ГИБДД.

ФОТО: В Финляндии выпал первый снег

Первый осенний снег в Финляндии наблюдали 15 сентября.

Как сообщает "Фонтанка.Fi", в ночь на пятницу, 15 сентября, в северных и центральных частях Лапландии выпал снег, сопровождаемый дождем. Однако плюсовые температуры сделали свое дело, и снежинки очень быстро растаяли.

Финские синоптики заявили, что говорить о наступлении зимы еще рано. В ближайшие дни выпадение снега не ожидается.

ФОТО: Карельские спасатели приютили собак, попавших в ДТП на трассе

Собаки живут у спасателей и ждут выздоровления хозяев, попавших в страшное ДТП на трассе в Карелии.

Как сообщается в группе спасателей Сегежского района, 16 сентября на трассе "Кола" произошло страшное ДТП, в котором погибли 2 человека и 6 получили травмы.

В ликвидации последствий смертельного ДТП, где столкнулись Chevrolet Cobalt, микроавтобус и большегруз, принимали участие сотрудники 12 пожарно-спасательной части Сегежи.

В микроавтобусе, где пострадали водитель из Санкт-Петербурга и пять пассажиров, спасатели обнаружили трех собак экзотической породы и решили временно приютить их у себя, пока хозяева животных выздоравливают.

По словам спасателей, сейчас собаки находятся в пожарном депо: "их отогрели и накормили. Они ожидают своих хозяев".

ФОТО: В Петрозаводске начался ямочный ремонт

На Древлянке ремонтируют дорогу на Березовой аллее, движение временно перекрыто.

Сегодня, 17 сентября, подрядчик начал ремонт на Березовой аллее. На данный момент выполнена фрезеровка асфальта.

По словам рабочих, ремонтные работы будут завершены к вечеру сегодняшнего дня. В понедельник 18 сентября водителй ждет приятный сюрприз.

Напомним, 14 сентября мы размещали на нашем сайт информацию о состоянии дорожного полотна на Березовой аллее, которое настолько было изрыто ямами, что водителям оставалось лишь выбирать пути объезда, чтобы не поломать машину.

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье, 17 сентября.

Сегодня в России отмечается День работников леса.

На трассе "Фонтаны" состоится Чемпионат и Первенство Республики Карелия (эстафета) по спортивному ориентированию. Открытие соревнований в 10.45.

С 13.00 до 17.00 на территории собора Александра Невского будут отмечать главный семейный праздник года: День св. Петра и Февронии.

Зоозащитники Петрозаводска просят не бросать на дачах своих четверолапых друзей

Зоозащитники Петрозаводска начали кампанию по спасению животных, которых люди оставляют на дачах зимовать.

Активисты из Петрозаводска призывают жителей помочь в распространении информации.

Первый Петрозаводский Общественный Приют и группа "Возьмите меня в семью" начали кампанию против кидания на произвол судьбы питомцев на дачных участках.

С наступлением осенней поры, когда подходит к концу сезон огородников, на дачах люди часто оставляют своих домашних животных. Домашние животные, брошенные на произвол судьбы, либо замерзают, либо попадают в лапы лесных хищников.

Зоозащитники просят всех неравнодушных помочь с распространением социальных плакатов на досках объявлений в собственных дачных кооперативах, поселках и деревнях. К примеру, в настоящий момент волонтеры разместили плакаты на дачах Кондопоги и Пряжи, а также в троллейбусах Петрозаводска.

Всем заинтересовавшимся просьба обращаться Первый Петрозаводский Общественный Приют.

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Столица Карелии принимает участие во Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая Россия", сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее