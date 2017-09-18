Самые значимые события этого понедельника

СРОЧНО: В Карелии обнаружено тело подростка, утонувшего на Ладоге в июне

Обнаружено тело 16-летнего подростка, погибшего в июне на Ладожском озере, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия продолжается расследование уголовного дела по факту чрезвычайного происшествия на Ладожском озере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как сообщалось ранее, 19 июня четверо молодых людей и девушка приехали в поселок Импилахти Питкярантского района республики, где один из подростков взял у своей родственницы лодку с мотором. После этого подростки вышли на моторной лодке в акваторию залива Импилахти Ладожского озера без спасательных жилетов. В ходе движения лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись, а в отношении двух молодых людей и девушки проводились поисковые мероприятия.

В настоящее время тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела. Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются. По делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба двоих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

Роспотребнадзор наказал мэрию Петрозаводска за плохое уличное освещение

Администрацию Петрозаводска привлекли к ответственности за плохое освещение территории двора на ул.Профсоюзов, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии.

Должностные лица карельского Роспотребнадзора установили, что мэрия Петрозаводска 4 мая с 21. 30. до 22.00 в нарушение санитарно-эпидемиологических требований не обеспечила освещение территории двора дома № 22 по ул. Профсоюзов в Петрозаводске: источник искусственного освещения на указанной придомовой территории отсутствует.

Своим действиями администрация Петрозаводского городского округа совершила административное правонарушение, предусмотренное ст.6.3 КоАП РФ.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к выводу о доказанности вины петрозаводской мэрии и назначил наказание в виде предупреждения.

ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска

В Петрозаводске кто-то жестоко отомстил владельцу Mercedes.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" горожанка разместила фото обклеенного женскими прокладками автомобиля Mercedes, припаркованного у дома №15 на ул.Энтузиастов в Петрозаводске.

Комментаторы предполагают, что владелец иномарки сильно перед кем-то провинился.

ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска

Процесс украшения автомобиля женскими прокладками попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

Камера компании "Сампо.ру" запечатлела, как в 6.20 утра 18 сентября двое мужчин и девушка подошли к автомобилю, припаркованному у дома №15 по улице Энтузиастов в Петрозаводске, и начали обклеивать его женскими прокладками.

Работа заняла у них чуть более часа.

В результате хозяин Mercedes смог утром увидеть свой автомобиль, украшенный необычным образом.

Напомним, что фото обклеенного прокладками Mercedes появилось в социальной сети.

Жители Петрозаводска жалуются на холод в квартирах

В Единой дежурной диспетчерской службе отмечают увеличение числа обращений граждан, которых интересует, когда в квартирах включат отопление.

Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила глава города Ирина Мирошник.

По ее словам, решение о подключении к теплу жилфонада карельской столицы должно принять республиканское министерство строительства и ЖКХ, "которое должно вести наблюдение по температурному режиму". Основанием для начала отопительного сезона в домах, напомнила глава города, является ситуация, при которой в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха за окном не превышает +8 градусов.

"Администрация (города) тоже ведет наблюдение за температурным режимом. Пока еще не было за прошедший период необходимого количества дней с температурой ниже 8 градусов за сутки. Но, тем не менее, участились обращения в Единую дежурную диспетчерскую службу с вопросами граждан по подключению к теплу жилого фонда. Поэтому сегодня представители администрации на совещании в Минстрое будут доводить до сведения эту информацию, ходатайствовать о возможности досрочного подключения", - сказала Ирина Мирошник.

Напомним, в четверг в Петрозаводске к теплу подключили муниципальные социальные учреждения. По словам Ирины Мирошник, на сегодняшний день отопление есть во всех детсадах, школах и других социальных объектах города.

"На начало отопительного сезона у нас была 100%-ная готовность по промывке и опрессовке. Поэтому и проблем не возникло", - сказала она.

Стало известно, где нашли тело подростка, утонувшего на Ладоге в июне

В МЧС Карелии рассказали, кто и где нашел 16-летнего подростка, утонувшего в июне на Ладожском озере в Питкярантском районе.

Сегодня 17 сентября Следком Карелии сообщил, что обнаружено тело 16-летнего подростка, утонувшего в июне в Ладожском озере.

По информации МЧС Карелии, тело 16-летнего подростка обнаружили в 1,5 километрах от места, где перевернулась лодка.

Тело подростка всплыло на поверхность озера в прибрежной зоне, и его заметили инспекторы ГИМС Питкярантского района.

В операции по подъему тела принимали участие сотрудники Следственного комитета Карелии и ГИМС Питкярантского района.

По информации пресс-службы МЧС Карелии, поисковые работы будут продолжены, 18 сентября, если позволит погода, то осмотр акватории проведут с вертолета.

Напомним, вечером 19 июня пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Среди подростков было четыре юноши и девушка. Двоим ребятам удалось спастись. Судьба двоих пока неизвестна, их поиски продолжаются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

В перевернувшейся лодке находились 5 подростков: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 16 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей.

Нелегальные торговцы на Древлянке делают что хотят

Власти Петрозаводска не могут справиться с нелегальной торговлей, захлестнувшей город.

В редакцию "Столицы на Онего" вновь обратилась жительница Древлянки и сообщила, что на бульваре Интернационалистов, недалеко от остановки, на пешеходной дорожке торговцев с каждым днем становится все больше и больше.

"Их уже полиция выгоняла, и штраф им выписывали, и ящики их убирали, - рассказала петрозаводчанка, - а они все равно возвращаются. Сейчас они так свою торговлю развернули, что тротуар совсем узким стал, не пройти, делают что хотят".

Отметим, что в течение лета полиция и сотрудники мэрии регулярно пытались ликвидировать стихийный несанкционированный рынок, но это, как мы видим, не принесло никаких результатов.

Родные пропавших на реке Кемь рыбаков умоляют о помощи

В Карелии отец с сыном пошли на рыбалку и не вернулись. Несмотря на то, что работают поисковики и водолазы, родственники просят неравнодушных с моторными лодками также подключиться к поисковой операции.

"Добрые люди, молим о помощи в поисках пропавших 13 сентября на реке Кемь Кулешовых Павла и Евгения! – написали родственники рыбаков в социальной сети, - нужны неравнодушные люди с моторными лодками и те, кто имеет кошки и другие приспособления для вылавливания людей из воды. А может, среди вас есть опытные водолазы, спасатели, то убедительная просьба связаться по тел: 89114120801 - Дмитрий или 89212219263 – Сергей, или +79637430055 – Лидия Кулешова. Самая активная помощь требуется 20, 21, 22, 23 сентября".

Как рассказали в карельской поисковой службе, на данный момент на реке Кемь водолазы кемского поисково-спасательного отряда проводят поиски пропавших рыбаков – 54-летнего и 34-летнего отца и сына Кулешовых.

ВИДЕО: Пьяная драка произошла в одном из дворов Петрозаводска

Разборка между двумя молодыми людьми попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В одном из дворов Петрозаводска 17 сентября в 7.40 произошла драка.

Отношения выясняли два нетрезвых молодых человека.

Как отметили комментаторы, судя по всему, участники драки знакомы.

"Но, посмотрите, какая наглость, выбить из рук телефон, чтобы напасть в тот момент, когда человек пытается поднять его с земли", - подписали в комментариях к видео.

К чему привела оптимизация карельского образования?

Чиновники считают кадровые потери и срочно ищут деньги на повышение зарплат педагогам.

По словам первого заместителя министра образования Татьяны Васильевой, правительство Карелии "проводит работу" на федеральном уровне и ищет резервные источники финансирования.

"Система образования за три последних года провела значительные мероприятия для поиска внутренних источников, - уточнила Васильева. - По нашей оценке, они практически исчерпаны, это связано с рядом экономических целевых показателей, в частности, количеством обучающихся, которые приходятся на одного педагога. Когда мы представляем данные, то говорим о том, что у нас все оптимально в соответствии действующими рекомендациями и методиками. За счет внутренних ресурсов - больше нет возможностей".

Подробнее о ситуации с оптимизацией в образовательной системе читайте в статье на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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