Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Пьяный юноша разгромил три автомобиля в Петрозаводске

В полиции карельской столицы расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.

Злоумышленник повредил три автомобиля, припаркованных в одном из дворов на улице Шотмана. ЧП произошло в конце мая текущего года в ночное время.

Злоумышленник пинал, бил руками припаркованные автомобили, а также бросал в них камни. По предварительным оценкам, совокупный ущерб превысил 44 000 рублей, сообщают в МВД Карелии.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от владельцев автотранспорта.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 19-летний петрозаводчанин. Юноша сознался в содеянном и сообщил, что в ночь преступления был пьян. Свои действия он объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Специалисты прогнозируют подъем заболеваемости ОРВИ в Карелии

В сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, сообщает управление Роспотребнадзора по Карелии.

"В сентябре-октябре в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями негриппозной этиологии, прежде всего среди детского населения, который традиционно связан с формированием детских коллективов в детских дошкольных организациях и школах", - сказано в сообщении ведомства.

Уровень заболеваемости за прошедшую неделю оказался выше эпидпорога на 10%.

"При обследовании больных ОРВИ выделено 6 респираторных вирусов (риновирусы), вирусов гриппа не выделено", - отмечают эпидемиологи.

фото: Иван Секретарев / AP

СМИ: На учениях в Ленобласти вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей

Вертолет Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса "воздух-земля" зрителей российско-белорусских военных учений "Запад-2017", есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на 66.ru, которое, в свою очередь, ссылается на осведомленный источник.

Отмечается, что инцидент произошел на полигоне "Лужский" под Санкт-Петербургом.

"Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами", — рассказал собеседник издания.

По его словам, сгорели два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Источник издания предположил, что пострадали, скорее всего, журналисты.

Точная дата происшествия не сообщается. Собеседник 66.ru отметил, что "это случилось вчера или позавчера".

Согласно сообщению пресс-службы Западного военного округа, 17 сентября "в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 (…) отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха".

ВИДЕО: В Петрозаводске человека жестоко избили на глазах у ребенка (18+)

Установленная в одном из дворов карельской столицы камера компании "Ситилинк" зафиксировала, как двое молодых людей избивают мужчину прямо на глазах у ребенка.

На кадрах видно, как из подъезда выбегает мальчик и указывает рукой на человека. После этого к мужчине подходят двое молодых людей и начинают его избивать. Человек падает, но это не останавливает молодых людей: они бьют его ногами.

фото: Avito

Топ-5 самых шикарных квартир на вторичном рынке недвижимости Петрозаводска

Стоимость самых дорогих выставленных на продажу квартир на вторичном рынке недвижимости в Петрозаводске достигает 18 млн рублей.

Это следует из объявлений о продаже, опубликованных на сайте Avito.

Верхнюю строчку топ-5 занимает 6-комнатная квартира в двух уровнях площадью 117 кв. метров на улице Кирова стоимостью 18 млн рублей. В качестве достоинств этого объекта продавец называет два отдельных входа, ленточное остекление, высоту потолков 3,5 метров, новое оборудование, свой подземный паркинг.

На второй позиции – 3-комнатная квартира площадью 195 кв. метров в том же доме стоимостью 15,4 млн рублей. У нее тоже два входа, высота потолков 4 метра, что дает возможность обустройства второго уровня, сделана подготовка под два санузла, есть место в подземном паркинге.

О других роскошных квартирах можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Выплаты пенсий в Карелии частично сдвинут на более поздний срок: кому и когда

Пенсионный фонд отложил решение о переносе сроков выплаты пенсий жителям Карелии через Сбербанк, речь идет о 18,4 тыс. человек.

Ранее планировалось, что с 2018 года часть пенсионеров, которая обслуживается в Сбербанке, будет получать пенсии не 11-12 числа каждого месяца, как обычно, а позже – в третьей декаде каждого месяца.

Выплачивать пенсии в 3 декаде начали еще в 2015 году. Но это касалось только новоиспеченных пенсионеров – тех, кто вышел на пенсию в 2015-2017 годах.

Планировалось, что с 2018 года к ним присоединятся и другие пенсионеры - те, кто вышли на пенсию раньше 2015 года. В Пенсионном фонде решили сдвинуть на 3 декаду выплаты пенсионерам Кондопожского района и Костомукшского городского округа.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Житель Петрозаводска пожаловался на баранов со Старой Кукковки

Петрозаводчанин рассказал, что животные атакуют автомобилистов.

Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии" в социальной сети "Вконтакте".

По словам жителя карельской столицы, бараны перемещаются по Старой Кукковке в районе поворота на Вытегорское шоссе и угрожают автомобилистам.

"Там бесконтрольно бегают бараны, и уже один ударил Hyndai",- рассказал автор поста.

Также подписчик паблика пожаловался на хозяина парнокопытных, который отказывается реагировать на жалобы автомобилистов, которым мешают бегающие под колесами бараны.

"Хозяин баранов орёт, что его бараны могут разгуливать где попало", - возмущается очевидец.

Многострадальный тоннель в Петрозаводске отремонтируют предприниматели

У города денег на освещение перехода нет.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, на этой неделе будет произведен ремонт системы освещения пешеходного перехода под железнодорожными путями между улицами Максима Горького и Фрунзе.

Компания "Электромонтаж Инжиниринг" согласилась оказать городу помощь, произведя за свой счет ремонт системы освещения пешеходного перехода под железнодорожными путями.

Напомним, что петрозаводчане жаловались на темноту в переходе и небезопасность пользования им. Как подтвердила заместитель главы Петрозаводска – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска Юлия Мизинкова, ранее система освещения тоннеля была повреждена вандалами.

- Повреждены 9 светильников из числа установленных в прошлом году во время ремонта пешеходного тоннеля. Злоумышленники вырвали защитные решетки и украли светильники, - сказала заместитель главы города.

Средства, необходимые для ремонта системы освещения тоннеля, не предусмотрены городским бюджетом, поэтому администрация была вынуждена обратиться за содействием к предпринимателям.

- Достигнута договоренность о том, что ремонтные работы начнутся в середине недели, а к концу недели, скорее всего, будут завершены, - констатировала Юлия Мизинкова.

Теплоснабжением девяти районов Карелии вместо Макеева займется экс-пристав из Краснодара

Гендиректором госкомпании "Карелэнергоресурс", отвечающей за теплоснабжение девяти районов Карелии, назначен бывший главный судебный пристав из Краснодара Валерий Белошапка.

Он выпускник юридического факультета Краснодарского госуниверситета. Работал в прокуратуре Краснодарского края, затем возглавлял краснодарское УФССП. С должности главного пристава уволился в 2014 году.

Почему представитель этой силовой структуры решил заняться коммуналкой и сменить курортный регион на северную Карелию, пока не известно. Но примечательно, что краснодарское УФССП сейчас возглавляет бывший главный судебный пристав Карелии Александр Кумиров, пишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

Вот здесь – подробнее.

ВИДЕО: Автомобиль влетел в столб на Комсомольском проспекте

Камера компании "Сампо" зафиксировала ДТП, которое произошло в Петрозаводске минувшей ночью.

В районе пересечения Комсомольского проспекта и ул.Лизы Чайкиной легковой автомобиль выехал на тротуар в врезался в столб.

После случившегося машина начала дымиться.

Информация об этом, а также видео инцидента проявились на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

О пострадавших не сообщается.

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