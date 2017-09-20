Самые значимые события этой среды

Стало известно, когда петрозаводчанам дадут тепло

Объявлена дата подключения жилфонда Петрозаводска к теплоснабжению

Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии планирует подключение жилфонда Петрозаводска к теплоснабжению с 25 сентября.

Как сообщил "Вестям Карелии" министр Дмитрий Матвиец, он уже подписал соответствующий приказ.

При этом он не исключил, что может возникнуть причина для переноса подключения на более поздний срок.

Подробнее читайте в материале издания.

СРОЧНО: УФАС запретило мэрии Петрозаводска отменять 26-й маршрут

Управление ФАС по Карелии обнаружило нарушение антимонопольного законодательства в решении администрации Петрозаводска отменить с 1 января 2018 года коммерческий автобусный маршрут №26.

Как сообщили в ведомстве, к ним поступили заявление жителей Петрозаводска, а также обращения общественных организаций и транспортных компаний, которые не согласны с решением мэрии закрыть 26-й автобусный маршрут.

Изучив ситуацию, УФАС пришло к выводу, что действия администрации содержат "признаки нарушения части 1 статьи 15 ФЗ "О защите конкуренции".

"По результатам данного рассмотрения, территориальным органом принято решение: выдать администрации Петрозаводского городского округа предупреждение о необходимости прекращений действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили в УФАС.

В частности, антимонопольная служба потребовала исключить то положение в постановлении администрации №1713 от 29.05.2017 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам в Петрозаводском городском округе", в котором говорится об отмене автобусного маршрута №26 в январе 2018 года.

В тексте предупреждения, среди прочего, отмечается:

"Несмотря на 100% дублирование автобусного маршрута №25 с троллейбусным (№4), 100% дублирование автобусного маршрута №12 с троллейбусным (№1), АПГО без учета мнения населения и наличия объективных причин, предпочло отменить автобусный маршрут №26 с более низкой стоимостью проезда (20 рублей вместо 25). При этом органом местного самоуправления не рассматривался вариант изменения указанного маршрута, отмены маршрутов, обслуживаемых иными перевозчиками".

По мнению антимонопольной службы, мэрия "приняла решение в интересах муниципального предприятия без учета мнения частного перевозчика, обслуживающего автобусный маршрут №26; вопреки мнению населения, в интересах которого был открыт указанный маршрут".

"Рассматривая в качестве альтернативного варианта вывод на автобусный маршрут №26 муниципальных автобусов (учитывая, что в Уставе ПМУП "Городской транспорт" предусмотрен такой вид деятельности как перевозка населения автобусами), АПГО, путем устранения хозяйствующего субъекта - ООО "ТК "АвтоПассаж" с рынка, предоставит преимущественные условия осуществления деятельности муниципальному предприятию. Компенсируя "исчезнувший" автобусный маршрут №26 за счет модернизации иных автобусных маршрутов (например, изменения маршрута, продления пути следования маршрутов №12 и №19), АПГО тем самым предоставит преимущественные условия осуществления деятельности иным перевозчикам (ООО "Авто Сити" и ООО "АТП 3"). Указанные хозяйствующие субъекты получат возможность извлекать дополнительную прибыль за счет увеличившегося пассажиропока", - считают в УФАС.

Напомним, весной транспортная комиссия по просьбе МУП "Городской транспорт" приняла решение закрыть с 1 января 2018 года 26-й маршрут в связи с тем, что он якобы дублирует троллейбусные маршруты. Жители города попросили мэрию не закрывать маршрут, который пользуется большой популярностью, в том числе, благодаря более низкой стоимости проезда.

В мэрии на это заявили, что для горожан "будет сохранена возможность добраться до тех точек, до которых они раньше добирались на этом маршруте" благодаря тому, что ряд других автобусов будут ходить по измененным маршрутам. Кроме того, глава Петрозаводска Ирина Мирошник сообщила, что по 26-у маршруту в будущем могут начать ходить муниципальные автобусы.

ВИДЕО: В поселке на севере Карелии врачи боятся раздевать малышей при осмотре из-за страшного холода в больнице

Жители поселка Пяозерский Лоухского района замерзают без отопления в квартирах, на работе, детсадах и школах.

В северном поселке, несмотря на то, что температура воздуха уже неделю не поднимается выше пяти градусов тепла, отопительный сезон до сих пор не начался. В детском саду температура держится на отметке 13 градусов. В школе из-за холода уроки сокращены до 30 минут. В местной больнице врачи принимают пациентов в верхней одежде. Врачам страшно раздеть малышей в день здорового ребенка в прививочном кабинете, где температура всего 9 градусов тепла.

Согреться дома у жителей Пяозерского также не получается. Электрообогреватели не спасают из-за постоянных отключений электричества.

Обо всех ужасах ожидания отопительного сезона в поселке на севере республики рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

фото: sortavalafm.ru

ВИДЕО: Как командующий ВДВ попал в страшное ДТП на трассе "Кола"

В сети появилось видео аварии, в которой пострадал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

ДТП произошло 15 сентября на 1420-м километре трассы "Кола" в Мурманской области. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle из воинской колонны, в котором находился генерал-полковник и другие военнослужащие, сообщает РИА Новостиэ

Пострадавших доставили в госпиталь. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.

В соцсетях появилась информация, что водитель легкового автомобиля скончался, но официального подтверждения она не получила.

Сердюков возглавил Воздушно-десантные войска в октябре 2016 года.

"Многие сразу говорят: я пойду лучше на зону"

В УФСИН Карелии рассказали, как осужденные жители Карелии отбывают уголовные наказания, не связанные с лишением свободы.

В минувший вторник 19 сентября в уголовно-исполнительной инспекции Карелии временно исполняющий обязанности начальника уголовно-исполнительной инспекции по Карелии Владимир Каменев рассказал журналистам, кого отправляют на исполнительные и обязательные работы, кому надевают электронный браслет и почему некоторые осужденные, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, просятся в колонию-поселение.

Кто звал врио начальника уголовно-исполнительной инспекции на дело, предлагая на "шухере" постоять, и как осужденный пытался утопить электронный браслет, просидев в горячей ванне целый час, читайте в материале "Хочу на зону".

СМИ: Избитый в Петрозаводске на глазах у ребенка мужчина оказался инвалидом

Интернет-журнал "Республика" выяснил, что избитый на улице Антикайнена на глазах у ребенка мужчина оказался инвалидом. Сейчас за пострадавшим ухаживает жена.

Ранее в Интернете появилось видео, как у дома 29 по улице Антикайнена двое молодых людей жестоко избивают мужчину после того, как на него указал ребенок. По данному факту полиция сейчас проводит проверку.

Журналистам "Республики" удалось пообщаться с матерью пострадавшего.

Женщина рассказала, что ее сын Дмитрий 1964 года рождения — инженер с высшим образованием — имеет инвалидность и живет в одной квартире с ней и с супругой. Она также отметила, что в понедельник вечером ее сын вышел за сигаретами. У первого подъезда кричал мальчик. Дмитрий сделал ему замечание. Потом вышли родственники ребенка и избили его, сообщила женщина.

"Сейчас избитый лежит дома. За ним ухаживает жена. Обращаться к медикам и в полицию он не хочет, однако мать желает, чтобы этому делу дали ход. По предположению собеседницы, семья, в которой есть подходящий по возрасту мальчик, живет в том же доме", - отмечает издание.

Полиция Петрозаводска заинтересовалась видео, на котором человека избивают на глазах у ребенка

Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту размещения в соцсетях и СМИ видео, на котором двое молодых людей избивают человека прямо на глазах у ребенка.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в МВД Карелии.

Напомним, инцидент произошел 18 сентября и попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

На кадрах видно, как из подъезда выбегает мальчик и указывает рукой на человека. После этого к мужчине подходят двое молодых людей и начинают его избивать. Человек падает, но это не останавливает молодых людей: они бьют его ногами.

По имеющейся информации, инцидент случился в одном из дворов на улице Антикайнена.

Адвокат водителя, попавшего в смертельную аварию на трассе в Карелии, ищет свидетелей

Страшная авария, в которой столкнулись мазутовоз с лесовозом, унесла жизнь 21-летней девушки. В причинах ДТП разбирается следствие.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в Олонецком районе на 297-м км автодороги "Кола" 32-летний водитель мазутовоза из Ульяновской области, ехавший из Санкт-Петербурга, врезался в остановившийся на проезжей части лесовоз Volvo с прицепом. В результате ДТП грузовики загорелись.

В ГИБДД отмечают, что 43-летний водитель лесовоза остановил автомобиль из-за поломки, знаком аварийной остановки участок дороги не обозначил.

В аварии погибла 21-летняя пассажирка мазутовоза, жительница Ульяновской области. Водитель мазутовоза с травмами был доставлен в больницу.

По словам адвоката водителя мазутовоза, несмотря на то, что сотрудники ГИБДД Карелии отметили в справке отсутствие знака аварийной остановки у лесовоза в момент аварии, в деле появились свидетельства очевидцев, которые утверждают, что лесовоз стоял с опознавательными знаками.

В связи с тем, что данная деталь является важной в расследовании смертельного ДТП, адвокат ищет очевидцев, которые в момент аварии проезжали по данному участку трассы и могли видеть отсутствие (или наличие) предупредительных знаков у лесовоза, стоявшего в темноте в низине.

ВИДЕО: Водители в Петрозаводске не смогли разобраться, кто едет по главной, и попали в ДТП

ДТП произошло на перекрестке в Пятом поселке.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела, как 19 сентября в 17.04 на пересечении ул.Боровой, ул.Пограничной и ул.Халтурина столкнулись два автомобиля.

Серый автомобиль выезжал на левый поворот с улицы Халтурина, а красный автомобиль, следовавший с ул.Пограничной в сторону ул.Боровой, его не пропустил и произошло ДТП.

Топ-5 самых роскошных загородных домов на рынке недвижимости в Карелии

Стоимость самых дорогих выставленных на продажу загородных коттеджей на вторичном рынке недвижимости в Карелии может достигать 40 млн рублей.

Это следует из объявлений о продаже, опубликованных на сайте Avito.

В топ-5, составленном деловой интернет-газетой "Вести Карелии", верхнюю строчку занимает предложение о продаже трехэтажного дома площадью 330 кв. метров на участке 30 соток на реке Укса в Питкярантском районе. В числе достоинств продавец называет его расположение в 800 метрах от Ладожского озера. Начальная цена продажи – 39,9 млн рублей.

На второй позиции коттедж площадью 200 кв. метров на участке 35 соток в селе Деревянное. В объявлении указано, что дом сделан из бруса, внутри дорогая отделка, есть камин, "элитная мебель", на участке скважина с питьевой водой, септик и баня, сделан ландшафтный дизайн. Дом оценивается в 32 млн рублей.

Об остальных домах из топ-5 можно узнать вот здесь.

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