Самые значимые события этого пятницы

ФОТО: Стало известно, когда откроется новый мост в Соломенное

Власти Петрозаводска рассказали журналистам, когда начнет действовать временная понтонная переправа в Соломенное, которую возводят военнослужащие.

Сегодня в Соломенном состоялась пресс-конференция, на которой замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова сообщила, что новый временный понтонный мост в Соломенное откроется уже в это воскресенье 24 сентября.

По ее словам 24 сентября инженерные войска закончат возведение моста, будут подготовлены подъездные пути и мост начнет работать.

О том, будет ли закрыто движение по старому понтонному мосту, пока решается.

"Возможно, по нему будут ходить только пешеходы, а автомобили пустят по новой переправе", - предположила Мизинкова.

При этом Юлия Мизинкова отметила, что новый понтонный мост не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года.

По словам Мизинковой, все расходы на транспортировку и монтаж понтонной перепрвы взяло на себя министерство обороны.

Горячее питание военнослужащих организовано за счет спонсорских средств.

"Всю ответственность за то, что происходит на мосту, будет нести Минобороны", - сообщила Мизинкова.

фото: ptzgovorit.ru

Экс-чиновника Контрольного комитета Карелии взяли под стражу в зале суда

Алексей Бобылев отправится в колонию строгого режима на 4 года.

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов 22 сентября приговорил бывшего заместителя главы Контрольного комитета Карелии Алексея Бобылева к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.

Его обвиняют по семи эпизодам в получении взятки и по одному – в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, как установило следствие, в 2016 году председатель Контрольного комитета Карелии Виталий Галкин, его заместитель Алексей Бобылев и водитель управления делами правительства Окладников вступили в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток. За взятки на общую сумму в 320 тысяч рублей они обеспечивали коммерсантам ускорение получения лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Бобылев и Окладников написали явки с повинной, а также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве для рассмотрения их дела в особом порядке. Суд назначил Окладникову наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

На заседании Петрозаводского городского суда 21 сентября сторона обвинения попросила назначить Бобылеву 7 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 5 миллионов. Защита сочла такой штраф "неподъемным" и просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с максимальным испытательным сроком.

После приговора сторона защиты сказала, что считает наказание слишком жестким. "Решение о подаче апелляции будет принято после переговоров с осужденным", - сообщил адвокат.

Подробности читайте в материале "Смалодушничал".

Петрозаводск готов взять себе неизрасходованные "дорожные" деньги районов Карелии

Петрозаводск готов использовать неистраченные муниципалитетами Карелии средства субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает мэрия.

"Предоставленные республикой средства будут освоены до конца года. Выделенных средств недостаточно для приведения улично-дорожной сети Петрозаводска в надлежащее состояние. Администрация города готова рассмотреть возможность увеличения средств субсидии в рамках заключенного на текущий год соглашения за счет привлечения средств, неизрасходованных другими муниципальными образованиями республики", - сказала заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

По информации мэрии, на сегодняшний день на выделенные столице Карелии 101,8 миллиона рублей проведены аукционы на выполнение работ по ямочному и комплексному ремонтам дорог, нанесению дорожной разметки, оборудованию пешеходных переходов на общую сумму более чем 90 миллионов рублей.

В рамках аукционов произведен капитальный ремонт семи городских дорог, выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

На оставшиеся средства также планируется проведение аукционов на выполнение работ по установке ограждений, остановочных павильонов, светофорных объектов. Аукционы будут проведены до конца октября.

Ранее сообщалось, что глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок раскритиковал муниципальные власти за неспособность освоить многомиллионные субсидии, которые они получили в этом году на ремонт дорог.

В Карелии пассажиры остановили автобус, заподозрив, что водитель под кайфом

Пассажирам автобуса "Петрозаводск-Санкт-Петербург" не понравилось поведение водителя, и они вызвали сотрудников ГИБДД. Подробности инцидента рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг 21 сентября в 13.00 из Петрозаводска в Санкт-Петербург выехал рейсовый пассажирский автобус.

В пути пассажирам не понравилось, как водитель ведет автобус, и они решили, что он находится в состоянии наркотического опьянения, и вызвали ГИБДД.

Наряд ГИБДД Карелии прибыл в Пряжу и проверил водителя на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Проверка показала, что водитель трезв и здоров.

Но, как сообщили в ГИБДД, проверка технического состояния автобуса показала, что он неисправен.

В результате было принято решение пересадить пассажиров на другой автобус.

Когда в Карелию придет бабье лето

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда к нам придет бабье лето и долго ли будет радовать сухой и теплой погодой.

"Бабье лето начнется уже в эти выходные, - сообщила Елена Ишкина, - в субботу в Карелии осадков не будет, дневная температура составит +11…+16 градусов, ночью, правда, +4…+9, по северным районам +3…+8, при прояснениях и до ноля может снизиться температура, но день будет теплым".

По словам синоптиков, сухая и теплая погода простоит в Карелии до конца сентября.

"Из-за осеннего облачного антициклона, - по словам Ишкиной, - утром может появляться туман и высокая влажность, температура в эти часы не поднимется выше 10-12 градусов, но днем, когда прояснится, +15 гарантированы".

Подача тепла в жилые дома Петрозаводска начнется с утра, обещают власти

В Петрозаводске в понедельник, 25 сентября, жилые дома начнут подключать к теплу.

Соответствующий приказ подписан в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

"Подача тепла в жилой фонд начнется с 8 утра", - сообщили в ведомстве.

Напомним, отопление учреждений социальной сферы города осуществляется с 14 сентября.

СКАНДАЛ: Недостроенный спорткомплекс в Петрозаводске хотят превратить в торговый центр

Не введенный в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Древлянка хотят превратить в административно-торговый центр, сообщили в ОНФ Карелии.

Активисты Общероссийского народного фронта продолжают мониторинг спортивных недостроенных объектов социального значения. На этот раз в поле зрения общественников попали несколько спортивных недостроев в ряде регионов России.

В Петрозаводске активисты ОНФ после обращения жителей обратили внимание местных властей на не введенный в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Древлянка.

Как выяснили общественники, в настоящее время инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть не спортивный комплекс, а административно-торговый центр.

Табличка, ранее размещенная на заборе с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр, исчезла. Объект законсервирован и находится под охраной. "Мы считаем, что объект нужно достроить, и он должен быть спортивным. В городе не хватает физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще один торговый центр жителям микрорайона Древлянка не нужен. Поэтому мы призываем власти защитить интересы горожан – в эксплуатацию должен быть введен только физкультурно-оздоровительный комплекс", - считает активист ОНФ в Республике Карелия Андрей Пилипак.

ФОТО: Строительство временной переправы в Соломенном началось

Появились первые фотографии, на которых видно, как рабочие приступили к строительству временного моста в поселке Соломенное.

Переправу устанавливает одно из подразделений инженерных войск.

Фото смотрите здесь.

фото: ptzgovorit.ru

"Галкин – как отец родной"

В Петрозаводске за взятки судят заместителя руководителя Контрольного комитета Карелии.

На скамье подсудимых в Петрозаводском городском суде – Алексей Бобылев, бывший заместитель главы Контрольного комитета Карелии Виталия Галкина. Бобылева обвиняют по семи эпизодам в получении взятки и по одному – в злоупотреблении должностными полномочиями.

По словам матери Бобылева, ее сын привык доверять людям. Семейная жизнь не сложилась, и вскоре сына стал опекать Галкин, загружал его работой. У матери сложилось впечатление, что он и склонил ее сына к совершению преступления. "С Галкиным – как с родным отцом", - сказал она, имея в виду, что все время ее сын проводил со своим начальником.

Подробности – в нашем материале.

ВИДЕО: Как военная автоколонна привезла понтоны для моста в Соломенном

В сети появилось видео, на кадрах которого видно, как колонна военных машин перевозит понтоны для строительства временной переправы по шоссе карельской столицы.

Колонна грузовых машин направляется в сторону Соломенного в сопровождении автомобилей Военной автомобильной инспекции.

Автомобили перевозят понтоны, которые затем будут погружены в воду и соединены друг с другом.

Видео смотрите на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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