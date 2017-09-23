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Новости. Хроника дня
22:20, 23 Сентября 2017

Чем запомнился этот день

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Парфенчиков объяснил, почему в Карелии плохие дороги

Избранный глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал подписчикам своей страницы «Вконтакте», почему республиканские трассы находятся в плачевном состоянии.

 

«Ни для кого не секрет, что у нас в Карелии очень большие проблемы с дорогами. Осложняет ремонт и содержание дорог их бесхозность. В республике на данный момент таких дорог более 500 километров - это неприемлемо!»,- такое заявление появилось на странице Артура Парфенчикова в социальной сети «Вконтакте».

Парфенчиков заявил, что в первом полугодии 2018 года все бесхозные дороги в Карелии должны обрести собственника. По словам избранного главы республики, «по плану первые 62 километра «будут приняты» уже до конца этого года». 

«Таким образом, мы решим главную проблему по содержанию дорог и сможем выделить деньги на их ремонт»,- резюмировал Парфенчиков.

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ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Водитель автомобиля «Toyota» совершил наезд на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

 

Авария произошла 22 сентября в 22 часа 48 минут на улице маршала Мерецкова.

Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Наезд на пешехода произошёл на нерегулируемом пешеходном переходе.

Иномарка двигалась по улице маршала Мерецкова в сторону центра. Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе пересечения улицы маршала Мерецкова с улицей Лизы Чайкиной.

В результате ДТП погиб пешеход 1996 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Камеры наблюдения зафиксировали момент трагического ДТП.

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ФОТО: Водитель сбил лося в Карелии

В Олонецком районе водитель легкового автомобиля совершил наезд на лося, который вышел на проезжую часть.

 

О происшествии сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ЧП произошло ночью 22 сентября на 333-м километре автодороги М-18 "Кола".

Сообщается, что столкновение с лосем произошло в темное время суток в тот момент, когда животное вышло на проезжую часть.

В результате ДТП погиб самец лося. Автомобиль получил механические повреждения.

По предварительной информации, водитель и пассажиры легкового автомобиля не пострадали.

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ВИДЕО: Военные спускают на воду понтоны для нового моста в Петрозаводске

В сети появилось видео, на котором видно, как военные строят временный понтонный мост в Соломенном.

 

Видео опубликовано в паблике «Живой Петрозаводск» в социальной сети «Вконтакте».

Автомобиль инженерных войск спускает на воду Онежского озера понтон, который, уже оказавшись в воде, раскрывается.

Ранее в сети появилось фото и видео работ по возведению временной переправы в Соломенном. Работы на объекте производятся силами военных. Переправу устанавливает одно из подразделений инженерных войск. Все расходы на транспортировку и монтаж понтонного моста взяло на себя министерство обороны.

Сообщалось, что временный понтонный мост не выдерживает заморозков, поэтому власти Петрозаводска надеются, что подрядчик возведет новый мост в ноябре этого года.

Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова сообщила, что новый временный понтонный мост в Соломенное откроется уже в это воскресенье 24 сентября.

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Минспорт Карелии проконтролирует ситуацию с недостроенным спорткомплексом, который хотят превратить в торговый центр.

В министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту заявили о том, что следят за ходом работ на недостроенном физкультурно-оздоровительном комплексе на Древлянке.

 

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Работы на объекте на месте бывшего рынка «Ягуар» в микрорайоне Древлянка ведет компания ООО «Спортком». Организация получила землю в аренду от мэрии Петрозаводска для размещения там объекта физкультурно-спортивного назначения.

На данный момент, по информации застройщика, там возведены строительные конструкции универсального спортивного зала. В дальнейшем планируется возведение двухэтажной пристройки, соединенной с универсальным спортзалом стеклянным переходом. Согласно официальным ответам ООО «Спортком», в пристройке на первом этаже планируется разместить кафе, магазин спортивной одежды и инвентаря, на втором – борцовский зал, залы фитнеса и оздоровительной гимнастики, а также санитарно-гигиенические помещения. 

В конце августа застройщику и мэрии города было рекомендовано представить проектные решения по строительству первой и второй очередей объекта с указанием конкретных сроков реализации. В адрес главы Петрозаводского городского округ Ирины Мирошник было направлено обращение с просьбой провести работу с застройщиком. Как считают в Минспорте, нужно завершать строительство объекта в ближайшее время или в противном случае инициировать расторжение договора аренды земли.

"Минспорт Карелии контролирует реализацию данного спортивного объекта и не позволит изменить его назначение!",- заявил министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов на своей странице в соцсети "Вконтакте".

В Петрозаводске активисты Общероссийского народного фронта обратили внимание местных властей на физкультурно-оздоровительный комплекс на Древлянке, который не введен в эксплуатацию. По данным общественников, в настоящее время инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть там не спортивный комплекс, а административно-торговый центр. В частности, табличка, ранее размещенная на заборе с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр, исчезла. Объект законсервирован и находится под охраной. 

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ФОТО: Самоходную шаланду спустили на воду в Петрозаводске

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе торжественно спустили на воду самоходную шаланду «Трудовая».

 

Об этом сообщает официальный сайт Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

Спуск на воду шаланды «Трудовая» состоялся 22 сентября.

Как сообщают на заводе, судно предназначено для транспортировки грунта от земснарядов к местам выгрузки при производстве дноуглубительных работ, для работы в составе земкараванов с черпаковым или рефулерным земснарядом.

Суда данного проекта используются для работы в бассейнах Черного, Каспийского и Балтийского морей.

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ФОТО: Автомобилисты на Древлянке перекрыли дорогу мамам с колясками

Жители Древлянки жалуются на автовладельцев, которые паркуются, как хотят.

 

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликован снимок, на котором зафиксировано, как владельцы двух иномарок на Лесном проспекте перегородили выход из подъезда человеку с детской коляской.

Иномарки «Nissan Teana» и «Scoda Fabia» припаркованы в непосредственной близости от входной двери в подъезд многоквартирного дома. Тем самым, автовладельцы заблокировали дорогу для пешеходов с колясками.

«Утро добрым не бывает! Ребята нашего двора. Лесной проспект, 27»,- прокомментировала ситуацию автор поста в паблике.

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ВИДЕО: Водитель маршрутки в Петрозаводске смотрит новости за рулем

Жительница карельской столицы сняла мобильное видео, на котором видно, как водитель маршрутного автобуса на ходу смотрит телевизионные новости.

Автор видео разместила ролик на своей странице в  соцсети «Вконтакте».

Видео снято 22 сентября, в пятницу.

На кадрах мобильного видео- водитель петрозаводской маршрутки №19, который ведет автобус с пассажирами и параллельно смотрит телевизионные новости на своем мобильном телефоне, который закреплен на приборной панели автобуса.

Как утверждает автор видео, увлеченный просмотром водитель неверно выдал ей сдачу. Свидетельница утверждает, что позвонила в транспортную компанию и пожаловалась на действия водителя маршрутки.

«Ну и пусть бы смотрел, только бы в наушниках. Но нет. Вся маршрутка слушала "самое интересное" из российских глубинок. Про убийства, побои, драки, горе (самое оно в пятницу вечером)»,- возмутилась автор видео.

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ФОТО: Разбитую дорогу во дворе мэрии Петрозаводска залили бетоном

Территория вокруг здания администрации Петрозаводска выложена камнем, но мостовая уже давно стала приходить в негодность.

 

На месте отвалившихся камней, которыми прежде была выложена дорога к мэрии, появились забетонированные участки.

Фото в редакцию «Столицы на Онего» прислал житель Петрозаводска. По его словам, участки еще незатвердевшего бетона под ногами никак не огорожены, поэтому горожанам стоит быть осторожными: можно запачкать обувь и испортить труд рабочих.

Вокруг здания петрозаводской мэрии уже долгое время разрушается дорожное покрытие. Камни, которыми прежде были выложены тротуары, отваливаются.

Очевидно, от идеи вновь выкладывать дорогу к городской администрации камнем было решено отказаться в пользу более экономичного варианта ремонта дорожного покрытия.

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ФОТО: Мурманская фура ушла в кювет на трассе в Карелии

На 721 километре федеральной трассы «Кола» столкнулись фура и легковой автомобиль.

 

ДТП произошло днем 23 сентября.

На трассе произошло столкновение фуры с мурманскими номерами и легкового автомобиля «Toyota». В результате ДТП грузовой автомобиль оказался в кювете.

Для ликвидации последствий аварии привлекалось пожарно-спасательное подразделение 12-й пожарно-спасательной части г. Сегежи.

Об этом сообщает сообщество «4 отряд ФПС по Республике Карелия» в социальной сети «Вконтакте».

«К счастью, обошлось без пострадавших»,- сообщают спасатели.

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