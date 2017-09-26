Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Пенсионерке в Петрозаводске насчитали 1,5 млн рублей долга за электричество

Беспрецедентный счет выставили энергетики пенсионерке из Петрозаводска. Она получила счет на сумму более 1,5 млн рублей из-за того, что неверно снимала показания счетчика в течение 15 лет.

В мае 2017 года жительница Петрозаводска Елена Андрианова получила счет за свет, в котором содержалась цифра 1 миллион рублей 607 тысяч 263 рубля 22 копейки. Счет выставила компания "Энергокомфорт. Карелия". Коммунальщики утверждают, что в течение неопределенного периода времени горожанка ошибочно снимала показания счетчика, а если быть точнее, - записывала показания из пяти цифр, упуская из расчетов шестую. Этот факт десятикратно увеличил счета пенсионерки после произведенного коммунальщиками перерасчета.

Елена Андрианова живет в частном доме, помещения которого на данный момент обесточены за долги. Петрозаводчанка утверждает, что все 15 лет, которые она проживает в собственном доме, она всегда исправно платила по счетам.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Новый министр строительства Карелии приехал из района

Назначение нового руководителя минстроя для многих стало неожиданностью.

Довольно хорошо знающие главу Пряжинского района, а теперь министра стргоительства Карелии Олега Ермолаева люди, которые по-разному к нему относятся, отзываются о нем как об "очень амбициозном, властном и самоуверенном человеке". Вместе с тем наши собеседники отмечают "работоспособность, деловитость и дальновидность" Ермолаева. При этом они крайне удивлены, почему не имеющий практического опыта как, прежде всего, в строительстве, так в ЖКХ и энергетики человек возглавил серьезное профильное министерство.

Именно минстрой отвечает, в том числе, за важную президентскую программу по расселению ветхого жилья, за срыв которой, напомним, прежний глава Карелии Александр Худилайнен получил выговор от Владимира Путина и вскоре был освобожден от губернаторской должности.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

ФОТО: Жильцы новостроек в Петрозаводске просят защитить их от вандалов

На Перевалке хулиганы изрисовали подъезд в новом доме. Жильцы просят помочь найти вандалов.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жильцы дома на ул.Суворова,1, которые сообщили, что их подъезд изрисовали вандалы.

"Помогите найти вандалов, - написали жильцы, - расписали маркером лифт, окна и стены. Только в апреле дом сдан, подростки решили его совсем изгадить".

Камера наружного наблюдения запечатлела предполагаемых хулиганов.

ФОТО и ВИДЕО: Водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела за смертельное ДТП в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти водителя легкового автомобиля в ДТП.

В июне 2017 года на улице "Правды" в Петрозаводске произошло столкновение ВАЗ-2106 с маршрутным автобусом ПАЗ. Пассажир маршрутки получил серьезные травмы, а водитель "Жигулей" на следующий день скончался в больнице.

Сначала в возбуждении уголовного дела по данному факту было отказано в связи наличием вины в нарушении ПДД со стороны обоих водителей.

"Изучение материалов проверки показало, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела не может быть признано законным и обоснованным", - отмечается в сообщении.

Согласно выводам экспертизы, действия водителя автобуса по выбору скорости не соответствовали требованиям ПДД: автобус двигался со средней скоростью 82,5 км/ч при допустимой скорости 40 км/ч. При условии соблюдения установленного дорожным знаком ограничения скорости водитель автобуса имел техническую возможность предотвратить столкновение.

Первый заместитель прокурора Петрозаводска отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направил материалы для проведения дополнительной процессуальной проверки.

В итоге следственное управление МВД возбудило уголовное дело в отношении водителя автобуса по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Савельев ушел с поста вице-премьера, курирующего экономический блок правительства Карелии

Заместитель премьер-министра Карелии Юрий Савельев, курировавший экономический блок в правительстве, оставил свой пост.

Об этом "Вестям Карелии" сообщили в пресс-службе правительства республики. Отставка Савельева произошла в рамках изменений в структуре правительства, утвержденных накануне главой Карелии.

В пресс-службе сообщили, что Савельеву будет предложена другая должность.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Полпред Цуканов в Карелии: "Романтические отношения с населением закончились"

Полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе заявил о том, что новая команда карельского правительства должна действовать решительно и быстро.

"Нет времени на раскачку. Люди сегодня ждут перемен. Уже с сегодняшнего дня романтические отношения с населением закончились. Завтра утром люди начнут оценивать шаги", - заявил Николай Цуканов после заседания республиканского правительства в Петрозаводске.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег

Клиенты известного в Олонце и других городах Карелии турагентства "Навигатор", собиравшиеся провести отпуск вдали от дома, остались без отдыха и без денег.

По некоторым данным, речь может идти о десятках семей из разных городов Карелии, которые за поездку в Турцию, Испанию, другие страны заплатили от 50 тысяч до 180 тысяч рублей, но так никуда и не уехали. При этом людям никто даже не объяснил, почему их отпуска "накрылись". Вместо этого предложили написать заявление на возврат денег и ждать.

Жительница Олонца Елена К. рассказывает, что совместный отдых в Турции должен был стать подарком на день рождения ее ребенку. О путевке женщина побеспокоилась за несколько месяцев до вылета. Пришла в местное турагентство "Навигатор", к индивидуальному предпринимателю Ольге Яковенко. Та предложила "первую береговую линию", "пятизвездочный отель"… "Мы с ребенком были довольны", - вспоминает Елена.

Еще летом женщина внесла предоплату – 29 тысяч рублей. А в начале сентября, за несколько недель до предполагаемого вылета, заплатила еще 30 тысяч, поскольку в турагентстве попросили срочно внести остаток суммы.

Когда до отъезда оставалась примерно неделя, Елена К., у которой на руках на тот момент были только загранпаспорта и договор, решила заглянуть к Ольге Яковенко.

"Первое, что я от нее услышала, было не "здравствуйте", а "вы, наверное, уже обо мне наслышаны", - рассказывает Елена, которая тогда еще ни о чем не подозревала. – Я насторожилась: а что я должна была услышать? А она мне в ответ: вы никуда не летите, пишите заявление на возврат денежных средств".

А скоро Елена познакомилась с другими клиентами "Навигатора", оказавшимися в похожей ситуации: кому-то из несостоявшийся отдых обошелся в 108 тысяч рублей, а кому-то – в 180 тысяч.

"Мы все были в шоке!" – говорит она.

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Новый сенатор Ракитин пообещал сделать "все возможное, чтобы оправдать ожидания" жителей Карелии

Назначенный представителем в Совете Федерации от Карелии Александр Ракитин пообещал отстаивать интересы жителей республики на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о наделении с 25 сентября полномочиями сенатора от Карелии в Совете Федерации Александра Ракитина, который до этого времени возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу.

"Одна из моих главных задач – поддержка и продвижении интересов региона на федеральном уровне: это и развитие экономики, и продвижение социальных проектов", - прокомментировал свое назначение Александр Ракитин.

Сенатор поблагодарил Артура Парфенчикова за оказанное доверие, отметив, что сделает все возможное, чтобы оправдать ожидания жителей республики.

"Приложу все свои знания и опыт на благо развития региона", – пообещал Ракитин.

фото: ugranow.ru

Сенатором от Карелии в Совфеде назначен экс-начальник УФСБ по Западному военному округу

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении Александра Ракитина сенатором от республики в Совете Федерации.

Согласно указу полномочиями представителя в Совете Федерации РФ от правительства республики с 25 сентября наделен Александр Ракитин.

Ракитин родился 17 мая 1958 года. Генерал-лейтенант Ракитин до этого времени возглавлял управление ФСБ России по Западному военному округу. Женат, имеет двоих сыновей.

"Важно, чтобы в Совете Федерации был тот, кто имеет вес в этом законодательном органе и серьезный опыт, в том числе и федеральной работы. Это пойдет на благо развития республики", - прокомментировал назначение Парфенчиков.

ФОТО: Уникальное пополнение в кинологической службе МВД Карелии

В Центре кинологической службы МВД по Карелии родились пять щенков, на которых полицейские возлагают большие надежды.

Об этом сообщается в паблике министерства в "ВКонтакте".

Отмечается, что появившихся на свет щенков можно назвать уникальными.

"Во-первых, не так часто родителями новых служебных собак становятся те, кто, как говорится, находится при исполнении. В данном случае мама – четверолапый специалист по поиску взрывчатых веществ, папа – выдающийся розыскной пес", - говорится в сообщении.

Поскольку потомство дали здоровые собаки с развитыми служебными качествами, находящиеся на пике формы, с большей вероятностью можно ожидать хороших показателей от молодых животных, считают специалисты.

"Во-вторых, щенята уже обретают хозяев-кинологов. На практике это означает, что они с младых ногтей привыкают к напарнику и вовлекаются в систему обучения", - отмечается в паблике.

Сейчас кинологи подбирают малышам специальные игрушки, "социализируют", изучают их индивидуальные особенности.

"При достижении определенного возраста четыре брата и сестренка начнут проходить специальную подготовку", - сообщается в группе.

Фото: https://vk.com/mvd10

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