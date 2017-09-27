Чем запомнился этот день

Катанандова предложили принудительно привести в суд по делу Алиханова

Экс-сенатор, бывший глава Карелии Сергей Катанандов игнорирует повестку прийти в суд в качестве свидетеля по делу Девлета Алиханова.

Об этом стало на одном из последних судебных заседаний.

"Мы Катанандова пригласили, но он не явился к нам в суд, - ответила судья Наталья Маненок на вопрос защиты. – Мы его известили о явке в судебное заседание".

"Он отказался?" – уточнил адвокат Михаил Ямчитский.

"Он не отказался, но он не явился. Не знаю, почему", - ответила Маненок.

"Может тогда какую-то принудительную меру в отношении него применить, обсудить?.." – предложил Ямчитский.

Между тем, в материалах дела есть показания Катанандова, где он говорит, что "если замешан Алиханов, то там преступление". И это единственный свидетель, который так считает. При этом он никак не аргументирует свое заявление.

Напомним, история того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Известный карельский политик и предприниматель, немолодой уже человек больше 2,5 лет сидит за решеткой в одиночной камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка.

При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества.

Общественники обеспокоены планами Минздрава объединить стоматологии Петрозаводска

Активисты ОНФ оценили качество услуг в Городской стоматологической поликлинике Петрозаводска, которую могут объединить с детской стоматологией.

В рамках проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" активисты регионального отделения ОНФ в Карелии продолжают мониторинг доступности и качества предоставляемых услуг в медицинских учреждениях республики. Общественники побывали в городской стоматологической поликлинике Петрозаводска, качество работы которой пациенты оценили на сайте narocenka.ru в среднем на "тройку".

В ходе рейда общественники опросили пациентов и врачей в поликлинике, попытались записаться на прием, оценили доступность медицинской организации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники опроса поставили довольно высокую оценку работе поликлиники. У пациентов нет серьезных замечаний по вопросам открытости и доступности информации о работе учреждения, комфортности условий представления услуг и доступности их получения. Посетители поликлиники удовлетворены качеством оказания услуг и отношением работников организации.

Не устраивает пациентов то, что иногда они сталкиваются с проблемами при записи на прием через интернет. Многие горожане хотели бы иметь возможность получить номерок, записавшись на прием по телефону. Сегодня такую услугу в регистратуре поликлиники оказывают только пожилым и маломобильным гражданам. Среди серьезных проблем пациенты называют отсутствие ночных приемов. Стоматологическая поликлиника отказалась от работы в круглосуточном режиме несколько лет назад.

Некоторые пациенты пожаловались на то, что в регистратуре им предлагали запись на платные услуги, лишь после отказа записывали на бесплатный прием. При этом компетентность сотрудников учреждения ни у кого из опрошенных не вызывала вопросов.

"Ситуация с качеством медицинской помощи в городской стоматологической поликлинике за последнее время существенно улучшилась. Здесь многое делается для удобства пациентов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь знают, какие недочеты необходимо исправлять. Поликлиника очень востребована. Поэтому нас не могут не беспокоить планы министерства республики здравоохранения по объединению взрослой и детской стоматологических поликлиник Петрозаводска. Думаем, что без серьезного анализа, подтверждающего необходимость такой реорганизации, без широкого общественного обсуждения нельзя решать вопрос объединения учреждений. К сожалению, примеров необоснованных решений по оптимизации сети здравоохранения в Карелии достаточно. Подводя итоги мониторинга доступности и качества предоставляемых услуг в медицинских учреждениях республики в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества», вынесем вопрос по слиянию взрослой и детской стоматологических поликлиник Петрозаводска для обсуждения на площадке Народного фронта", – отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Наталья Вавилова.

Глава Минздрава Карелии уволилась спустя полгода после назначения

Глава Карелии Артур Парфенчиков 26 сентября освободил от занимаемой должности министра здравоохранения Ольгу Лазаревич, уже известно, кто может ее сменить на этом посту.

Как стало известно "Вестям Карелии", Лазаревич в тот же день забрала трудовую книжку и попрощалась с коллективом. До прихода на пост руководителя министерства она работала заместителем главного врача по медицинской части республиканского онкологического диспансера. На должность министра Лазаревич была назначена в апреле этого года.

Один из известных ответственных работников в медицинской сфере высказал мнение, что Ольгу Лазаревич "съела" курирующая вопросы здравоохранения заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Что сказала по этому поводу Подсадник и кто займет кресло министра здравоохранения, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Новый глава Минэка Карелии спросил сотрудников, зачем они ходят на работу

И.о. министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Матвиец рассказал, как собирается улучшить работу ведомства, если парламент утвердит его кандидатуру на посту руководителя.

Об этом он говорил сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку, где обсуждал вопрос об утверждении Матвиеца в должности министра.

По его мнению, министерство экономического развития должно перейти "от теории к технократии".

"Перейти от теории к некому формату технократии. У нас Минэк на сегодня делает хорошо отчеты, но ни один из сотрудников Минэка мне вчера не ответил на вопрос, зачем он ходит на работу, с точки зрения, что делается с выводами этих отчетов, какие рекомендации мы должны давать нашим коллегам (из других министерств – прим. ред.)", - сказал Матвиец.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

"Он схватил меня за куртку и тряс об стену"

Экс-сотрудница компании "ЭнергоКонтроль" обвинила замначальника управления уголовного розыска МВД Карелии в побоях.

В деле пытался разобраться Петрозаводский городской суд.

Эта совершенно дикая история произошла в ноябре 2016-го года. Скоро будет год, как идут судебные разбирательства. Позади у пострадавшей курс лечения, смена работы, выигранное дело в городском суде. Вот только страх, что она из потерпевшей в любой момент может стать обвиняемой по-прежнему остается.

Что же произошло в подъезде жилого дома в микрорайоне Ключевая 28 ноября 2016 года и чего до сих пор боится пострадавшая от побоев полицейского молодая экс-сотрудница компании "ЭнергоКонтроль"?

Подробности читайте в материале "Было страшно и больно".

Совершенно дикая история произошла в одном из подъездов дома в Петрозаводске

Экс-сотрудница "Энергоконтроль" заявила, что ее избил полицейский.

В деле пытался разобраться Петрозаводский городской суд.

Эта совершенно дикая история произошла в ноябре 2016-го года.

Скоро будет год, как идут судебные разбирательства. Позади у пострадавшей курс лечения, смена работы, выигранное дело в городском суде. Вот только страх, что она из потерпевшей в любой момент может стать обвиняемой по-прежнему остается.

Что же произошло в подъезде жилого дома в микрорайоне Ключевая 28 ноября 2016 года и чего до сих пор боится пострадавшая от побоев полицейского молодая экс-сотрудница компании "ЭнергоКонтроль"?

Подробнее читайте здесь.

Власти Петрозаводска пообещали расширить ассортимент продукции на сельхозярмарке в этом году

Впервые на прилавках сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске появятся знаменитые тульские пряники и изделия промысловиков из Тамбовской области, сообщает мэрия.

Как сообщалось ранее, на улице Инженерной с 6 по 15 октября будет проходить традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Посетители смогут приобрести овощи и фрукты, свежую рыбу, мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд, орехи, сухофрукты, восточные сладости и проч.

По словам организаторов, в этом году количество заявок на торговые места "заметно увеличилось, и точек по продаже овощей и меда будет больше, чем обычно".

Кроме того, как отмечается, впервые на прилавках ярмарки появятся знаменитые тульские пряники и изделия промысловиков из Тамбовской области.

Заявки на участие в ярмарке оставляют предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели из Карелии, других регионов России, из Белоруссии.

"Места для пенсионеров, предлагающих горожанам продукцию, которую они вырастили на своих приусадебных участках, предоставляются бесплатно", - сообщает городская администрация.

Несмотря на то, что ярмарка начнет работу 6 октября, ее торжественное открытие состоится 7-го. Власти пообещали "большую праздничную программу и выступление известного творческого коллектива".

"Каждый год мы стремимся к тому, чтобы новая ярмарка была лучше предыдущей и прошла организованно и достойно", - сообщил председатель комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрей Иванов.

В Карелию идут заморозки

О приближающемся похолодании предупреждают синоптики карельского Гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что в Карелии в ночные часы 27 и 28 сентября – преимущественно по западным районам - ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 1 … - 3 градусов.

Парфенчиков уволил ряд чиновников правительства Карелии

В рамках изменения структуры правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков подписал ряд кадровых указов.

Указом главы Карелии от должности и.о. председателя государственного комитета Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи освобожден Евгений Пыленок.

Андрей Кузьмин освобожден от должности и.о. председателя государственного контрольного комитета Карелии.

Ирина Кузнецова освобождена от должности начальника управления ветеринарии республики.

Об этом сообщает правительство Карелии.

Согласно новой структуре органов исполнительной власти Карелии госкомитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи будет преобразован в соответствующее министерство. Функции государственного контрольного комитета по профилактике коррупционных нарушений передаются в администрацию главы Карелии, а функции по внутреннему государственному финансовому контролю – в министерство финансов. Вопросами управления ветеринарии займется министерство сельского и рыбного хозяйства.

Ранее сообщалось о том, что Артур Парфенчиков 26 сентября освободил от занимаемой должности министра здравоохранения Ольгу Лазаревич

Верховный суд Карелии не удовлетворил жалобу Галины Васильевой о незаконном увольнении

Решение Петрозаводского городского суда, который признал законным увольнение Галины Васильевой с должности руководителя лицея №13, оставлено без изменений.

В минувший вторник, 26 сентября, в Верховном суде Карелии завершилось рассмотрение апелляции Галины Васильевой, пытавшейся оспорить решение суда первой инстанции. Как пишет интернет-журнал "Лицей", заседание проводилось в закрытом режиме. Журналистов пригласили вчера лишь на оглашение решения.

По словам адвоката Елены Пальцевой, во время заседания даже прокурор, признав право работодателя уволить руководителя, сказал о высоком авторитете Галины Васильевой в лицее. Судьи Верховного суда вчера изучили график успеваемости школ Петрозаводска, из которого следовало, что лицей №13 находится среди лидеров, вопреки утверждениям руководства города, рассказал "Лицей". Администрация города так и не представила неоспоримых доказательств снижения качества услуг в учреждении.

Галина Васильева пыталась доказать, что петрозаводский горсуд в своем решении не приводит ни одного довода, по которым он отвергает доказательства со стороны истца (а это более 60 документов). Кроме того, нарушение закона при организации процесса зачисления в первые классы 28 января 2017 года, в котором обвинили экс-директора лицея, не было установлено и подтверждено документально.

Тем не менее, Верховный суд Карелии апелляционную жалобу Васильевой вчера не удовлетворил, оставив в силе решение Петрозаводского городского суда.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя. Акция протеста была проведена по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов, который считает, что действия администрации по отношению к Галине Васильевой незаконны и циничны. Участники акции протеста потребовали восстановления директора в должности.

Сама уволенный директор и ее сторонники считают увольнение политически мотивированным – Галина Васильева является депутатом Петросовета от КПРФ, человеком, который никогда не боялся задавать неудобные вопросы власти.

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