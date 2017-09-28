Чем запомнился этот день

ВИДЕО: В Карелии от голода умирают норки

На звероферме "Пряжинское" погибло уже 140 зверьков.

Наши коллеги-журналисты "ГТРК "Карелия" побывали в Пряже на умирающем предприятии и увидели, как работники племсовхоза "Пряжинское", которые сами уже с мая не получают зарплату, пытаются спасти животных, дав им хотя бы воды.

"Погибли уже 140 норок, - сообщили сотрудники "Пряжинского", - мы выходим на работу из жалости к животным, не можем их бросить".

Напомним, ранее сотрудники племсовхоза "Пряжинское" обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину, сообщив, что от голода у них воют коровы.

Племсовхоз АО "Пряжинское" в 2015 году был приобретен эстонским бизнесменом Айво Халлиста. В 2016 году в АО "Пряжинские" начались задержки с выплатой зарплаты и финансированием производственной деятельности компании. В июле 2017 года работники предприятия провели забастовку.

Ранее Артур Парфенчиков заявлял о том, что взял ситуацию на АО "Пряжинское" под личный контроль. Парфенчиков сообщил на своей пресс-конференции в конце августа, что если до 1 сентября задолженность по зарплате не будет погашена, то последуют "жесткие меры ответственности к менеджменту предприятия". Однако названный Парфенчиковым срок погашения долгов по зарплате АО «Пряжинское» был сорван.

Летом текущего года юрист, представляющий интересы компаний-кредиторов АО "Пряжинское", заявил в интервью изданию "Вести Карелии" о том, что имущество племсовхоза распродается перед неминуемым банкротством.

ФОТО: В Петрозаводске открыли понтонную переправу в Соломенное

К вечеру четверга перекрыли понтонный мост в Соломенное и открыли временную переправу, возведенную Минобороны.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, около 16.00 был перекрыт Соломенский мост, а движение пустили по понтонной переправе, предоставленной министерством обороны РФ.

Как сообщалось ранее, грузоподъемность переправы составляет 60 тонн. Однако движение по понтону ограничено для транспорта с нагрузкой на ось свыше 5 тонн.

Пассажиров автобусов высаживают перед переправой, и они переходят Логмозеро по старому мосту, где снова садятся в маршрутку.

За переправой будут следить представители Минобороны и "Техрента", чтобы не пропускать большегрузный транспорт. Исключение будет сделано только для пожарных автомобилей (нагрузка 24 тонны).

Старый мост перегородили бетонными блоками.

Движение по установленной переправе реверсивное.

Новая переправа не предназначена для пешеходов, поэтому люди будут переходить водоем по старому понтонному мосту до его демонтажа.

По словам представителей администрации Петрозаводска, монтаж нового моста займет двое суток. Вопрос с транспортировкой пешеходов на этот период пока решается.

В настоящее время периметр наплавного моста ограничен бетонными блоками, вдоль бортов проведено освещение, установленные новые знаки.

Согласно контракту, подрядчик должен смонтировать и сдать в эксплуатацию новый мост к 15 декабря. Сроки монтажа нового понтона пока не определены. Новый мост будет состоять из шести 12-метровых секций и двух по 6 метров. Сейчас изготовлены только две 12-метровые секции.

Новый глава здравоохранения Карелии приступила к работе

В четверг 28 сентября приступила к работе и.о. министра здравоохранения Карелии Марина Швец.

Коллективу Минздрава ее представила заместитель премьер-министра по социальным вопросам Лариса Подсадник, сообщают "Вести Карелии".

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Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске

Гипермаркет строительных материалов и товаров для дома "Коди" в Петрозаводске объявил о скором закрытии.

Как сообщили "Вестям Карелии" в администрации гипермаркета, магазин на улице Путейской прекратит работу в конце октября, сообщают "Вести Карелии".

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ВИДЕО: В Карелии рыбаки спасли тонувшего медвежонка

На озере в Карелии чуть не утонул медвежонок, но на помощь пришли рыбаки.

Медведица с медвежатами переплывала озеро. Одному из медвежат не хватило сил доплыть до берега, и тут на помощь пришли рыбаки, которые с помощью сачка вытащили из воды косолапого.

Как запечатлено на видео, благодаря добрым людям медвежонок не утонул, а с ветерком был доставлен на берег.

ВИДЕО: На Гоголевском мосту в октябре начнут укладывать асфальт

Завершён очередной этап на строительстве Гоголевского путепровода, сообщает правительство Карелии.

К настоящему моменту специалисты компании КСМ завершили очередной этап строительства Гоголевского моста – омоноличивание балок пролётных строений, выполнены все монолитные консоли и надопорные монолитные участки. Параллельно ведутся работы по устройству выравнивающего слоя и гидроизоляции.

В условиях дождливой осени подрядчик использует шатёр размером для соблюдения технологии выполнения работ по устройству оклеечной гидроизоляции и последующих работ по устройству деформационных швов.

Кроме того, продолжаются работы по устройству сетей и коммуникаций, а также подъездов к путепроводу со стороны улицы Красноармейской и Лососинского шоссе. Длина непосредственно моста составляет 345 метров, длина путепровода с подходами – порядка 900 м. В октябре будут произведены работы по устройству асфальтового покрытия.

Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Ввод Гоголевского путепровода в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.

ВИДЕО: В Петрозаводске иномарка врезалась в фонарный столб

На Лесном проспекте 30-летний водитель врезался бетонную опору освещения, сообщили в городской дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

В минувшую среду 27 сентября в 18.15 на Лесном проспекте у дома №48 30-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, допустил выезд с проезжей части с последующим наездом на бетонную опору освещения.

Водитель получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.

Матвиец едва прошел согласование на должность главы Минэка Карелии

Кандидатуру Дмитрия Матвийца в должности главы регионального Минэка согласовали при отсутствии трети депутатского корпуса.

В среду на внеочередном заседании Законодательного собрания Карелии присутствовало 25 депутатов из 36. Депутатам предстояло согласовать ключевые посты в правительстве республики: на должности премьер-министра, министра финансов и министра экономического развития и промышленности республики.

Для того, чтобы решение считалось легитимным, кандидатам необходимо было набрать минимум 19 голосов.

Дмитрий Матвиец был рекомендован на должность главы Минэкономразвития главой республики Артуром Парфенчиковым в соответствии с новой структурой правительства региона. Для окончательного назначения требовалось согласование депутатов

За кандидатуру Матвийца в среду проголосовали 22 депутата от "Единой России", против был один народный избранник, бойкотировали голосование два представителя фракции КПРФ (Валерий Шоттуев и Татьяна Богданова).

Александр Чепик набрал 24 голоса и стал премьер-министром карельского правительства, а Елена Антошина – 25 голосов, и возглавила региональный Минфин.

ФОТО: Сотрудники мэрии очистили дом в центре Петрозаводска от рекламы

Операция по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций состоялась в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Специалисты администрации столицы республики совместно с сотрудниками муниципального учреждения ЦРСУ при поддержке УМВД России по Петрозаводску произвели демонтаж 18 незаконных рекламных конструкций с фасада дома 9 по проспекту Ленина.

Напомнив, что на основании Федерального закона "О рекламе" эксплуатация рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления, не допускается и подлежит демонтажу.

Администрация Петрозаводска предлагает собственникам рекламных конструкций в добровольном порядке произвести демонтаж несанкционированной рекламы, в противном случае работы по ее демонтажу будут произведены силами мэрии, а расходы на проведение работ взысканы с собственников несанкционированной рекламы в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе, размещенных на фасадах зданий, ведутся в постоянном порядке и будут производиться впредь.

Фото: vk.com/ptz_mo

Антикоррупционный комитет Карелии, глава которого попался на взятках, расформирован

Государственный контрольный комитет Карелии, одной из главных задач которого была борьба с коррупцией в органах власти, прекратил существование – его бывший руководитель на скамье подсудимых за взятки.

О расформировании Госкомконтроля говорится в постановлении правительства Карелии о реформировании структуры органов власти республики.

Согласно этому документу, основные функции комитета переданы администрации главы Карелии. В их числе "функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по контролю над эффективностью и результативностью осуществления органами исполнительной власти, возложенных на них полномочий".

Подробнее о том, кому переданы функции Госкомитета по регулированию в сфере оборота алкогольной продукции, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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