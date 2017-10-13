Самые значимые события этого пятницы

Жирнель покинул министерство экономического развития Карелии

Первый замминистра экономического развития и промышленности Карелии Евгений Жирнель покинул свой пост.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в ведомстве.

"В настоящее время эта должность свободна", - сказал он.

Напомним, в ноябре 2016 года Жирнель был назначен первым заместителем министра. Позже, в феврале 2017 года, Евгений Жирнель стал и.о. министра экономического развития и промышленности.

В сентябре 2017 года новый глава Карелии Артур Парфенчиков назначил на эту должность Дмитрия Матвиеца, а Жирнель вернулся на пост первого зама, но позже уволился.

Евгенией Жирнель окончил Петрозаводский государственный университет в 2001 году, а в 2006 году аспирантуру института экономики КарНЦ РАН. В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Стратегическое управление пространственным развитием региона (на примере Республики Карелия)" в диссертационном совете Института проблем региональной экономики РАН. С 2004 года работал в Институте экономики КарНЦ РАН. С 2008 по 2013 годы являлся ученым секретарем института, с мая 2013 года занимал должность заместителя директора по научной работе. После этого стал стал заместителем председателя Карельского научного центра РАН по научно-организационной работе.

Минсельхоз Карелии обвинил в массовой гибели норок персонал и руководство зверофермы

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов рассказал об итогах посещения зверофермы в Пряже, где лисы и норки поедают друг друга из-за голода.

По его словам, в настоящее время на ферме находятся около 10 тысяч норок и лисиц. Только с 1 по 12 октября примерно 2,5 тысячи зверей погибли. По его мнению, причиной этого стал не голод, а бесхозяйственность.

"Выводы, которые я сделал для себя следующие: если охарактеризовать ситуацию в целом, то ее можно назвать одним словом – бесхозяйственность. Причем бесхозяйственность на уровне оперативного управления и, к сожалению, я бы мог этот термин совершенно справедливо отнести и деятельности персонала, непосредственно вовлеченного в обслуживание животных. Такая всеобщая бесхозяйственность и снизу и сверху", - сказал министр.

Он пояснил, что звери действительно недокармливаются. Достаточный объем корма для такого поголовья составляет 3-4 тоны в сутки. При этом, по его словам, корм разбросан по территории фермы и часть его гниет. Ветеринары и специалисты, которые накануне посетили звероферму вместе с министром, отметили, что корм в клетках есть, причем разной давности.

Министр сам сфотографировал емкость для корма, который уже начал портиться.

Факты поедания друг друга животными Владимир Лабинов опроверг.

Ранее общественница Дарья Каликина обратилась ко всем неравнодушным жителям республики с просьбой оказать помощь животным, которые умирают от голода на Пряжинской звероферме.

Власти рассказали, какой товар оказался самым популярным на сельхозярмарке в Петрозаводске

В администрации Петрозаводска выяснили, какие продукты жители карельской столицы особенно часто приобретали на сельскохозяйственной ярмарке.

Специалисты отдела потребительского рынка мэрии города утверждают, что в этом году общий объем товаров, реализованных в торговых рядах осенней ярмарки, будет не меньше, чем в прошлом.

Посетители ярмарки за шесть дней торговли приобрели 580 тонн картофеля, (в прошлом году за все время проведения ярмарки – 700 тонн) и 160 тонн капусты (в прошлом году – 200 тонн).

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: vk.com/dtpptz

Участок дороги на Красноармейской у "Кея" будет закрыт до декабря

В Петрозаводске в связи с реконструкцией Гоголевского моста правая полоса по Комсомольскому проспекту от "Кея" до улицы Гоголя будет закрыта до 15 декабря.

Как пояснили в компании КСМ, которая занимается реконструкцией Гоголевского моста, полоса перекрыта в связи с работами с по обустройству подъездных путей. Работы по укладке асфальта планируется закончить намного раньше, а после этого начнется обустройство троллейбусной линии.

В то же время, автомобилисты в Сети жалуются на постоянные пробки, особенно в часы пик, на направлении от площади Гагарина в строну Кукковки.

Гоголевский мост, соединяющий микрорайон Древлянка с центром города, был закрыт в середине января 2013 года по решению суда. Инициировала данную процедуру прокуратура, посчитав, что путепровод опасен для передвижения автомобилей. Летом 2016 года его закрыли для движения пешеходов. Осенью 2016-го старый мост был снесен, работы по возведению нового путепровода начались в 2017 году.

Брат экс-министра Карелии получил 4 года колонии за мошенничество и отмывание денег

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам колонии Артема Зоточкина - брата экс-министра Карелии Игоря Зоточкина и бывшего помощника транспортного прокурора республики.

Напомним, он был задержан осенью 2015 года в Санкт-Петербурге, находясь в должности директора Центра тестирования мигрантов столичного Института русского языка. Еще одним обвиняемым по делу являлся Станислав Третьяк.

По версии следствия, Зоточкин и Третьяк путем обмана и злоупотребления доверием приобрели права на чужое имущество. Также Зоточкин обвинялся в том, что он совершил отмывание денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

По решению суда Смольнинского районного суда, Артем Зотокин был приговорен к 4 годам колонии общего режима и штрафу 150 тыс. рублей. Его подельник Третьяк - к 3 годам колонии общего режима и штрафу 100 тыс. рублей.

Артем Зоточкин окончил юридический факультет ПетрГУ и работал транспортной прокуратуре Карелии. После он был направлен в Коми, где занимал должность транспортного прокурора. Он известен еще и тем, что приходится братом известному бизнесмену и экс-министру печати Карелии Игорю Зоточкину.

Спортцентр с двумя бассейнами может появиться в Петрозаводске

Компания "Лотос" объявила тендер на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного центра в карельской столице.

ООО "Холдинг "Лотос" заявило о начале процедуры отбора генерального подрядчика для строительства в Петрозаводске объекта физкультурно-оздоровительного назначения в районе Лесного проспекта, сообщают "Вести Карелии".

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Министр Лабинов назвал отрасль, которой может гордиться Карелия

Глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов заявил, что в республике есть направление сельского хозяйства, успехи которого заметны на федеральном уровне.

"Что касается форелеводства: да, это флагман в развитии агропромышленного комплекса. Да, это лидер Российской федерации и пока еще недосягаемый лидер по объемам производства. Этим можно гордиться. Объемы устойчиво на протяжении последних лет колеблются в районе 22-25 тысяч тонн продукции выращивания",- заявил Лабинов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания Карелии.

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Продукция компании "Беккер" вызвала интерес в районах Карелии

Товары компании, специализирующейся на производстве свежей выпечки и кондитерских изделий, заинтересовали предпринимателей из районов республики.

В продукции компании "Беккер" заинтересованы предприниматели, занимающиеся туристическим бизнесом. Владельцы горного парка Рускеала уже высказали желание организовать на территории каньона такое кафе, сообщают "Вести Карелии".

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Минсельхоз: Предотвратить гибель норок в Пряже уже невозможно

Массовую гибель норок на звероферме в Пряжинском районе Карелии уже не остановить, констатируют специалисты.

В четверг СМИ Карелии буквально взорвали сообщения и видеосюжеты о массовой гибели норок и лисиц в АО "Пряжинское". Сотрудники зверофермы утверждали, что животные от голода поедают друг друга и даже сами себя.

"Звери голодают и едят друг друга, так как постоянно ломается кухня, где готовят еду для них. Зверей спасти уже не удастся. Они не нужны на мех, он испорчен. Они не нужны на воспроизводство потомства. Их забой пройдет в ноябре. Сейчас на ферме около 11 тысяч норок и 3 тысячи лис. Сколько умрет еще до ноября мучительной смертью, сгрызая себя заживо, или друг друга – сказать сложно", - возмущались общественники.

В тот же день на предприятие выехал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов и дал свою оценку происходящим на звероферме ужасам. Однако, по его мнению, ужас связан отнюдь не с очередным голодомором или нехваткой кормов, как это случилось со стадом коров. Весь кошмар, в котором оказались пушные зверьки, стал следствием халатности и бесхозяйственности обслуживающего поголовье норок и лисиц персонала, считает министр.

"У меня была встреча с собственником фермы. Он еще раз подтвердил, что обладает достаточными ресурсами для обеспечения кормления животных в существующем режиме до окончания технологического периода выращивания. Окончание – начало ноября, когда зверь подлежит забою. Проводить сегодня профилактические, какие-то упредительные прививки бессмысленно, потому что сроки их проведения прошли. Предотвратить факт падежа в тех объемах, в которых он происходит, объективно невозможно. Потому что животные ослаблены. Это надо признать как данность. Исправить эту ситуацию никаким обильным кормлением невозможно", - заявил Лабинов.

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В Карелии планируется добывать золото

Корпорация развития Карелии объявила, что в Пряжинском районе республики планируется строительство золотодобывающего и щебеночного производств.

В Петрозаводске обсуждаются перспективы реализации крупного инвестиционного проекта по строительству опытно-промышленного карьера на месторождении рудного золота "Новые пески" в Пряжинском районе, сообщают "Вести Карелии".

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