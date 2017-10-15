Самые значимые события этого воскресенья

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Карелии

В большинстве районов республики в понедельник ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 15-17 м/с.

Как сообщает МЧС Карелии со ссылкой на данные Гидрометцентра, 16 октября прогнозируется ухудшение погодных условий: днем в большинстве районов дожди, местами сильные с усилением юго-восточного, южного ветра порывами до 15-17 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, ограничить поездки на личном автотранспорте. Специалисты советуют также проверить готовность и выполнение предупредительных мероприятий на строительных объекта, не оставлять транспортные средства под слабо укрепленными рекламными конструкциями и большими деревьями, которые могут сломаться под напором ветра. Среди рекомендаций - ограничение выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоемов.

ФОТО: Появились фото ДТП на "Коле" в Карелии, где автопоезд протаранил три автомобиля

Групповое ДТП произошло в Олонецком районе у Торосозеро, пострадал 35-летний водитель автопоезда.

Напомним, авария произошла 13 октября в 22.30 на 314-м км трассы "Кола", в районе населенного пункта Торосозеро. Участники ДТП - грузовой фургон Ман (MAN) с прицепом, седельный тягач Мерседес (Mercedes-Benz) с полуприцепом, грузовой фургон Ман (MAN) с прицепом и легковой автомобиль Шкода (Skoda Fabia).

Как сообщает ДТП ПТЗ, попутное столкновение четырех автомобилей произошло в темное время суток, на участке автодороги с проводимыми ремонтными работами и реверсивным движением со светофорным регулированием.

Несколько автомобилей стояли, ожидая разрешающего сигнала светофора. Двигавшийся следом грузовой фургон с прицепом наехал сзади на стоящий автопоезд. Сила удара была такова, что автопоезд отбросило вперед на стоящий грузовой автомобиль с прицепом, а его, в свою очередь, - на стоящий впереди легковой автомобиль, уточнили на ДТП ПТЗ.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Для извлечения пострадавшего водителя Спасателям пришлось использовать специнструмент.

Как прокомментировали происшествие в УГИБДД по Карелии, водитель грузового автомобиля "Ман" с прицепом, подъезжая к участку дороги, на котором осуществляется реверсивное движение со светофорным регулированием, совершил наезд на стоящий автомобиль "Мерседес" с полуприцепом, который от удара совершил наезд на стоящий впереди автомобиль "Ман" с прицепом. В результате, автомобиль "Ман" совершил наезд на впереди стоящий легковой автомобиль "Шкода".

В результате ДТП пострадал 35-летний водитель грузового автомобиля, совершивший наезд на стоящую колонну транспортных средств. Водитель был госпитализирован.

Водитель автопоезда, спровоцировавший групповое ДТП на трассе "Кола" в Карелии, умер в больнице

По сообщению карельского управления ГИБДД, 35-летний водитель грузового автомобиля "Ман", протаранивший три автомобиля , скончался от полученных травм в результате ДТП.

Мужчина, госпитализированный с места аварии, умер в лечебном учреждении вчера. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, авария произошла 13 октября в 22.30 на 314-м км трассы "Кола" в районе населенного пункта Торосозеро. Участники ДТП - грузовой фургон Ман (MAN) с прицепом, седельный тягач Мерседес (Mercedes-Benz) с полуприцепом, грузовой фургон Ман (MAN) с прицепом и легковой автомобиль Шкода (Skoda Fabia).

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "Ман" с прицепом, подъезжая к участку дороги, на котором осуществляется реверсивное движение со светофорным регулированием, совершил наезд на стоящий автомобиль "Мерседес" с полуприцепом, который от удара совершил наезд на стоящий впереди автомобиль "Ман" с прицепом. В результате, автомобиль "Ман" совершил наезд на впереди стоящий автомобиль "Шкода-фабиа", рассказали в карельском управлении ГИБДД.

ФОТО: Парк "Зеленый берег" в Петрозаводске погрузился во тьму

В парке, торжественно открытом месяц назад на Перевалке, с 13 октября не работает освещение.

Благоустроенная в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив парковая зона в районе улицы Софьи Ковалевской недолго радовала жителей микрорайона Перевалка.

"С пятницы 13-го не работает освещение. До этого момента проходящих по тропинке выгуливаемых собак било током, они отскакивали. Людей не било, так как в обуви. Вероятно, подземный кабель плохо заизолирован и после обильных дождей стал коротить. И не удивительно - лужи на каждом шагу", - пишут жители Перевалки в паблике "Красивый Петрозаводск".

Напомним, благоустройство территории парка началось в 2016 году в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив. Первый этап работ включал формирование дорожек, установку освещения, уличных тренажеров, беседки и скамеек, обустройство входной зоны. В этом году на территории парка проявилась первая в городе площадка для выгула и дрессировки собак, установлен мостик через реку Неглинка, продолжены работы по отсыпке дорожек и установке освещения.

Сегодня парку "Зеленый берег", где недавно появилась "Аллея строителей", грозит и подтопление. По мнению жителей Перевалки, если не внести изменений в проектную документацию строительства дороги рядом с домами на улице Софьи Ковалевской, то пострадает как сквер ЖК "Город солнца", так и парк "Зеленый берег". В настоящее время происходит искусственное заболачивание территории жилищного комплекса из-за идущего рядом строительства.

Новый пешеходный маршрут вдоль реки Неглинка может появиться в Петрозаводске

Инициативная группа горожан выступила с предложением сделать пешеходный маршрут от набережной Онежского озера до парка "50-летия Пионерской организации" на протяжении всего русла реки Неглинка.

Такую идею общественность вчера обсудила с представителями администрации Петрозаводского городского округа в ходе встречи по благоустройству реки Неглика, пишут в паблике КРО ООО "Союз дизайнеров России".

"Возник ряд идей. Если у кого-то есть предложения по этому поводу, пишите. До 19 октября надо собрать наши предложения», - пишут в группе КРО ООО "Союз дизайнеров России".

Свои предложения по благоустройству территории у реки можно оставить здесь.

ВИДЕО: Детский городок "Каравелла" в Петрозаводске закрыли на ремонт

Площадка, подаренная столице Карелии известной моделью Натальей Водяновой, стала опасной для детей.

В Петрозаводске закрыли на ремонт популярный у детей и подростков городок "Каравелла". Подарок топ-модели Натальи Водяновой пришел в негодность: покрытие изношено, в горках дыры, из 12 качелей рабочими остались только пять. В апреле нынешнего года десятилетний ребенок здесь получил травмы и был госпитализирован.

Ремонт детской площадки займет несколько месяцев. Он будет произведен в рамках программы "Комфортная городская среда".

Какие изменения ждут городок "Каравелла", рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

ФОТО: Дорога и мост к поселкам на юге Карелии полностью убиты

Автомобилисты возмущены состоянием дороги до Кинелахты и моста в сторону Видлицы в Пряжинском районе.

В паблике "ДТП ПТЗ" жители Карелии поделились фото поездки до поселков Кинелахта. Трассу можно смело назвать убитой дорогой.

Не в лучшем состоянии находится и мост по дороге на Видлицу.

Автор фото возмущен, что нынешнее состояние дорожной структуры Пряжинского района, видимо, нисколько не беспокоит власти.

Мужчина был сбит легковушкой на пешеходном переходе в Кондопоге

Легковой автомобиль "Рено" сбил мужчину 1965 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе в городе бумажников в Карелии.

По сообщению республиканского управления ГИБДД, ДТП было зарегистрировано вчера в 17.50 на улице Бумажников, у дома №38.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Рено", совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход 1965 года рождения получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, уточнили в карельском управлении ГИБДД.

ФОТО: Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с иномаркой на севере Карелии

Водитель мопеда попал в больницу после столкновения с иномаркой на севере Карелии

Как рассказали в МЧС Карелии, в воскресенье в 11:16 пожарно-спасательное подразделение 12 пожарно-спасательной части Сегежи привлекалось для ликвидации последствий ДТП, которое произошло у дома №16 по улице Мира.

"В результате ДТП травмирован водитель мопеда, госпитализирован в Сегежскую ЦРБ. Соблюдайте правила дорожного движения!" - пишут в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия".

Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на воскресенье 15 октября.

Сегодня День работников дорожного хозяйства.

В 10.00 на улице Халтурина,22 в Петрозаводске пройдет открытый Кубок РК по спортивно-прикладному собаководству, фестиваль "Карельский кинодром – 2017".

В 11.00 в спорткомплексе на Ключевой состоятся "Веселые старты" для детей по плаванию.

Также в Петрозаводске пройдут соревнования с участием Олимпийской делегации Российского союза спортсменов.

В 11.00 в спорткомплексе "Корал" состоится первенство Карелии по флорболу.

В 14.00 в ВСЦ "Акватика" – тренировочные занятия по баскетболу.

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