Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

В Петрозаводске ограбили храм, в котором молился Путин

Злоумышленники ограбили ночью Сретенский храм в микрорайоне Соломенное, где встречал Рождество Владимир Путин.

Как стало известно "Столице на Онего", ночью неизвестные разбили окно храма и пробрались внутрь. Были похищены золотые украшения, которые оставили прихожане на иконе Казанской Божией матери в знак благодарности.

Саму икону они украсть не смогли, так как она находится под бронированным стеклом. При этом злоумышленники пытались его разбить.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Сретенский храм воистину уникальная достопримечательность города Петрозаводска. Он был первой каменной церковью, построенной в 1775 году санкт-петербургским купцом Ильей Кононовым на территории упраздненного древнего Соломенского мужского монастыря. Храм освящен в 1780 году.

В советские годы в Сретенской церкви располагалось сначала общежитие, затем – школа. Возрождение началось в 1996 году, когда храм был возвращен Православной Церкви. Восстановленный Сретенский храм освящен 27 июня 2003 года.

В ночь на 7 января 2009 года председатель Правительства России Владимир Путин встретил светлый праздник Рождества Христова в Сретенском храме города. На вопрос журналиста информационного отдела Петрозаводской и Карельской епархии о впечатлении от Сретенского храма Владимир Путин ответил, что храм ему понравился. Он внимательно выслушал его краткую историю, любуясь благолепием восстановленной древней церкви.

ВИДЕО: Первый канал показал сюжет про невидимых пешеходов в Карелии

В программе "Доброе утро" на Первом канале вышел сюжет, посвященный пользе фликеров для пешеходов.

Сюжет подготовлен при участии сотрудников Госавтоинспекции Карелии и Петрозаводска, рассказали в пресс-службе ведомства.

Правительство Карелии продало государственную дачу в Шуйской Чупе

Государственную дачу в местечке Шуйская Чупа, неподалеку от бывшей резиденции первого российского президента Бориса Ельцина купил некто господин Грачев.

Как сообщает сайт Черника, почти все торги по продаже регионального имущества, которые правительство Карелии рассчитывало провести в первой половине октября, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Республиканским властям не удалось продать ни здание комбината картонажных изделий в карельской столице, ни сельхозпостройки в Питкярантском районе, ни бывшие учебные суда Петрозаводского клуба юных моряков – на них не нашлось ни одного покупателя.

Единственный удачный аукцион, который провел в октябре Фонд государственного имущества Карелии – по продаже дачного дома в местечке Шуйская Чупа, неподалеку от бывшей резиденции первого российского президента Бориса Ельцина. По информации сайта Черника, небольшое одноэтажное здание, построенное еще в 1958 году, захотели приобрести сразу два частных лица, но в итоге государственная дача с земельным участком досталась некоему господину Грачеву по начальной цене торгов – чуть более миллиона рублей. Ни один из участников аукциона не поддержал предложение о ее повышении.

фото: vk.com/podslushanovptz

ФОТО: Жители Петрозаводска в ужасе от последствий сельхозярмарки

Место, где торговали сельхозпродукцией, превратилось в свалку.

Петрозаводчане выложили в сеть фото с места проведения сельскохозяйственной ярмарки на улице Инженерной. Люди в шоке и так комментируют последствия: "Вот что осталось после проведения ярмарки в Петрозаводске. Как так можно? Стыдно за город. Интересно, кто это должен все убирать?".

Напомним, сельскохозйственная ярмарка работала в столице Карелии с 6 по 15 октября.

Вадим Сухарев стал главой Прионежского района Карелии

Бывший депутат Петросовета, а ныне глава Деревянского сельского поселения Вадим Сухарев на сегодняшней внеочередной сессии районного совета избран главой Прионежского района.

Напомним, что сразу после выборов, на первой сессии нового состава районного совета главой Прионежского района была избрана Елизавета Мароз, которая одновременно является главой Пайского сельского поселения. Однако, как стало известно, в минувшую пятницу она написала заявление о добровольном сложении полномочий " по семейным обстоятельствам". В связи с этим на 17 октября была назначена внеочередная сессия районного совета с вопросом о переизбрании главы Прионежского района.

На эту должность местными единороссами была выдвинута кандидатура главы Деревянского сельского поселения Вадима Сухарева. Из 25 членов совета на сессии присутствовал 21 человек, все единогласно поддержали Сухарева.

Напомним, что Вадим Сухарев до недавнего времени был депутатом Петросовета и возглавлял в нем фракцию "Единой России". На выборах 10 сентября он успешно баллотировался на должность главы Деревянского поселении и затем вошел в районный совет Прионежского района.

В прошлом Вадим Сухарев был директором петрозаводского Троллейбусного управления.

фото: бесплатныеобъявления.рф

Жителям Карелии предлагают работу на руднике в Норвегии и другие вакансии за рубежом

Служба исследований компании HeadHunter Северо-Запад проанализировала вакансии в Карелии и регионах СЗФО в октябре и отобрала самые интересные предложения для соискателей, которые хотели бы получить опыт работы за рубежом.

Одна из вакансий – учитель английского языка. Работать придется в самой северной части Норвегии (архипелаг Шпицберген), зарплата составляет от 60 тысяч рублей.

Кандидат должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и обладать опытом подготовки к ГИА и ЕГЭ. Еще ряд требований к специалисту: стаж работы в образовании от 3-х лет; владение ПК, желание и умение работать с детьми; наличие загранпаспорта.

Работодатель предлагает работу в общеобразовательной школе рудника Баренцбург, расположенной на архипелаге Шпицберген (Норвегия), оформление в соответствии с ТК РФ, срочный трудовой договор от 6 месяцев до 5 лет, а также оплату проезда от Москвы до места работы.

О других вакансиях читайте на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подросток в Сегеже отправится в колонию за зверское убийство почтальона

В Карелии за разбойное нападение на женщину-почтальона и ее зверское убийство 17-летний подросток проведет в воспитательной колонии почти 10 лет.

В Сегеже за разбойное нападение на женщину-почтальона и ее зверское убийство осужден 17-летний подросток.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в суде было установлено, что 10 марта 2016 года юноша прямо на улице с топором напал на 51-летнюю женщину-почтальона, которая разносила по квартирам пенсии. Он несколько раз ударил ее топором и похитил 11 тысяч рублей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, а подсудимый скрылся. Однако, уже скоро его удалось задержать. Следователи и криминалисты следственного управления выяснили обстоятельства, предшествовавшие преступлению, установили и допросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства. По делу были проведены более 30 экспертиз.

В результате суд приговорил подростка к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Алиханов не собирается признавать себя виновным

В Петрозаводском городском суде сегодня продолжатся прения по делу известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова – будет выступать сторона защиты.

Напомним, что суд по делу Девлета Алиханова вышел на финишную прямую. После прений сторон, которые уже начались, ему должны дать последнее слово, то есть, теоретически судья могла вынести приговор до конца октября. Однако, после выступления прокуроров, которые в прениях поменяли формулировку предъявленного Алиханову обвинения, расширив его объем, трудно представить, когда и каким будет финал этого громкого дела.

Изменять фабулу и объем итогового обвинения и, по сути, предъявлять новое на этой стадии запрещено уголовно-процессуальным кодексом - это является прямым ущемлением прав подсудимого на защиту. Ведь он доказывал одно, а в самом конце судебного процесса ему предъявили совсем другое. А это значит, что дело «по приватизации сберкасс» должно быть отправлено на доследование в правоохранительные органы.

Этот вариант Девлета Алиханова устраивает – он не собирается признавать себя виновным и считает, что его судят за то, в чем нет события преступления. Оправдать или отправить дело на доследование – именно этого будут просить его адвокаты.

Как считают защитники, пойти на изменение формулировки обвинения в рамках той же квалификации (мошенничество) прокурорским работникам пришлось от безысходности - в суде Девлет Алиханов разбил его доводами в пух и прах. Разложив все по полочкам, он доказал абсурдность обвинения, его противоречие федеральному законодательству и сложившейся по всей стране и в Карелии практике приватизации государственного имущества. Однако, то, что теперь пытаются «нарисовать» гособвинители в новой редакции, не менее абсурдно и все так же не основано на законе.

Выступления адвокатов Девлета Алиханова начнутся в 09.30.

Подробнее о том, что происходит на этой стадии судебного процесса читайте в нашем материале "Еще не конец".

На каких дорогах заделают ямы, рассказали в мэрии Петрозаводска

На этой неделе в карельской столице продолжится ямочный ремонт, сообщается на сайте городской администрации.

Как отмечается, компания "Онегодорстрой" отремонтирует асфальт на нескольких участках улиц и междворовых проездов.

"Ремонт производится по технологии с нарезкой "карт", когда рабочими предварительно удаляются поврежденные фрагменты старого асфальтобетонного покрытия. После этого участок очищается, при необходимости производится его подгрунтовка, затем он заполняется ремонтной смесью", - говорится в релизе мэрии.

По словам замглавы города Юлии Мизинковой, будет выполнен ремонт внутриквартального проезда между домами №1 и №3 по проспекту Ленина, участка улицы Красной у детского сада №93 и проезда к детскому саду.

"Также намечен ремонт внутриквартального проезда к детскому саду №41 в районе улицы Дзержинского, участков улиц Ватутина, Ведлозерской, Грибоедова, Анохина, Володарского, Мерецкова", – отметила она.

Параллельно с этим, пока позволяют погодные условия, в городе ведутся и "более простые ремонтные работы асфальтобетонного покрытия дорог – без нарезки "карт", заключили в администрации.

Каждый шестой в Карелии живет ниже черты бедности, и этот показатель растет

Количество жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума превысила 17% от общей численности населения, за 5 лет этот показатель вырос на 3,5%.

Это следует из опубликованных Карелиястатом основных социально-экономических показателей Карелии с 2012 по 2016 годы.

В 2012 году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составляла 13,6% от общего количества жителей Карелии.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Обе принадлежали правительству республики. Кроме того, на продажу выставлено еще несколько дач, которыми пользовались карельские чиновники Подробнее

Сбербанк вновь понизил ставки по потребительским кредитам, а ВТБ – по кредитам наличными. Подробнее

Высокоточный анализатор необходим для раннего выявления злокачественных опухолей. Подробнее

Авария случилась накануне вечером на Кукковке. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков направил вице-премьеру правительства Аркадию Дворковичу жалобу на нехватку полувагонов для перевозки щебня. Подробнее

Страховые пенсии в реальном выражении будут расти в ближайшие три года, вопреки оценке Счетной палаты РФ, заявил председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Подробнее

Федеральная служба государственной статистики привела данные по смертности от отравлений алкоголем. Подробнее

Уровень развития науки и технологий в нашей республике - один из самых низких в стране. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на вторник 17 октября. Подробнее

Минфин Карелии 16 октября провел размещение нового государственного облигационного займа, заявленная потребность составила 2 млрд рублей. Подробнее

В Петрозаводске сегодня состоится презентация образовательных программ детского технопарка "Сампо", созданного по федеральной программе "Кванториум". Подробнее

Прокуратура Карелии рекомендовала руководству предприятия "Карелэнергоресурс" не отставлять без внимания жалобы жителей Пудожа на холодные батареи в квартирах. Подробнее

Федеральная служба государственной статистики опубликовала отчет о просроченной задолженности по зарплате на октябрь 2017 года. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий республики на среду, 18 октября. Подробнее

Илья Косенков прокомментировал для ТАСС заявление министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина. Подробнее

В России появилась новая схема телефонного мошенничества, с помощью которой злоумышленники получают доступ к мобильному банку и SIM-карте жертвы. Подробнее

Госавтоинспекция Петрозаводска разъяснила правила остановки и стоянки транспортных средств на улице Энгельса, где в последнее время часто эвакуировали автомобили. Подробнее

На одном из сайтов житель Петрозаводска разместил материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Теперь ему грозит 10 лет колонии. Подробнее

В Кеми следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, выпавшей из окна квартиры. Подробнее

В Карелии вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подробнее