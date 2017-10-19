Самые значимые события этого четверга

Адвокаты попросили полностью оправдать Девлета Алиханова

В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по делу известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова.

В Петрозаводском городском суде накануне завершились прения сторон по делу Девлета Алиханова. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

Напомним, что Девлета Алиханова обвинили по ч.4 ст. 159 УК РФ в совершении мошеннических действий, в результате которых он якобы завладел муниципальным имуществом по заниженной стоимости. Вместе с тем, он не имеет никакого отношения к спорным объектам недвижимости, приватизация которых стала предметом судебного рассмотрения. А именно – Алиханов не выставлял "сберкассы" на аукцион, не участвовал в оценке и приобретении, то есть – не становился собственником. Сама сделка была проведена в соответствии с федеральным законодательством.

"Мы убеждены, что в действиях подсудимого отсутствуют такие элементы мошенничества как обман и злоупотребление доверием, отсутствуют вина, умысел и корыстная цель, отсутствуют факты незаконного приобретения права на чужое имущество и хищения чужого имущества, отсутствуют квалифицирующие признаки мошенничества в виде причинения ущерба в особо крупном размере. Все это как по отдельности, так и в совокупности, не позволяет квалифицировать вменяемые подсудимому действия как мошенничество", - заявила сторона защиты.

По мнению адвокатов, в суде было доказано, что в деле Алиханова нет ни состава, ни события преступления. И сам он не признает себя виновным. Что касается обвинения, то оно "основано на необъективной, односторонней оценке доказательств, подмене понятий и вольной трактовке действующего законодательства. При этом голословные предположения зачастую преподносятся стороной обвинения как доказанные факты".

Также сторона защиты обратила внимание суда, что на стадии прений Девлету Алиханову изменили формулировку предъявляемого обвинения, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом влечет за собой возвращение дела прокурору.

Как справедливо полагают защитники Алиханова, в итоговом заключении, которое прокурор Торопов зачитал в ходе прений 4 октября, гособвинение в корне поменяло «способ совершения преступления», то есть способ причинения ущерба. Эта формулировка в принципе не была предметом исследования в ходе судебного заседания. Алиханов свою невиновность по ней не доказывал. Получается, что, изменив суть предъявленного обвинения, Алиханова лишили права на защиту. А это является основанием для возвращения уголовного дела прокурору для устранения указанного противоречия, поскольку подсудимому фактически предъявили новое обвинение (в порядке ст. 237 УПК РФ).

Как пояснили адвокаты, при судебном разбирательстве не допускается изменение обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от предъявленного ранее. Кроме этого, нельзя на этой стадии взять и применить другую норму закона с более строгим наказанием и нельзя включить в обвинение дополнительные факты (эпизоды), увеличивающие фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки содеянного. Именно последний вариант мы наблюдаем в деле Девлета Алиханова. По сути, ему оставили ту же квалификацию (ст. 159, ч.4 УК РФ), но увеличили объем предъявленного обвинения на самой последней стадии судебного процесса.

Напомним, что сторона обвинения попросила назначить Девлету Алиханову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 1 миллион рублей.

После окончания прений судья Наталья Маненок определила дату, когда Девлету Алиханову дадут возможность выступить с последним словом. Это произойдет во вторник, 24 октября в 10 часов утра. После этого судья удалится для вынесения приговора.

Новая радиостанция начала вещать в Петрозаводске

В столице Карелии на частоте 100,4 fm началось вещание радиостанции Energy.

Напомним, ранее на этой волне была "Европа Плюс", которая с 1 сентября переехала на частоту 106,8 fm.

"Крутая новость - 100,4 fm вновь звучит! И это радио ENERGY. Мы этого долго ждали, и вот теперь в твоем приемнике! Лови любимые треки. А уже со следующей неделе слушай местные включения", - написал "ВКонтакте" радиоведущий Сергей Ткачук.

Радио ENERGY (NRJ) - один из самых авторитетных и известных брендов мировой радиоиндустрии, созданный французским холдингом NRJ Group. Радиостанции под брендом ENERGY (NRJ) вещают более чем в 20 странах и считаются законодателями музыкальной моды. В России Радио ENERGY, открытое "Вещательной корпорацией "Проф-Медиа" (ВКПМ) в партнерстве с NRJ Group, успешно работает с 2006 года, занимая лидирующие позиции среди всех радиостанций Москвы.

ФСБ обнаружила незаконную охотничью избушку в Карелии

Сотрудники ФСБ обнаружили в пограничной зоне постройку, в которой могли бы прятаться беглые преступники.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по республике Карелия в ходе совместного рейда с представителями Толвоярвского лесничества выявили в районе реки Мунтанен в пределах пограничной зоны на территории Суоярвского района факты самовольного использования земель лесного фонда и порчи почвы неустановленными лицами.

Смотрите фото лесного домика и более подробную информацию о незаконном строении в пограничной зоне читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести-Карелии".

"В слишком откровенных позах". Эксперт дал оценку по делу Дмитриева

Петрозаводский эксперт-искусствовед Сергей Сергеев, давший заключение по сделанным Юрием Дмитриевым фотографиям несовершеннолетней приемной дочери, рассказал, почему считает их порнографией.

Как известно, руководитель карельского отделения правозащитного общества "Мемориал", 61-летний Юрий Дмитриев обвиняется в совершении с 2008 по 2015 годы развратных действий в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия – всего четыре состава преступлений.

На днях его арест было продлен до конца января.

В ходе следствия ряд сделанных Дмитриевым фотоснимков – а всего их более ста, эксперты отнесли к детской порнографии. С этим защита Дмитриева не согласна и настояла на повторной экспертизе, которую сейчас проводят эксперты Санкт-Петербурга.

Корреспондент "Вестей Карелии" обратилась еще к одному петрозаводскому эксперту - искусствоведу Сергею Сергееву. Он также участвовал в качестве специалиста в следственных действиях по делу Дмитриева.

Мы попросили его рассказать, какое впечатление на него произвел подсудимый и какие выводы он сделал после ознакомления с некоторыми фотографиями, фигурирующими в деле.

Что сказал эксперт-искусствовед, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Слабунова вспомнила про Ксению Собчак на сессии парламента Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии отказались поддерживать законопроект Эмилии Слабуновой ("Яблоко"), который ограничивает право президента на использование вооруженных сил за рубежом.

Депутат и председатель "Яблока" Эмилия Слабунова внесла проект закона и предложила дополнить закон "Об обороне" новой статьей, которая ограничит срок использования вооруженных сил за пределами страны одним годом, а срок оперативного использования — 60 днями. Если сроки нужно будет продлить, то президент должен будет снова обращаться в Совет Федерации, говорится в законопроекте.

"Этот вопрос имеет прямое отношение к национальной безопасности. Руководство России втянуло страну в военную операцию в Сирии с неопределенными целями и непонятными результатами. Поскольку сроки операции нигде не зафиксированы, мы рискуем увязнуть в сирийском конфликте на длительный срок", - сказала ранее Слабунова.

Как рассказали в "Яблоке", согласно Конституции, решение вопроса об использовании вооруженных сил за пределами территории России относится к исключительному ведению Совета Федерации. Однако верхняя палата парламента двумя своими постановлениям добровольно отказалась от своего конституционного права, передав его президенту.

В 2006 году Совфед разрешил главе государства использовать армию и подразделения специального назначения за пределами страны в целях пресечения международной террористической деятельности против России и ее граждан. А в 2009 году президент получил право принимать решения об оперативном использовании армии за рубежом.

В ходе заседания парламента Эмилия Слабунова сказала, что 18 октября о своем участии в выборах президента в 2018 году заявила Ксения Собчак.

"В свете вчерашних событий, представьте, у нас Ксюша Собчак станет президентом. И куда она у нас отправит вооруженные силы? И что там будет происходить? И на сколько? Поэтому это очень важный вопрос", - сказала Эмилия Слабунова.

"Это вопрос не нашего уровня", - сказал депутат Виталий Красулин.

В итоге депутаты Законодательного собрания отказались поддерживать законопроект.

ВИДЕО: В Петрозаводске ребенок, переезжавший дорогу на велосипеде, попал под машину

Сегодня днем иномарка сбила 8-летнего ребенка на регулируемом пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня, 19 октября, в 14.02 на перекрестке улицы Мурманская и проспекта Октябрьский водитель автомобиля Mercedes совершила наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

По предварительной информации, 8-летний ребенок получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Шандалович обратил внимание на депутатов-прогульщиков

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович попросил пересмотреть регламент парламента из-за отсутствующих на сессии депутатов.

На сессию, которая состоялась в четверг, часть парламентариев не пришла.

"Уважаемые депутаты, хочу обратить внимание на посещаемость заседаний Законодательного собрания и работы комитетов. Я считаю, что депутаты, особо те, кто работает на постоянной основе, получают заработную плату, должны регулярно это делать. Я прошу профильный комитет посмотреть регламент и соответствующие выводы по нему сделать",- сказал Элиссан Шандалович.

"Предложения от депутатов поступали. Я думаю, что это будет разумно и уместно", - уточнил спикер.

В Карелии вертолет доставил 15 детей для оказания экстренной медицинской помощи

В Карелии более 150 часов "налетала" санитарная авиация для оказания экстренной медицинской помощи.

Санитарным вертолетом доставлены в Петрозаводск для оказания экстренной медицинской помощи при жизнеугрожающих ситуациях 69 пациентов, включая 15 детей, из разных районов Карелии, сообщают в правительстве.

Подробнее о работе санитарной авиации в Карелии и выделяемом финансировании читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: kinopoisk.ru

ОПРОС: Вы пойдете в кино на "Матильду"?

На следующей неделе российские кинотеатры начнут показывать нашумевший фильм Алексея Учителя об увлечении Николая II балериной. А вы пойдете на "Матильду"?

Как известно, задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Кроме того, с ней связывают поджоги имущества, имевшие место в разных городах России.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм Учителя "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. Депутат также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По данным РИА Новости, генпрокуратура 16 октября сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской.

В ряде российских кинотеатров ранее заявили, что не покажут "Матильду". Но в Карелии картину можно будет посмотреть.

В государственном кинотеатре "Премьер" сегодня сообщили, что начнут показывать "Матильду" с 26 октября. Кроме того, этот фильм значится в разделе "Скоро" на сайтах киносети "Мираж" и кинотеатра "Калевала".

А вы пойдете в кино на "Матильду"? Проголосовать можно здесь.

фото: kinopoisk.ru

Государственный кинотеатр анонсировал показ нашумевшей "Матильды" в Петрозаводске

Кинотеатр "Премьер" пригласил жителей Карелии на просмотр с 26 октября нашумевшего фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Кинотеатр "Премьер" приглашает с 26 октября на просмотр фильма Алексея Учителя "Матильда". Возрастное ограничение: 16+", - сообщается в паблике "Премьера".

Картина рассказывает об увлечении будущего императора Николая II балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат она вызвала широкий общественный резонанс. Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм Учителя "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину. Депутат также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Генпрокуратура 16 октября сообщила, что не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с фильмом по запросу Поклонской. Однако на следующий день Поклонская записала видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке, в котором вновь попросила его отозвать прокатное удостоверение, выданное фильму, и признать его "провокационным экстремистским материалом".

Адвокат Учителя, комментируя видеообращение Поклонской, заявил, что фильм "провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви", отмечает РИА Новости.

В ряде российских кинотеатров заявили, что не покажут "Матильду".

АУ РК "ЦК "Премьер" создано на базе государственного учреждения "Карельский центр народного творчества" (отдел кинообслуживания населения) и подведомственно министерству культуры Республики Карелия.

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