Чем запомнился этот день

Гололед на трассе в Карелии: больше дистанция – меньше скорость

Водители, выехавшие на трассу в районы Карелии, сообщают о большом количестве аварий из-за гололеда.

В социальных сетях водители сообщают, что на дороге гололед и много аварий.

"По трассе на Питер гололед страшный, -пишут водители, - куча аварий, лобовые и вылеты в кювет. Будьте очень аккуратны, независимо от резины. Больше дистанция и меньше скорость, обгон только если на 150% уверены! Лучше опоздать, чем успеть на "тот свет"!!Берегите себя!"

"Ехали из Лососинного вечером, видели две машины в кювете. Две аварии за несколько километров друг от друга. Дорога скользкая – будьте осторожны", - пишут в соцсетях.

ФОТО: В Карелии автомобиль разорвало на части после ДТП на скользкой дороге

В Пряжинском районе столкнулись микроавтобус и легковые автомобили, пострадали три человека.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", в минувшую пятницу, 20 октября, в 17.50 в Пряжинском районе, недалеко от поселка Матросы, произошло групповое ДТП с участием легковых автомобилей "ВАЗ-2104", BMW и Mercedes-Benz .

Столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств произошло в темное время суток, на относительно прямом участке автодороги.

По одной из версий, сначала произошло столкновение двигавшихся во встречных направлениях "ВАЗ-2104" и BMW.

После этого "четвёрка" столкнулась с Mercedes.

Легковые автомобили раскидало по проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

"ВАЗ-2104" буквально разорвало на две части - моторный отсек и двигатель отбросило за пределы дорожного полотна.

Для оказания помощи на место дорожного происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и Петрозаводска, всего 8 человек и две единицы техники.

В результате происшествия получили травмы и были госпитализирована два человека – 42-летняя водитель-женщина Mercedes и 54-летний водитель ВАЗа.

ВИДЕО: Якубович расстроился, что ему не привезли молоко из Карелии

Жительница Олонца, ставшая участницей игры "Поле чудес" на Первом канале, привезла Якубовичу не те подарки.

В минувшую пятницу, 20 октября, на Первом канале в эфир вышла передача "Поле чудес", участницей которой стала жительница Олонца Нина Лазарева.

Нина Лазарева работает мастером на молочном Олонецком комбинате. На передачу она приехала с коллегой, который исполнил песню "Карелочка" на карельском языке.

В подарок Леониду Якубовичу гостья из Карелии привезла ягоды, грибы и карельский бальзам.

Глядя на гору гостинцев, Якубович не заметил там молока и поинтересовался: кто его выпил? Олончанка в ответ отшутилась.

Во время передачи жительница Олонца передала всем привет, отгадала слово и стала вторым полуфиналистом.

В Петрозаводске ночью на пожаре погибла женщина

Пожар на СКЗ унес жизнь петрозаводчанки, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 21 октября в 2.10 произошел пожар в частном доме в микрорайоне Силикатного кирпичного завода.

К ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска.

Пожар удалось ликвидировать через час, к 3.15.

На месте пожара было обнаружено тело женщины.

На месте происшествия работает полиция.

В Карелии волонтеры спасают от голода бабушку, которая осталась без пенсии

В Питкярантском районе бабушка осталась без денег и еды.

В паблике "Волонтерско-благотворительное движение Питкяранты" явилось сообщение, что в поселке района живет старенькая бабушка. По неизвестным причинам, у нее куда-то пропала вся пенсия.

Социальный работник предполагает, что кто-то обманом выманил у пожилого человека деньги или вовсе украл.

Оказавшись без денег, бабушка съела все припасы, которые у нее были дома, и теперь сидит голодом.

Волонтеры Питкярантского района узнали о плачевной ситуации, в которую попала пожилая женщина, и решили ей помочь.

Объявили сбор продуктов. Многие люди откликнулись и принесли пакеты не только с едой, но и предметами первой необходимости – мыло, туалетная бумага.

Когда волонтеры приехали к бабушке передавать продукты, то обнаружили, что у нее нет холодильника. И теперь в группе помощи появилось еще одно обращение к тем, кто может отдать бабушке холодильник.

Если вы хотите помочь бабушке, попавшей в беду, обращайтесь к волонтерам.

По всем вопросам звоните: +7 (953) 541-60-17.

В Карелии дачники бьют тревогу – медведь ходит по участкам

В поселке Кончезеро Кондопожского района ходит медведь.

В "Столицу на Онего" обратились жительница Петрозаводска, которая рассказала, что сегодня, 21 октября, она ездила на дачу, которая находится за поселком Кончезеро Кондопожского района, и обнаружила, что на е участке побывал медведь.

"Грядка с чесноком разрыта, на земле у кустов черноплодки глубокие следы от лап медведя. Видимо, вставал на задние лапы, чтобы достать ягоды, - рассказала дачница, - я прошлась по соседним участкам, там тоже грядки были разрыты и повсюду были медвежьи следы".

По словам петрозаводчанки, на обратном пути с дачи она заехала в поселковый магазин, где продавщица сообщила, что по Кончезеру также ходит медведь: следы жизнедеятельности обнаружили у церкви.

Местные жители винят во всем лесозаготовителей, которые вырубили весь лес у поселка.

Профессиональная общественность Петрозаводска возмущена сокращением должности главного архитектора города

Художники, дизайнеры, строители и архитекторы направили главе Карелии Артуру Парфенчикову коллективное обращение против сокращения должности главного архитектора Петрозаводска.

Коллективное обращение подписали 28 человек, сообщает газета "Лицей".

В открытом обращении, адресованном главе Карелии, а также председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, главе Петрозаводского городского округа Ирине Мирошник, авторы пишут, что администрацией Петрозаводского городского округа принято решение о сокращении должности главного архитектора города с 19 декабря 2017 года и что они категорически возражают против такого решения:

"С каждым годом вопросы городского развития, застройки отдельных участков Петрозаводска, благоустройства городских территорий все чаще решаются без участия архитектурной общественности или вопреки профессиональному мнению».

Авторы обращения приводят в пример строительство жилых домов на бульваре Интернационалистов вместо запланированной спортивной зоны, культовых сооружений в рекреационной зоне по улице Анохина, жилого комплекса на набережной Варкауса на месте недостроенной морской школы, так называемого «биг-бена» на площади Гагарина, торгового центра "Тетрис". Вспоминают выбор места для стелы Воинской Славы, когда в какой-то момент архитекторов просто исключили из числа тех, кто принимал решение. Только благодаря твердой позиции Союза архитекторов Карелии совместно с ветеранами Великой Отечественной войны удалось избежать установки стелы в створе проспекта Ленина, в зоне канализационного коллектора".

Главные архитекторы, сказано в обращении, есть во всех крупных городах России, к которым относится и Петрозаводск. И, показательно, чем больше мэр и губернатор заинтересованы в устойчивом развитии города и субъекта, тем выше там статус главного архитектора.

Заканчивается обращение призывом сохранить должность главного архитектора города Петрозаводска, восстановить должности главного художника города и главного архитектора республики и провести встречу руководства города и республики с архитектурной общественностью для выявления первоочередных и долгосрочных задач в градостроительной отрасли города и республики.

Полный текст открытого обращения читайте здесь.

Ранее сообщалось, что главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов находится в недоумении от такого решения городских властей.

В Медвежьегорске машину на гололеде занесло на пешехода

Мужчина, пострадавший в ДТП, госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня утром, 21 октября в 10.21, в Медвежьегорске автомобиль Hyundai при повороте занесло на скользкой дороге.

Иномарка выехала на обочину, где в этот момент находился пешеход.

В результате 68-летний мужчина оказался под колесами автомобиля, получил травмы и был госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"Был бы человек, а преступление найдется"

Сторона защиты попросила полностью оправдать Девлета Алиханова, так как в его деле нет ни состава, ни события преступления.

В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по делу Девлета Алиханова. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

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Промсвязьбанк открыл первый офис в республике Карелия

Один из ведущих российских частных банков открыл офис в Карелии.

Новый офис расположен по адресу ул. Карельская, дом 1А. Операционный офис Промсвязьбанка расположен в городе Сортавала республики Карелия. Сортавала - один из самых отдалённых городов Карелии, расположен в 63 км от границы с Финляндией, в 240 км от столицы республики – Петрозаводска.

Приоритетным направлением работы офиса станет предоставление населению полного комплекса качественных банковских услуг – потребительское и ипотечное кредитование, расчетные операции, широкий выбор банковских карт и многое другое. Корпоративным клиентам – предприятиям розничной торговли, деревообрабатывающей отрасли, транспорта, сферы услуг и бюджетных организаций - банк готов предложить услуги по кредитованию, управлению средствами, ведению зарплатных проектов, расчетно-кассовому обслуживанию, эквайрингу, внешнеторговым операциям.

Развивать финансовые услуги в республике и сделать их доступными для жителей отдалённых районов – это главные условия соглашения, которое подписали в апреле глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.

На правах рекламы

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