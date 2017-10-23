Чем запомнился этот день

Общественность вместо Фролова: Мирошник объяснила, почему сокращает должность главного архитектора

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник объяснила журналистам, почему решила сократить должность главного архитектора города.

Ранее стало известно о планах мэрии сократить должность главного архитектора Петрозаводска с 19 декабря 2017 года. Евгений Фролов, который занимает этот пост, рассказал "Столице на Онего", что уже получил соответствующее уведомление. Художники, дизайнеры, строители и архитекторы (всего около 30 человек) направили главе Карелии Артуру Парфенчикову и властям города коллективное обращение, в котором выступили против сокращения должности главного архитектора карельской столицы.

На традиционной встрече с главой города в понедельник журналисты поинтересовались у Ирины Мирошник, почему было принято решение отказаться от должности главного архитектора.

"В администрации Петрозаводского городского округа периодически осуществляются мероприятия по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения, - сообщила градоначальница. - Должность главного архитектора входит в управление архитектуры и градостроительства. Фролов являлся заместителем начальника этого управления. Штат чиновников остается достаточный для выполнения этих функций".

"Будут и другие изменения по управлению архитектуры и градостроительства в сторону совершенствования работы, и одним из факторов совершенствования этой работы я вижу усиление общественной составляющей при принятии решений относительно облика Петрозаводска, - продолжила глава города. - У нас существует градостроительный совет, очень важная для нас структура, состоящая из видных представителей архитектуры Петрозаводска, общественников. Мы создаем еще художественно-архитектурный совет. Эта структура также позволит еще большему кругу профессионалов, неравнодушных людей участвовать в принципиальных вопросах развития архитектурного облика Петрозаводска".

"Полагаю, что неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения, поэтому повышение эффективности деятельности чиновников будет параллельно с увеличением роли общественной составляющей в обсуждении этих вопросов", - заключила Ирина Мирошник.

На вопрос, останется ли Евгений Фролов работать в мэрии, но уже в другой должности, градоначальница сообщила:

"Нет, такие варианты я не рассматриваю".

Пьяная 18-летняя петрозаводчанка без прав совершила 4 ДТП за день

ГИБДД Петрозаводска рассказала, кто был за рулем белой иномарки, попавшей в 4 ДТП в разных районах города.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в районе 16 часов, в районе дома № 50 по улице Коммунистов, 18-летняя девушка, не имеющая права управления транспортным средством, неправомерно завладела автомобилем Mitsubishi Lancer.

Во время движения по улицам города на данном автомобиле она совершила 4 ДТП, с места происшествия скрылась.

На месте совершения последнего ДТП - на пр. Лесном, сотрудниками ГИБДД данная гражданка с признаками опьянения была задержана, отстранена от управления транспортным средством.

Автомобиль передан хозяину. Проводится проверка.

ВИДЕО: В Петрозаводске легковой автомобиль протаранил несколько машин и вылетел на тротуар – водителя задержали

По предварительной информации, за рулем находилась автоледи, которая совершила сразу несколько ДТП в разных частях города.

По информации портала ДТП ПТЗ, в Петрозаводске накануне произошло сразу несколько дорожных проишествий, предположительно, с участием одного и того же легкового автомобиля белого цвета.

Первое ДТП было зарегистрировано в 16 часов 18 минут на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина. Легковой автомобиль белового цвета со следами механических повреждений (разбито правое переднее крыло), двигаясь в левой полосе движения выезжал с проспекта Александра Невского – совершал правый поворот на улицу Калинина. При совершении поворота водитель не справился с управлением и совершил касательное встречное столкновение со стоящим на перекрёстке кроссовером.

После столкновения водитель покинул место ДТП.

Чуть позже, в 16 часов 45 минут похожий автомобиль белого цвета на Лесном проспекте у дома № 47 врезался в остановившиеся перед пешеходным переходом на запрещающий сигнал светофора машины, после чего выехал вправо за пределы дорожного полотна на тротуар.

Как сообщает портал ДТП ПТЗ, за рулем белого автомобиля находилась женщина. Во время движения она, предположительно, совершила несколько ДТП, поэтому на Лесном проспекте после выезда на тротуар ее задержали.

Видеорегистратор очевидца, а также видеокамеры компаний "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

Минздрав Карелии: Девушке, пострадавшей от нападения медведя, ампутировали кисть

В Минздраве Карелии рассказали, насколько сильно пострадала девушка-волонтер, которую покусал медведь в зоокомплексе в Пряже.

В пресс-службе Минздрава Карелии сообщили, что пострадавшей от нападения медведя в зоокомплексе в Пряже врачи ампутировали кисть.

Ранее Следком Карелии сообщал, что 22 октября в зоокомплексе в Пряжинском районе волонтер решила покормить с рук медведя, который находился в клетке. После того, как женщина нарушила меры предосторожности и просунула руку с хлебом в клетку, медведь укусил ее за руку, причинив телесные повреждения. В результате женщина была доставлена в больницу.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

Напомним, это не первый случай, когда в зоокомплексе медведь нападает на посетителей.

Так, в сентябре 2016 года косолапый вырвался из вольера и набросился на женщину с трехмесячным ребенком.

В этом же зоокомплексе от когтей дикого зверя пострадал 7-летний мальчик.

Синоптики рассказали, как долго морозы продержатся в Карелии

В ближайшие три дня погода в Карелии не изменится.

Также будут идти осадки, преимущественно снег и мокрый снег.

Ночные температуры будут от -1 до -6 градусов, а днем от -1 до +4 градусов.

"Среднесуточные температуры будут на пару градусов ниже нормы", - сказали синоптики.

В четверг, 26 октября, придет циклон, немного потеплеет, осадки усилятся.

Суд решил реструктуризировать долги осужденного за взятки Карапетова

Арбитражный суд Карелии решил реструктуризировать долги осужденного за взятки бывшего замминистра труда Карелии Гивия Карапетова.

Как следует из материалов дела, в суде представитель Карапетова поддержал заявление о признании должника банкротом, просил ввести в отношении бывшего чиновника процедуру реструктуризации долгов гражданина. Он пояснил, что Крапетов имеет неисполненные обязательства по оплате штрафа в 25 млн рублей, назначенного приговором суда.

Введение процедуры реструктуризации долгов представитель осувжденного посчитал возможным по тем основаниям, что статья, по которой осужден должник, не относится к преступлениям в сфере экономики ,у Карапетова есть постоянный доход в виде пенсии, так же у заявителя имеются деньги на счетах, которые находятся под арестом, ему на праве собственности принадлежит ½ доля квартиры по ул. Мичуринской, которая в настоящее время также находится под арестом.

В итоге суд признал заявление Гивия Карапетова обоснованным и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Арбитражный суд Карелии назначил судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Карапетова на 25 января 2018 года.

Напомним, в октябре 2015 года городской суд Петрозаводска приговорил бывшего замминистра труда Карелии Гивия Карапетова к 7,5 годам колонии строгого режима, а также обязал выплатить 25 млн рублей за получение двух взяток.

По версии следствия, Карапетов получил 300 тысяч рублей от представителя частной фирмы, за оказание содействия в расселении и проживании нанятых этой фирмой иностранцев в подведомственном министерству труда Карелии общежитии.

Кроме того, карельские полицейские выяснили, что чиновник взял и другую взятку в 375 тысяч рублей, за оказание содействия в получении квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности.

Прокуратура просила приговорить Карапетова к 8 годам лишения свободы и взыскать с него 23 миллиона рублей.

ВИДЕО: В Петрозаводске пешеход кинулся под колеса внедорожнику

Водитель внедорожника не заметил выбежавшего на дорогу пешехода и сбил его.

В объектив камеры наружного наблюдения попало ДТП на проспекте А.Невского, как 18 октября в 13.40 водитель внедорожника совершил наезд на пешехода.

Мужчина выбежал на пешеходный переход, оказался вне зоны видимости водителя автомобиля и угодил под колеса.

Наезд был совершен при небольшой скорости, так как водитель внедорожника перед ДТП пропустил другого пешехода, пересекавшего дорогу по "Зебре".

В ГИБДД сообщили, что пешеход в лечебные учреждения не обращался.

В Пряжинском зоокомплексе медведь покусал женщину

В зоокомплексе в Пряже волонтер пострадала от укусов медведя, сообщили в Следкоме Карелии.

В Карелии проводится проверка по факту получения женщиной телесных повреждений в зоокомплексе.

Установлено, что 22 октября в зоокомплексе в Пряжинском районе волонтер решила покормить с рук медведя, который находился в клетке. После того, как женщина нарушила меры предосторожности и просунула руку с хлебом в клетку, медведь укусил ее за руку, причинив телесные повреждения. В результате женщина была доставлена в больницу.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это не первый случай, когда в зоокомплексе медведь нападаетна посетителей.

Так, в сентябре 2016 года косолапый вырвался из вольера и набросился на женщину с трехмесячным ребенком.

В этом же зоокомплексе от когтей дикого зверя пострадал 7-летний мальчик.

фото: 7x7-journal.ru

Колоушкин перед смертью хотел взыскать с Халлиста 4,5 млн рублей

Бывший депутат Заксобрания Карелии и экс-директор "Пряжинского" Валерий Колоушкин перед смертью подал иск против нового владельца предприятия Айво Халлиста.

В июле 2017 года Арбитражный суд Карелии принял заявление Колоушкина к Айво Халлист, который купил АО "Пряжинское", о взыскании 4, 5 млн рублей и ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины в 25 тыс. рублей.

Кроме этого, экс-депутат попросил наложить арест на имущество ответчика, о суд не стал это делать.

"Обосновывая необходимость принятия обеспечительных мер, истец ссылается на то, что ответчик не отвечает на звонки, не принимает мер даже на частичное погашение долга. Одновременно истец указал, что ответчик уже получил имущество и извлекает длительное время из него выгоду и при этом оплатил всего 5% от стоимости имущества. По мнению истца, непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения суда", – отмечается в материалах дела.

В конце августа стало известно, что Колоушкин умер после болезни.

В октябре 2017 года Айво Халлист подал встречный иск на имя вдовы Светланы Колоушкиной об уменьшении покупной цены именных бездокументарных акций.

Ранее "Столица на Онего" писала, что в Пряже на сельхозпредприятии АО "Пряжинское", которым владеет Айво Халлист, погибают от голода норки, лисы и коровы. Правоохранительные органы завели уголовные дела.

Когда в Финляндию не пустят без шипов

Пограничники рассказали, когда в Финляндии официально будет разрешено ездить на зимней резине.

Официально шипованные шины в Финляндии разрешены с 1 ноября, но из-за погодных условий на шипах в Финляндию пускают уже сейчас, пишет "Фонтанки.fi".

С приближением зимы и появлением гололёда на дорогах автомобилисты из России мучаются вопросами: как сделать поездку в Финляндию безопасной, если шипованные шины можно использовать только с 1 ноября; не оштрафуют ли на финской границе, если поехать на шипах в октябре?

Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии дал официальный комментарий по этом увопросу:

"Предстоящей зимой использование шипованной резины разрешается с 1 ноября 2017 по 9 апреля 2018 года. Дополнительно допускается превышение этого срока: в Финляндии можно всегда использовать шины с шипами, если погода и дорожные условия того требуют. Стоит отметить, что в этом году в Финляндии уже настали такие погодные условия, что целесообразно использовать шипованную резину".

Сейчас в Финляндии температура воздуха по ночам опускается ниже нуля, и по утрам, даже если не было осадков, на поверхности дороги может образовываться гололёд - финны называют его "чёрный лёд". Он опасен тем, что его трудно заметить, но дорога при этом скользкая.

На нешипованных зимних шинах в Финляндии можно ездить круглый год. При этом с 1 декабря по конец февраля зимние шины обязательны, это касается и автомобилей с иностранными номерами.

"Если на финской границе обнаруживается, что в этот период машина используется без зимней резины, ее эксплуатация на финских дорогах запрещается, и российскому автомобилисту следует вернуться в Россию. Если водитель зимой регулярно ездить на машине без зимней резины, ему могут выписать штраф", - отметили в пресс-службе погранохраны.

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