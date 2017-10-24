07:05, 24 Октября 2017
Прогноз погоды для Петрозаводска
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|C
|Скорость ветра
|Направление ветра
|Давление
|Влажность
|утро
|Дождь со снегом, 0 ° …+1 °
|1 м/с
|СЗ
|769 мм.рт.ст.
|88%
|день
|Дождь со снегом, 0 ° …+1 °
|1 м/с
|СЗ
|770 мм.рт.ст.
|88%
|вечер
|Пасмурно, -1 ° …0 °
|1 м/с
|З
|771 мм.рт.ст.
|93%
|ночь
|Пасмурно, -3 ° …-2 °
|1 м/с
|З
|772 мм.рт.ст.
|91%
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