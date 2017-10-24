Самые значимые события этого вторника

Коллеги, друзья и просто жители Петрозаводска пришли поддержать Девлета Алиханова

Известный политик и предприниматель Девлет Алиханов начал выступать с последним словом в Петрозаводском городском суде.

В Петрозаводском городском суде заканчивается рассмотрение дела Девлета Алиханова. Сегодня ему предоставили возможность выступить с последним словом. Поддержать Алиханова на суд пришли не только журналисты, освещающие процесс, но и его коллеги, друзья, депутат ЗС Карелии Андрей Рогалевич, депутат Петросовета Галина Васильева, бывшие народные избранники - Алексей Гаврилов, Александр Меркушев, а также обычные петрозаводчане, передает корреспондент "Столицы на Онего".

На прошлой неделе завершились прения сторон. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

Напомним, что Девлета Алиханова обвинили по ч.4 ст. 159 УК РФ в совершении мошеннических действий, в результате которых он якобы завладел муниципальным имуществом по заниженной стоимости. Вместе с тем, он не имеет никакого отношения к спорным объектам недвижимости, приватизация которых стала предметом судебного рассмотрения. А именно – Алиханов не выставлял "сберкассы" на аукцион, не участвовал в оценке и приобретении, то есть – не становился собственником. Сама сделка была проведена в соответствии с федеральным законодательством.

"Мы убеждены, что в действиях подсудимого отсутствуют такие элементы мошенничества как обман и злоупотребление доверием, отсутствуют вина, умысел и корыстная цель, отсутствуют факты незаконного приобретения права на чужое имущество и хищения чужого имущества, отсутствуют квалифицирующие признаки мошенничества в виде причинения ущерба в особо крупном размере. Все это как по отдельности, так и в совокупности, не позволяет квалифицировать вменяемые подсудимому действия как мошенничество", - заявила сторона защиты.

По мнению адвокатов, в суде было доказано, что в деле Алиханова нет ни состава, ни события преступления. И сам он не признает себя виновным. Что касается обвинения, то оно "основано на необъективной, односторонней оценке доказательств, подмене понятий и вольной трактовке действующего законодательства. При этом голословные предположения зачастую преподносятся стороной обвинения как доказанные факты".

После того, как Алиханов выступит с последним словом, судья удалится для вынесения приговора.

фото: фото сайта - "ДТП Петрозаводска и Карелии"

На Чапаева иномарка врезалась в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

При столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса потребовалась помощь врачей 18-летнему пассажиру ПАЗика, сообщили в ГИБД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в 18.00 на ул.Чапаеве автомобиль BMW въехал в маршрутный автобус с пассажирами.

В результате ДТП травму получил 18-летний пассажир автобуса.

По информации ГИБДД, ему была оказана разовая медицинская помощь.

ВИДЕО: Водители из Карелии рассказали на Первом канале, почему ехали по крайней левой полосе

Первый канал и сотрудники ГИБДД Карелии продолжают съемки нарушений правил дорожного движения на дорогах республики, рассказали в ведомстве.

"Первый Канал продолжает транслировать работу автоинспекторов из Карелии", - рассказали в ведомстве.

Сюжет вышел в программе "Доброе утро".

ВИДЕО: На федеральном канале назвали 5 причин посетить Петрозаводск

Журналист телеканала "Мир-24" приехал в Петрозаводск и назвал 5 причин для посещения нашего города туристами.

Телеканал "Мир-24" снял сюжет о Петрозаводске. Корреспондент Нахид Бабаев прогулялся по столице Карелии, посетил набережную и Чертов стул, поел калиток и сумел выбраться из каменного лабиринта, и в результате назвал пять причин, по которым и другим туристам обязательно нужно посетить Петрозаводск.

Среди названных причин: Онежское озеро, спящая красавица на набережной, калитки, каменный лабиринт в Соломенном и Чертов стул.

В последнем слове Алиханов заявил, что не собирается признавать себя виновным там, где нет преступления

В Петрозаводском городском суде сегодня утром известный политик и предприниматель Девлет Алиханов начал выступать с последним словом.

Обращаясь к суду, Девлет Алиханов заявил, что в его деле нет ни состава, ни события преступления, и он не собирается признавать себя виновным. Он в очередной раз дал пояснения по сделке 2007 года по приватизации помещений, арендованных Сбербанком, заявив, что она была законной. Кроме этого, еще раз уточнил, что он в ней не участвовал, и что гособвинение в обоснование ущерба не ссылается на данные экспертизы.

Заметим, что значительную часть выступления Девлет Алиханов посвятил обзору свидетельских показаний, которые не были приняты во внимание стороной обвинения, и отметил, что самые важные свидетели вообще не были допрошены в суде.

Свое выступление Девлет Алиханов продолжит после перерыва в 14.30.

ВИДЕО: Жители Карелии понаблюдали за гуляющим вдоль трассы медведем

Хищник не собирался уходить в лес и не обращал внимания на автомобиль.

Жители Карелии поделились в группе ВКонтакте видео с косолапым, который бродил по обочине трассы Медвежьегорск – Пудож.

Видимо, медведь искал в кустах себе пропитание, которое было важнее, чем близкое присутствие человека.

Видео: В Карелии суровый человек гуляет по городу в одних трусах

Жители Кондопоги сняли променад мужчины, который не боится октябрьского холода.

В группе ВКонтакте кондопожане выложили видео, как мужчина в одних трусах куда-то целеустремленно шагает по тротуару. Авторы ролика предположили, что идет одеваться на рынок или в магазин.

Видео развеселило комментаторов, которые стали предлагать свои версии: "ипотеку погасил", "закаляется", а также испытывает трусы известного производителя одежды.

"Я многие вещи отсекал". Кто стоит за сокращением должности главного архитектора Петрозаводска?

Евгений Фролов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг сокращения должности главного архитектора Петрозаводска.

С 19 декабря должность главного архитектора Петрозаводска, которую на данный момент занимает Евгений Фролов, сокращают.

Сити-менеджер Ирина Мирошник объяснила это решение "мероприятиями по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения"

Евгений Фролов в интервью корреспонденту интернет-издания "Вести Карелии" рассказал о деталях случившегося.

Путин назначил нового председателя Петрозаводского горсуда

Президент РФ Владимир Путин 23 октября подписал указ о назначении на должность председателя городского суда Петрозаводска Андрея Злобина.

Ранее Злобин работал судьей по гражданским делам Верховного суда Карелии, входил в состав президиума.

Кандидатуру Злобина предложил председатель Верховного суда республики Анатолий Наквас.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

"Кошельки" пролоббировали сокращение должности главного архитектора Петрозаводска, считает Ициксон

Член Союза архитекторов Карелии Елена Ициксон считает, что решение о сокращении должности главного архитектора столицы Карелии пролоббировали представители бизнеса.

Напомним, с 19 декабря должность главного архитектора сокращают в мэрии Петрозаводска. Пока ее занимает Евгений Фролов. Сити-менеджер Ирина Мирошник объяснила это решение "мероприятиями по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения". В будущем будет создан художественно-архитектурный совет. Неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения, считает Мирошник.

Сокращение должности главного архитектора города вызвало непонимание в профессиональной среде.

Как сказала "Столице на Онего" Член Союза архитекторов Карелии Елена Ициксон, есть сферы, в которых решения должен принимать один человек – специалист. Главный архитектор Петрозаводска всегда опирался на градостроительный совет, созданный при мэрии. "Специалист должен быть", - подчеркнула она.

По ее мнению, создание художественно-архитектурного совета – повод для сваливания ответственности на общественность.

"Лукаво это все. Общественность должна быть, но профессиональны должны решать", - пояснила член Союза архитекторов Карелии.

По ее мнению, экономия от сокращения должности главного архитектора даст "немыслимые убытки" для Петрозаводска.

"Мне будет больно видеть, как погибает наш город. Испортить его можно, тем более в угоду каким-то "кошелькам", - сказала Елена Ициксон и уточнила, что думает, что именно они его и пролоббировали.

"У нас вообще с какого-то времени начинает править балом поголовная и всеобъемлющая некомпетенция", - сказала архитектор.

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