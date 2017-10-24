Конвектор электрический
990
790
Костюм зимний
2500
1999
Диск штампованный
810
599
Автошина Tunga R13
1850
1599
Масло моторное
602
499
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Хроника дня
22:20, 24 Октября 2017

Самые значимые события этого вторника

По теме

Чем запомнился этот день
23.10.17 22:20
Чем запомнился этот день
21.10.17 22:20
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
20.10.17 22:20
Все новости
Загрузка...
Коллеги, друзья и просто жители Петрозаводска пришли поддержать Девлета Алиханова

Известный политик и предприниматель Девлет Алиханов начал выступать с последним словом в Петрозаводском городском суде.

В Петрозаводском городском суде заканчивается рассмотрение дела Девлета Алиханова. Сегодня ему предоставили возможность выступить с последним словом. Поддержать Алиханова на суд пришли не только журналисты, освещающие процесс, но и его коллеги, друзья, депутат ЗС Карелии Андрей Рогалевич, депутат Петросовета Галина Васильева, бывшие народные избранники - Алексей Гаврилов, Александр Меркушев, а также обычные петрозаводчане, передает корреспондент "Столицы на Онего".

На прошлой неделе завершились прения сторон. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

Напомним, что Девлета Алиханова обвинили по ч.4 ст. 159 УК РФ в совершении мошеннических действий, в результате которых он якобы завладел муниципальным имуществом по заниженной стоимости. Вместе с тем, он не имеет никакого отношения к спорным объектам недвижимости, приватизация которых стала предметом судебного рассмотрения. А именно – Алиханов не выставлял "сберкассы" на аукцион, не участвовал в оценке и приобретении, то есть – не становился собственником. Сама сделка была проведена в соответствии с федеральным законодательством.

"Мы убеждены, что в действиях подсудимого отсутствуют такие элементы мошенничества как обман и злоупотребление доверием, отсутствуют вина, умысел и корыстная цель, отсутствуют факты незаконного приобретения права на чужое имущество и хищения чужого имущества, отсутствуют квалифицирующие признаки мошенничества в виде причинения ущерба в особо крупном размере. Все это как по отдельности, так и в совокупности, не позволяет квалифицировать вменяемые подсудимому действия как мошенничество", - заявила сторона защиты.

По мнению адвокатов, в суде было доказано, что в деле Алиханова нет ни состава, ни события преступления. И сам он не признает себя виновным. Что касается обвинения, то оно "основано на необъективной, односторонней оценке доказательств, подмене понятий и вольной трактовке действующего законодательства. При этом голословные предположения зачастую преподносятся стороной обвинения как доказанные факты".

После того, как Алиханов выступит с последним словом, судья удалится для вынесения приговора.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 16

фото: фото сайта - "ДТП Петрозаводска и Карелии"
На Чапаева иномарка врезалась в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

При столкновении легкового автомобиля и маршрутного автобуса потребовалась помощь врачей 18-летнему пассажиру ПАЗика, сообщили в ГИБД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье, 22 октября, в 18.00 на ул.Чапаеве автомобиль BMW въехал в маршрутный автобус с пассажирами.

В результате ДТП травму получил 18-летний пассажир автобуса.

По информации ГИБДД, ему была оказана разовая медицинская помощь.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 1

ВИДЕО: Водители из Карелии рассказали на Первом канале, почему ехали по крайней левой полосе

Первый канал и сотрудники ГИБДД Карелии продолжают съемки нарушений правил дорожного движения на дорогах республики, рассказали в ведомстве.

"Первый Канал продолжает транслировать работу автоинспекторов из Карелии", - рассказали в ведомстве.

Сюжет вышел в программе "Доброе утро".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

ВИДЕО: На федеральном канале назвали 5 причин посетить Петрозаводск

Журналист телеканала "Мир-24" приехал в Петрозаводск и назвал 5 причин для посещения нашего города туристами.

Телеканал "Мир-24" снял сюжет о Петрозаводске. Корреспондент Нахид Бабаев прогулялся по столице Карелии, посетил набережную и Чертов стул, поел калиток и сумел выбраться из каменного лабиринта, и в результате назвал пять причин, по которым и другим туристам обязательно нужно посетить Петрозаводск.

Среди названных причин: Онежское озеро, спящая красавица на набережной, калитки, каменный лабиринт в Соломенном и Чертов стул.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 5

В последнем слове Алиханов заявил, что не собирается признавать себя виновным там, где нет преступления

В Петрозаводском городском суде сегодня утром известный политик и предприниматель Девлет Алиханов начал выступать с последним словом.

Обращаясь к суду, Девлет Алиханов заявил, что в его деле нет ни состава, ни события преступления, и он не собирается признавать себя виновным. Он в очередной раз дал пояснения по сделке 2007 года по приватизации помещений, арендованных Сбербанком, заявив, что она была законной. Кроме этого, еще раз уточнил, что он в ней не участвовал, и что гособвинение в обоснование ущерба не ссылается на данные экспертизы.

Заметим, что значительную часть выступления Девлет Алиханов посвятил обзору свидетельских показаний, которые не были приняты во внимание стороной обвинения, и отметил, что самые важные свидетели вообще не были допрошены в суде.

Свое выступление Девлет Алиханов продолжит после перерыва в 14.30.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

ВИДЕО: Жители Карелии понаблюдали за гуляющим вдоль трассы медведем

Хищник не собирался уходить в лес и не обращал внимания на автомобиль.

Жители Карелии поделились в группе ВКонтакте видео с косолапым, который бродил по обочине трассы Медвежьегорск – Пудож.

Видимо, медведь искал в кустах себе пропитание, которое было важнее, чем близкое присутствие человека.

Смотреть подробнее
Видео: В Карелии суровый человек гуляет по городу в одних трусах

Жители Кондопоги сняли променад мужчины, который не боится октябрьского холода.

В группе ВКонтакте кондопожане выложили видео, как мужчина в одних трусах куда-то целеустремленно шагает по тротуару. Авторы ролика предположили, что идет одеваться на рынок или в магазин.

Видео развеселило комментаторов, которые стали предлагать свои версии: "ипотеку погасил", "закаляется", а также испытывает трусы известного производителя одежды.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 6

"Я многие вещи отсекал". Кто стоит за сокращением должности главного архитектора Петрозаводска?

Евгений Фролов прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг сокращения должности главного архитектора Петрозаводска.

С 19 декабря должность главного архитектора Петрозаводска, которую на данный момент занимает Евгений Фролов, сокращают.

Сити-менеджер Ирина Мирошник объяснила это решение "мероприятиями по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения"
Евгений Фролов в интервью корреспонденту интернет-издания "Вести Карелии" рассказал о деталях случившегося.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 6

Путин назначил нового председателя Петрозаводского горсуда

Президент РФ Владимир Путин 23 октября подписал указ о назначении на должность председателя городского суда Петрозаводска Андрея Злобина.

Ранее Злобин работал судьей по гражданским делам Верховного суда Карелии, входил в состав президиума.

Кандидатуру Злобина предложил председатель Верховного суда республики Анатолий Наквас.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 1

"Кошельки" пролоббировали сокращение должности главного архитектора Петрозаводска, считает Ициксон

Член Союза архитекторов Карелии Елена Ициксон считает, что решение о сокращении должности главного архитектора столицы Карелии пролоббировали представители бизнеса.

Напомним, с 19 декабря должность главного архитектора сокращают в мэрии Петрозаводска. Пока ее занимает Евгений Фролов. Сити-менеджер Ирина Мирошник объяснила это решение "мероприятиями по повышению эффективности деятельности чиновников в интересах решения вопросов местного значения". В будущем будет создан художественно-архитектурный совет. Неправильно, когда один человек, чиновник, принимает многие важные решения, считает Мирошник.

Сокращение должности главного архитектора города вызвало непонимание в профессиональной среде.

Как сказала "Столице на Онего" Член Союза архитекторов Карелии Елена Ициксон, есть сферы, в которых решения должен принимать один человек – специалист. Главный архитектор Петрозаводска всегда опирался на градостроительный совет, созданный при мэрии. "Специалист должен быть", - подчеркнула она.

По ее мнению, создание художественно-архитектурного совета – повод для сваливания ответственности на общественность.

"Лукаво это все. Общественность должна быть, но профессиональны должны решать", - пояснила член Союза архитекторов Карелии.

По ее мнению, экономия от сокращения должности главного архитектора даст "немыслимые убытки" для Петрозаводска.

"Мне будет больно видеть, как погибает наш город. Испортить его можно, тем более в угоду каким-то "кошелькам", - сказала Елена Ициксон и уточнила, что думает, что именно они его и пролоббировали.

"У нас вообще с какого-то времени начинает править балом поголовная и всеобъемлющая некомпетенция", - сказала архитектор.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 8

ВИДЕО: Водитель скрылся с места ДТП в Петрозаводске

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на улице Чапаева. Подробнее

ОПРОС: Нужен ли главный архитектор Петрозаводску?

Власти Петрозаводска решили, что главный архитектор не нужен городу. А что считаете вы? Подробнее

Комментарии: 9
Каликина предложила пожаловаться в Генпрокуратуру на Халлиста из-за голодомора в "Пряжинском"

Общественница Дарья Каликина предложила пожаловаться в Генеральную прокуратуру и главе Карелии на владельца зверофермы АО "Пряжинское" Айво Халлиста после массовой гибели животных. Подробнее

Комментарии: 3
Внешэкономбанк подал иск о банкротстве концерна "Тракторные заводы", которому принадлежит ОТЗ

Внешэкономбанк подал иск о признании банкротом концерна "Тракторные заводы" и просит взыскать 68,5 млрд рублей, пишет "Интерфакс". Подробнее

Комментарии: 2
Минстрой РФ: Карелия пока не справляется с программой расселения аварийного жилья

Министерство строительства России причислило Карелию к регионам, в которые отстают по темпам расселения аварийного жилья. Подробнее

Комментарии: 5
Сенатор от Карелии попросился в комитет по обороне и безопасности

Член Совета федерации от Карелии Александр Ракитин написал заявление о вступлении в Комитет по обороне и безопасности Соведа РФ. Подробнее

Комментарии: 3
Повышение минимальной зарплаты в Карелии сократит число получателей соцпомощи

Повышение минимальной заработной платы, запланированное правительством Карелии с 1 января 2018 года, приведет к сокращению числа жителей, имеющих право на социальную помощь. Подробнее

Комментарии: 8
Минфин Карелии проверит, сколько денег власти районов тратят на себя

Министерство финансов республики расширило мониторинг соблюдения органами местного самоуправления отдельных требований бюджетного кодекса Российской Федерации. Подробнее

Комментарии: 4
Центр по производству икры форели хотят построить в Карелии

Селекционно-генетический центр по производству икры предполагается построить в Беломорском районе. Подробнее

Иск о банкротстве МУП по эксплуатации автодорог Петрозаводска поступил в суд

Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению заявление о признании банкротом МУП "Дорожно-эксплуатационное управление" Петрозаводска. Подробнее

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 24 октября. Подробнее

Роспотребнадзор Карелии разъяснил новые правила проверок предпринимателей

С января 2017 года изменились требования к процедуре рассмотрения Роспотребнадзором жалоб потребителей на качество услуг организаций. Подробнее

Бизнесмены Петрозаводска получат гранты

В эту субботу наступит последний день приема заявок на получение грантов от представителей бизнеса карельской столицы. Подробнее

В Карелии самый высокий процент безработицы по Северо-Западу

По оценке федеральной службы государственной статистики, процент безработицы в Республике Карелия находится на самом высоком уровне на Северо-Западе России. Подробнее

Комментарии: 4
Долги по зарплате в Карелии за месяц сократились на 10,5 млн. рублей

Задолженность по зарплате в организациях Карелии по состоянию на 1 октября составила 81,3 млн. рублей, что на 11,4% меньше, чем в начале сентября. Подробнее

Доля просроченной задолженности предприятий Карелии перед банками за год сократилась вдвое

Просроченная задолженность организаций Карелии по полученным кредитам банков и займам на конец августа 2017 года составила 162 млн рублей. Подробнее

Бывший пресс-секретарь главы Карелии нашла новую работу

Марина Кабатюк, ранее занимавшая должность пресс-секретаря главы Карелии, устроилась в ООО "Русский Лесной Альянс" . Подробнее

Комментарии: 7
Подозрительный человек подходит к детям в Петрозаводске, родители бьют тревогу

В группе "Отдам даром детям/ Петрозаводск" в "ВКонтакте" появилась информация о подозрительном мужчине, который на улице подошел к девочке и стал задавать вопросы. Подробнее

Комментарии: 6
Жители Петрозаводска неудачно съездили "на рыбалку" за форелью

Злоумышленники не успели увезти добычу из форелевого хозяйства благодаря фотоловушкам и полиции. Подробнее

Как взять ипотеку и не стать должником?

В Сбербанке рассказали о способах смягчить условия для ипотечных заемщиков. Подробнее

Комментарии: 2

По теме

Чем запомнился этот день
23.10.17 22:20
Чем запомнился этот день
21.10.17 22:20
Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии
20.10.17 22:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
20.10.2017, 15:43
"Девятка"
18.10.2017, 21:30
Фото 17-летней Анны Семенович впечатлило пользователей
20.10.2017, 19:10
Похудевшая Алина Кабаева впечатлила публику в Сочи
18.10.2017, 10:10
ФОТО: В Карелии придумали, как отучить водителей парковаться у подъезда
18.10.2017, 19:40
Смерть Дмитрия Марьянова была спланирована ради его наследства, считает бывшая жена актера

Аналитика

Сегодня 14:35
Капитал
Как обойти подводные камни ипотеки
Специалист банка рассказывает о том, что такое рефинансирование и когда стоит им воспользоваться.
Пространство для конфликтов 10
23.10.2017 11:27
Натуральное производство и современные технологии: почему надо пробовать молочную продукцию из Минска 5
23.10.2017 09:00
"Был бы человек, а преступление найдется" 8
20.10.2017 11:09
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
20.10.2017 10:25
Вся аналитика

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
"Девятка" 2
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 12
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 17
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Нужен ли главный архитектор Петрозаводску?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Сделано в Америке
Геошторм
Салют-7
Бегущий по лезвию 2049
Дом призраков
Заклятье. Наши дни
Между нами горы
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»