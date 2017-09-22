Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Криминал
15:35, 22 Сентября 2017
фото: ptzgovorit.ru

Экс-чиновника Контрольного комитета Карелии взяли под стражу в зале суда

По теме

В Карелии женщина сожгла загранпаспорт знакомой
22.09.17 13:22
"Галкин – как отец родной"
22.09.17 13:16
В Карелии начальник почты присвоила деньги инвалида и ветерана
22.09.17 09:03
Все новости
Загрузка...

Алексей Бобылев отправится в колонию строгого режима на 4 года.

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов 22 сентября приговорил бывшего заместителя главы Контрольного комитета Карелии Алексея Бобылева к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.

Его обвиняют по семи эпизодам в получении взятки и по одному – в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, как установило следствие, в 2016 году председатель Контрольного комитета Карелии Виталий Галкин, его заместитель Алексей Бобылев и водитель управления делами правительства Окладников вступили в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток. За взятки на общую сумму в 320 тысяч рублей они обеспечивали коммерсантам ускорение получения лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Бобылев и Окладников написали явки с повинной, а также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве для рассмотрения их дела в особом порядке. Суд назначил Окладникову наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

На заседании Петрозаводского городского суда 21 сентября сторона обвинения попросила назначить Бобылеву 7 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 5 миллионов. Защита сочла такой штраф "неподъемным" и просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с максимальным испытательным сроком.

После приговора сторона защиты сказала, что считает наказание слишком жестким.  "Решение о подаче апелляции будет принято после переговоров с осужденным", - сообщил адвокат.

Подробности читайте в материале "Смалодушничал".

По теме

В Карелии женщина сожгла загранпаспорт знакомой
22.09.17 13:22
"Галкин – как отец родной"
22.09.17 13:16
В Карелии начальник почты присвоила деньги инвалида и ветерана
22.09.17 09:03
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-22 16:43:52
Высоплил себе скидку мальчик-плакса
циник
2017-09-22 16:23:43
А расстрелять на заднем дворе, слабо? Чтобы другим не повадно было. А да, забыл, демократия. У нас же на каждое преступление -обмундасмен. Говорят, сейчас кота нельзя будет под жопу пнуть.
Беня
2017-09-22 15:59:13
Ой нада же! А с виду приличный человек...
Гарик
2017-09-22 15:46:36
И этот добродушный воришка-стукачок покинул нас , вот так и убывает население Карелии , а сколько еще так уедет ,миграция...)))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.09.2017, 19:40
Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"
15.09.2017, 12:35
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы
18.09.2017, 13:15
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!"
18.09.2017, 09:32
ФОТО: Сотня женских прокладок украсила Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
18.09.2017, 12:55
ВИДЕО: Стало известно, кто обклеил прокладками Mercedes в районе новостроек Петрозаводска
17.09.2017, 09:03
В Петрозаводске 18-летний водитель разбился на мосту

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
"Смалодушничал" 5
Как чиновник - примерный семьянин и вроде бы хороший во всех отношениях человек - стал фигурантом громкого уголовного дела о взятках.
В ногу со временем
Сегодня 10:46
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
21.09.2017 13:52
"Власть должна быть честной, открытой и подконтрольной обществу!" 62
18.09.2017 13:15
Мы за ценой не постоим: сколько денег кандидаты потратили на выборы 3
15.09.2017 12:35
Вся аналитика

Чтиво

21.09.2017 14:02
Без политики
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
Отличительная черта современного производства – владение новыми технологиями. А технологии реализуют люди. Как это происходит в сфере автосервиса, мы показываем через рубрику "Один день из жизни ПКФ "Слово".
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
Счастье быть шибздиком 1
13.09.2017 11:50
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Опрос

Нужно ли в Карелии давать тепло раньше установленных сроков?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Оно
Напарник
Про любовь. Только для взрослых
Проект Z
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»