Экс-чиновника Контрольного комитета Карелии взяли под стражу в зале суда

Алексей Бобылев отправится в колонию строгого режима на 4 года.

Судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов 22 сентября приговорил бывшего заместителя главы Контрольного комитета Карелии Алексея Бобылева к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.

Его обвиняют по семи эпизодам в получении взятки и по одному – в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, как установило следствие, в 2016 году председатель Контрольного комитета Карелии Виталий Галкин, его заместитель Алексей Бобылев и водитель управления делами правительства Окладников вступили в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток. За взятки на общую сумму в 320 тысяч рублей они обеспечивали коммерсантам ускорение получения лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

Бобылев и Окладников написали явки с повинной, а также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве для рассмотрения их дела в особом порядке. Суд назначил Окладникову наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

На заседании Петрозаводского городского суда 21 сентября сторона обвинения попросила назначить Бобылеву 7 лет лишения свободы в колонии строго режима и штраф в размере 5 миллионов. Защита сочла такой штраф "неподъемным" и просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, с максимальным испытательным сроком.

После приговора сторона защиты сказала, что считает наказание слишком жестким. "Решение о подаче апелляции будет принято после переговоров с осужденным", - сообщил адвокат.

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