Восемь причин купить квартиру на Древлянке-8

Готовые квартиры уже в июле.

Жилой микрорайон "Древлянка-8" является первым крупным проектом застройки Петрозаводска за последние 30 лет. Проект застройки микрорайона выполнен в духе финского лесного города.

8 причин купить квартиру на "Древлянке-8"

1) Готовые квартиры уже в июле

Уже в июле 2017 года сдается в эксплуатацию дом №13. Готовых квартир осталось немного.



2) Удобные и разнообразные планировки квартир

В доме № 14 (3 и 4 подъезд) представлены 8 абсолютно новых планировок на любой вкус. Цены от 1,5 млн. руб.

3) Экорайон

Проживания в комфортной и экологически чистой среде, микрорайон окружен рекреационными зонами реки Неглинка и городских лесов (парк "Неглинский берег", парк "Родник "Лягушка", "Семейный сквер"), которая не будет застраиваться.

4) Чистая вода из собственной скважины

Обеспечение водоснабжения микрорайона чистой артезианской водой из подземных источников месторождения подземных вод "Древлянское".

5) Огромное количество парковочных мест

На территории, прилегающей к жилым домам, размещено дополнительное количество парковочных мест для автотранспорта.

6) Низкие коммунальные платежи

Тарифы на теплоснабжение в два раза ниже, чем в среднем по Петрозаводску, наличие счетчиков на все виды энергии и регулировочных кранов на отоплении существенно экономят на коммунальных платежах.

7) Развитая инфраструктура микрорайона

В микрорайоне есть спортивный комплекс, детские площадки, велодорожки, пешеходные дорожки, торговый центр SPAR, аптека.

8) Транспортная доступность

В микрорайон ходят городские автобусные маршруты № 9, 20 и 26.

Подробности на neo-city.ru.

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