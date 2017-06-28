Новости. Экономика
11:46, 28 Июня 2017

Восемь причин купить квартиру на Древлянке-8

По теме

Рентабельность продукции предприятий Карелии за 5 лет выросла в 1,5 раза
28.06.17 11:16
Минфин Карелии рассматривает пакет поправок об оптимизации налогов для бизнеса
28.06.17 09:58
ВИДЕО: Стало известно, когда в этом году в Карелии созреет клубника
28.06.17 09:07
Все новости
Загрузка...

Готовые квартиры уже в июле.

Жилой микрорайон "Древлянка-8" является первым крупным проектом застройки Петрозаводска за последние 30 лет. Проект застройки микрорайона выполнен  в духе финского лесного города.

8 причин купить квартиру на "Древлянке-8"

1) Готовые квартиры уже в июле

Уже в июле 2017 года сдается в эксплуатацию дом №13. Готовых квартир осталось немного.

2) Удобные и разнообразные планировки квартир
В доме № 14 (3 и 4 подъезд) представлены 8 абсолютно новых планировок на любой вкус. Цены от 1,5 млн. руб.
 
3) Экорайон 

Проживания в комфортной и экологически чистой среде, микрорайон окружен рекреационными зонами реки Неглинка и городских лесов (парк "Неглинский берег", парк "Родник "Лягушка", "Семейный сквер"), которая не будет застраиваться.

4) Чистая вода из собственной скважины 

Обеспечение водоснабжения микрорайона чистой артезианской водой из подземных источников месторождения подземных вод "Древлянское".

5) Огромное количество парковочных мест

На территории, прилегающей к жилым домам,  размещено дополнительное количество парковочных мест для автотранспорта.

6) Низкие коммунальные платежи

Тарифы на теплоснабжение в два раза ниже, чем в среднем по Петрозаводску, наличие счетчиков на все виды энергии и регулировочных кранов на отоплении существенно экономят на коммунальных платежах.

7) Развитая инфраструктура микрорайона

В микрорайоне есть спортивный комплекс, детские площадки, велодорожки, пешеходные дорожки, торговый центр SPAR, аптека.

8) Транспортная доступность

В микрорайон ходят городские автобусные маршруты № 9, 20 и 26.

Подробности на neo-city.ru.

На правах рекламы

По теме

Рентабельность продукции предприятий Карелии за 5 лет выросла в 1,5 раза
28.06.17 11:16
Минфин Карелии рассматривает пакет поправок об оптимизации налогов для бизнеса
28.06.17 09:58
ВИДЕО: Стало известно, когда в этом году в Карелии созреет клубника
28.06.17 09:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
21.06.2017, 14:51
"Вторым Сямозером это назвать нельзя"
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии

Аналитика

27.06.2017 12:45
Капитал
"Мы видим реальное давление на бизнес"
В Карелии власти фиксируют увеличение числа проверок, из-за которых предприниматели уходят в другие регионы.
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Чтобы хорошему избирателю ничего не мешало
23.06.2017 11:44
"Петрозаводск – любимая столица" 12
21.06.2017 16:20
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2017 11:22
Личное мнение
"Надень сапоги и не бухти" 3
Известный журналист и блогер Наталья Ермолина - о погоде красочно и с оптимизмом. 
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Один день из жизни мастера-консультанта  ПКФ "Слово"
23.06.2017 09:22
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Считаете ли вы, что ограждения и металлоискатели повышают безопасность?

Афиша

Сегодня в городе (14)
Трансформеры: Последний рыцарь
Тачки 3
детям
Мумия
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Весь этот мир
Антропоид
Чудо-Женщина
Гадкий я 3
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»