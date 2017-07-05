ФОТО: Абитуриенты-иностранцы, поступающие в Петрозаводский госуниверситет, прекрасно знают русский язык

Количество баллов по ЕГЭ зашкаливает!

В группе ВКонтакте появился снимок экзаменационной ведомости, в которой отображены впечатляющие результаты тестирования иностранных абитуриентов по русскому языку. На листе обозначены фамилии 26 иностранцев, поступающих на специальности "лечебное дело" (большинство), "педагогика", а также "строительство" и "эксплуатация транспортно-технологических машин" (по одному человеку), которые набрали от 71 до 98 баллов.

С учетом среднего балла для петрозаводских выпускников это просто отличные результаты. В этом году для выпускников Петрозаводска по русскому языку средний балл сопоставим с прошлогодним - в 2016 году он составлял 74. При этом из всех выпускников прошлого года на 100 баллов экзамен сдали 17 человек.