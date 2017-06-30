Новости. Общество
16:15, 30 Июня 2017

Абоненты "МегаФона" на матчах Кубка Конфедераций прокачали более 10 000 гигабайт трафика

По теме

ФОТО, ВИДЕО: В Дубае появятся первые в мире беспилотные полицейские машины
30.06.17 18:20
В России "пять звезд" дороже, чем за границей
30.06.17 18:00
Жерар Депардье отсудил 5 млн рублей у торговки пивом из России
30.06.17 17:40
Все новости
Загрузка...

У абонентов "МегаФона" в Санкт-Петербурге большой интерес вызвал матч Россия — Новая Зеландия, который состоялся 17 июня и на котором наша сборная одержала победу, а болельщики установили рекорд, прокачав в сети "МегаФона" более 3 800 гигабайт интернет-трафика и проговорив по мобильным телефонам без малого 11 500 часов.

Относительно умеренную интернет-активность 22 июня во время матча между Камеруном и Австралией (2 800 гигабайт трафика) абоненты "МегаФона" с лихвой компенсировали уже через день, 24 июня, когда на поле "Санкт-Петербург Арены" вышли игроки сборных Португалии и Новой Зеландии: через сеть оператора вновь было прокачано 3 800 гигабайт.

Всего же за три матча Кубка Конфедераций-2017 на стадионе "Санкт-Петербург Арена", прилегающей территории и фан-зоне абоненты "МегаФона" проговорили по мобильным телефонам более 25 500 часов и сгенерировали свыше 10 000 гигабайт интернет-трафика. За игроками на футбольном поле наблюдали в общей сложности около 140 тысяч болельщиков, и почти у половины из них в телефонах были SIM-карты "МегаФона". Несмотря на существенный рост нагрузки на сеть, скорость передачи данных в LTE в среднем была на уровне 40 Мбит/с. Таким образом, прошедшие в городе на Неве матчи подтвердили готовность телеком-инфраструктуры стадиона "Санкт-Петербург Арена" к высоким нагрузкам. "МегаФон", выступая техническим партнером "Национального центра информатизации" госкорпорации "Ростех", успешно испытал на стадионе систему связи, созданную под задачи телеком-сопровождения мероприятий Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018.

"Во время матча на стадионе количество зрителей вполне сопоставимо с населением небольшого города, но мы были готовы к таким нагрузкам, заранее провели масштабные работы, и должен сказать, что наша инфраструктура уверенно справилась с такими нагрузками", - комментирует результаты директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании "МегаФон" Алексей Титов.

Выполняя обязательства в рамках партнерства с "Национальным центром информатизации", для бесперебойной работы сети на стадионе "Санкт-Петербург Арена" "МегаФон" установил более сотни приемопередатчиков, подключенных к 450 антеннам с использованием более 800 различных устройств сложения сигналов, проложил более 40 км кабелей и смонтировал аппаратную для размещения оборудования общей площадью 250 квадратных метров. Покрытие сети на стадионе оператор обеспечил с помощью уникальной распределенной активной антенной системы, которая позволяет одновременно работать всем операторам связи Петербурга во всех поколениях, а основная аппаратная комплекса связи находится за пределами здания стадиона, что упрощает обслуживание системы и снижает потребность в кондиционировании части оборудования за счет естественной вентиляции.

На правах рекламы

По теме

ФОТО, ВИДЕО: В Дубае появятся первые в мире беспилотные полицейские машины
30.06.17 18:20
В России "пять звезд" дороже, чем за границей
30.06.17 18:00
Жерар Депардье отсудил 5 млн рублей у торговки пивом из России
30.06.17 17:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2017-06-30 17:51:56
То есть ~ 7гбит/с. Не мало, конечно, но и не дофига. А вот 140 тыс абонентов на маленьком пятачке - это да.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2017, 11:42
ВИДЕО: Мама подростка, которого спасатели четвертые сутки ищут на Ладоге, съездила на ток-шоу к Малахову
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
24.06.2017, 11:25
В Петрозаводске уволена директор лицея №13 Галина Васильева
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
23.06.2017, 16:03
Спасатели рассказали о находках на месте ЧП на Ладожском озере в Карелии
25.06.2017, 13:58
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалось

Аналитика

Сегодня 14:08
Обществоведение
Слово о статусе
Заставит ли общегородской опрос принять закон о столичном статусе Петрозаводска?
Приходите – увидите! 1
Сегодня 09:42
"Мы видим реальное давление на бизнес" 2
27.06.2017 12:45
Денис Осьмов: "Наша задача – защитить электросети и добросовестных потребителей от энерговоров"
27.06.2017 10:03
"Люди, создающие проблемы" 1
26.06.2017 15:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:11
Личное мнение
Про жертв и палачей 2
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
"Надень сапоги и не бухти" 6
27.06.2017 11:22
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
21.06.2017 12:47
архив чтиво

Медиа

День города-2017
25.06.2017 19:55
все фото и видео

Опрос

Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Афиша

Сегодня в городе (12)
Гадкий я 3
детям
Трансформеры: Последний рыцарь
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
Холодное танго
2:22
Ночь смеха
Выходные в Легенде
Тариф "Белые ночи"
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»