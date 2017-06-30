Абоненты "МегаФона" на матчах Кубка Конфедераций прокачали более 10 000 гигабайт трафика

У абонентов "МегаФона" в Санкт-Петербурге большой интерес вызвал матч Россия — Новая Зеландия, который состоялся 17 июня и на котором наша сборная одержала победу, а болельщики установили рекорд, прокачав в сети "МегаФона" более 3 800 гигабайт интернет-трафика и проговорив по мобильным телефонам без малого 11 500 часов.

Относительно умеренную интернет-активность 22 июня во время матча между Камеруном и Австралией (2 800 гигабайт трафика) абоненты "МегаФона" с лихвой компенсировали уже через день, 24 июня, когда на поле "Санкт-Петербург Арены" вышли игроки сборных Португалии и Новой Зеландии: через сеть оператора вновь было прокачано 3 800 гигабайт.

Всего же за три матча Кубка Конфедераций-2017 на стадионе "Санкт-Петербург Арена", прилегающей территории и фан-зоне абоненты "МегаФона" проговорили по мобильным телефонам более 25 500 часов и сгенерировали свыше 10 000 гигабайт интернет-трафика. За игроками на футбольном поле наблюдали в общей сложности около 140 тысяч болельщиков, и почти у половины из них в телефонах были SIM-карты "МегаФона". Несмотря на существенный рост нагрузки на сеть, скорость передачи данных в LTE в среднем была на уровне 40 Мбит/с. Таким образом, прошедшие в городе на Неве матчи подтвердили готовность телеком-инфраструктуры стадиона "Санкт-Петербург Арена" к высоким нагрузкам. "МегаФон", выступая техническим партнером "Национального центра информатизации" госкорпорации "Ростех", успешно испытал на стадионе систему связи, созданную под задачи телеком-сопровождения мероприятий Кубка Конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018.

"Во время матча на стадионе количество зрителей вполне сопоставимо с населением небольшого города, но мы были готовы к таким нагрузкам, заранее провели масштабные работы, и должен сказать, что наша инфраструктура уверенно справилась с такими нагрузками", - комментирует результаты директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании "МегаФон" Алексей Титов.

Выполняя обязательства в рамках партнерства с "Национальным центром информатизации", для бесперебойной работы сети на стадионе "Санкт-Петербург Арена" "МегаФон" установил более сотни приемопередатчиков, подключенных к 450 антеннам с использованием более 800 различных устройств сложения сигналов, проложил более 40 км кабелей и смонтировал аппаратную для размещения оборудования общей площадью 250 квадратных метров. Покрытие сети на стадионе оператор обеспечил с помощью уникальной распределенной активной антенной системы, которая позволяет одновременно работать всем операторам связи Петербурга во всех поколениях, а основная аппаратная комплекса связи находится за пределами здания стадиона, что упрощает обслуживание системы и снижает потребность в кондиционировании части оборудования за счет естественной вентиляции.

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