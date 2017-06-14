Абоненты Tele2 пожертвовали миллион рублей на социальные проекты

С помощью благотворительного сервиса абоненты Tele2 за пять месяцев 2017 года пожертвовали 1 335 784 рубля в фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам".

С момента запуска благотворительного сервиса Tele2 в январе 2017 года число подключающих его пользователей динамично растет: в феврале подписку на сервис оформили более 4 000 абонентов, в марте их стало уже почти 6 000, а в мае – более 11 000. Наиболее активно сервис подключают жители Пермского края, Ленинградской, Челябинской, Тюменской, Московской, Ростовской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Кузбасса. Общая сумма пожертвований в мае превысила сборы февраля в 3 раза.

Средства, собранные с помощью благотворительного сервиса Tele2, будут направлены на развитие социально значимых предпринимательских проектов, призванных улучшить жизнь детей в различных регионах страны. Подключив сервис, подписчики перечисляют в фонд определенную сумму (к примеру, 5 рублей в день) и каждую неделю получают информацию о людях, которым оказывается помощь.

Дополнительные средства позволят фонду увеличить число грантополучателей до шести. Напомним, что сейчас грант в размере 1,2 миллиона рублей на один год получают четыре победителя конкурса "Навстречу переменам".

Для подключения благотворительного сервиса Tele2 клиентам оператора достаточно набрать *453# и нажать "Вызов". После этого каждый день с лицевого счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда. Отключить сервис можно с помощью команды *453*0#.

Партнерами фонда выступают оператор мобильной связи Tele2 и газета Metro. За пять лет работы фонда его подопечные изменили к лучшему жизнь более 330 000 детей в России. Наиболее значимые и актуальные программы помощи детям отбираются ежегодно в ходе специального конкурса. Авторы этих проектов получают от организаторов и партнеров конкурса гранты на развитие социально направленного бизнеса, консультационную помощь и информационную поддержку. В этом году сбор заявок на участие в конкурсе открыт до 16 июня включительно.

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