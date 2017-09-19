Администрация Петрозаводска продолжает освобождать городскую землю

Продолжается демонтаж самовольно установленных гаражей и контейнеров.

Владельцам предлагают убрать незаконно установленные объекты на Ключевой.

В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа администрация предлагает владельцам следующих самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов: ограждения (сетка рабица), 2 металлических гаражей, 1 металлического контейнера, расположенных в районе пер. 6-го Гвардейского (в районе здания № 60А по ул. Гвардейской), добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок, до 3 октября, с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятого земельного участка произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельный участок/