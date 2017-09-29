Администрация Петрозаводска считает, что уличные арт-объекты должны проходить согласование

Это должно предотвратить появления низкопробных образцов уличного искусства в городе.

Как отметил главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов, администрация города приветствует инициативу по улучшению городского пространства, напоминая при этом, что новые арт-объекты должны гармонично вписываться в окружающий архитектурный ансамбль.

- В последнее время в городской среде стали появляться различные художественные объекты, которые можно трактовать как уличное искусство, стрит-арт. Многие из них выполнены на высоком профессиональном уровне. Например, качественно проработанный Солнечный лось на проспекте Ленина, инсталляция в виде пытающегося улететь камня на перекрестке улицы Андропова и проспекта Ленина, композиция "Кто раньше?" на улице Красной. Радует улица Калинина после появления там скульптуры робота, арт-скамеек в виде карандашей и велостоянок в виде скрепок и большого велосипеда – все это привлекает внимание гостей и жителей города, - констатирует Евгений Фролов.

Из числа давно украшающих столицу Карелии арт-объектов, жителям и гостям города нравятся две работы скульптора Вальтера Сойни - фонтан на проспекте Ленина и стилизованная под петуха фигура из нержавеющей стали на Кукковке. Интересны фигура Икара на здании по улице Красной, абстрактная конструкция напротив гостиницы на улице Свердлова…

- К сожалению, процедура установки арт-объектов в настоящее время никак не регламентируется. Чтобы на улицах города не возникало непрофессионально выполненных образцов страт-арта, мы в ближайшее время начнем процедуру внесения изменений в городские Правила благоустройства. Должно появиться положение о необходимости согласования при установке на территории города не только памятных досок, монументов и скульптур, но и современных арт-объектов. Не хочется, чтобы в Петрозаводске появлялись арт-объекты низкого художественного качества, ведь уличное искусство, как и любое другое, формирует художественный вкус, - считает главный архитектор столицы Карелии.

Качественные образцы еще одной разновидности стрит-арта - граффити также есть в Петрозаводске. В их числе – несколько расписанных художником Ильей Ершовым технологических зданий и недавно появившийся на стене девятой школы рисунок, созданный в рамках проводившегося в этом году в Петрозаводске экологического фестиваля. Прорабатывалась идея о нанесении граффити на брандмауэрную стену на улице Андропова, состоялся конкурс, комиссия оценила предложения, утвердила эскиз рисунка, но пока изображение там так и не появилось.

- К граффити я отношусь положительно, но необходимо, чтобы они делались на профессиональном уровне и были долговечными. И для этого также необходимо заранее согласовать эскизы будущего стрит-арта со специалистами, - убежден Евгений Фролов.