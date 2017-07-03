Администрация Петрозаводска сделала уборку в отдаленном микрорайоне

Сотрудники мэрии ликвидировали свалку в Пятом поселке.

Участники мероприятия 30 июня убирали мусор с территории, расположенной неподалеку от дома №3 по улице Халтурина.

Было собрано большое количество мешков с отходами, гнилых досок и всевозможных старых строительных материалов. Весь этот мусор поместили в специальный контейнер для последующей утилизации на городской свалке.