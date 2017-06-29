Администрация Петрозаводска вновь проведет День единого приёма граждан

В мэрии объяснили, что необходимо сделать горожанам , чтобы попасть на личный прием.

Как сообщила администрация Петрозаводска, День единого приёма граждан состоится 8 июля.

Приём граждан будет проходить с 11 до 18 часов в здании администрации Петрозаводска по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2.

Предварительная запись будет производиться 3, 4 и 5 июля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: 8(8142) 71-35-55.

Для участия в личном приёме заявителю необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, предупредили в мэрии.