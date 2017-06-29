08:05, 29 Июня 2017
Администрация Петрозаводска вновь проведет День единого приёма граждан
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В мэрии объяснили, что необходимо сделать горожанам , чтобы попасть на личный прием.
Как сообщила администрация Петрозаводска, День единого приёма граждан состоится 8 июля.
Приём граждан будет проходить с 11 до 18 часов в здании администрации Петрозаводска по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2.
Предварительная запись будет производиться 3, 4 и 5 июля с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: 8(8142) 71-35-55.
Для участия в личном приёме заявителю необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность, предупредили в мэрии.
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