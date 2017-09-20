Адвокат водителя, попавшего в смертельную аварию на трассе в Карелии, ищет свидетелей

Страшная авария, в которой столкнулись мазутовоз с лесовозом, унесла жизнь 21-летней девушки. В причинах ДТП разбирается следствие.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября в Олонецком районе на 297-м км автодороги "Кола" 32-летний водитель мазутовоза из Ульяновской области, ехавший из Санкт-Петербурга, врезался в остановившийся на проезжей части лесовоз Volvo с прицепом. В результате ДТП грузовики загорелись.

В ГИБДД отмечают, что 43-летний водитель лесовоза остановил автомобиль из-за поломки, знаком аварийной остановки участок дороги не обозначил.

В аварии погибла 21-летняя пассажирка мазутовоза, жительница Ульяновской области. Водитель мазутовоза с травмами был доставлен в больницу.

По словам адвоката водителя мазутовоза, несмотря на то, что сотрудники ГИБДД Карелии отметили в справке отсутствие знака аварийной остановки у лесовоза в момент аварии, в деле появились свидетельства очевидцев, которые утверждают, что лесовоз стоял с опознавательными знаками.

В связи с тем, что данная деталь является важной в расследовании смертельного ДТП, адвокат ищет очевидцев, которые в момент аварии проезжали по данному участку трассы и могли видеть отсутствие (или наличие) предупредительных знаков у лесовоза, стоявшего в темноте в низине.