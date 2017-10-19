Адвокаты попросили полностью оправдать Девлета Алиханова

В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по делу известного политика и предпринимателя Девлета Алиханова.

В Петрозаводском городском суде накануне завершились прения сторон по делу Девлета Алиханова. Выступавшие в течение двух дней адвокаты в финале прений попросили суд вынести оправдательный приговор. И по статье, касающейся так называемой "приватизации сберкасс", и по статье о якобы незаконном пересечении границы, где уже истекли сроки давности.

Напомним, что Девлета Алиханова обвинили по ч.4 ст. 159 УК РФ в совершении мошеннических действий, в результате которых он якобы завладел муниципальным имуществом по заниженной стоимости. Вместе с тем, он не имеет никакого отношения к спорным объектам недвижимости, приватизация которых стала предметом судебного рассмотрения. А именно – Алиханов не выставлял "сберкассы" на аукцион, не участвовал в оценке и приобретении, то есть – не становился собственником. Сама сделка была проведена в соответствии с федеральным законодательством.

"Мы убеждены, что в действиях подсудимого отсутствуют такие элементы мошенничества как обман и злоупотребление доверием, отсутствуют вина, умысел и корыстная цель, отсутствуют факты незаконного приобретения права на чужое имущество и хищения чужого имущества, отсутствуют квалифицирующие признаки мошенничества в виде причинения ущерба в особо крупном размере. Все это как по отдельности, так и в совокупности, не позволяет квалифицировать вменяемые подсудимому действия как мошенничество", - заявила сторона защиты.

По мнению адвокатов, в суде было доказано, что в деле Алиханова нет ни состава, ни события преступления. И сам он не признает себя виновным. Что касается обвинения, то оно "основано на необъективной, односторонней оценке доказательств, подмене понятий и вольной трактовке действующего законодательства. При этом голословные предположения зачастую преподносятся стороной обвинения как доказанные факты".

Также сторона защиты обратила внимание суда, что на стадии прений Девлету Алиханову изменили формулировку предъявляемого обвинения, что в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом влечет за собой возвращение дела прокурору.

Как справедливо полагают защитники Алиханова, в итоговом заключении, которое прокурор Торопов зачитал в ходе прений 4 октября, гособвинение в корне поменяло «способ совершения преступления», то есть способ причинения ущерба. Эта формулировка в принципе не была предметом исследования в ходе судебного заседания. Алиханов свою невиновность по ней не доказывал. Получается, что, изменив суть предъявленного обвинения, Алиханова лишили права на защиту. А это является основанием для возвращения уголовного дела прокурору для устранения указанного противоречия, поскольку подсудимому фактически предъявили новое обвинение (в порядке ст. 237 УПК РФ).

Как пояснили адвокаты, при судебном разбирательстве не допускается изменение обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от предъявленного ранее. Кроме этого, нельзя на этой стадии взять и применить другую норму закона с более строгим наказанием и нельзя включить в обвинение дополнительные факты (эпизоды), увеличивающие фактический объем обвинения, хотя и не изменяющие юридической оценки содеянного. Именно последний вариант мы наблюдаем в деле Девлета Алиханова. По сути, ему оставили ту же квалификацию (ст. 159, ч.4 УК РФ), но увеличили объем предъявленного обвинения на самой последней стадии судебного процесса.

Напомним, что сторона обвинения попросила назначить Девлету Алиханову наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 1 миллион рублей.

После окончания прений судья Наталья Маненок определила дату, когда Девлету Алиханову дадут возможность выступить с последним словом. Это произойдет во вторник, 24 октября в 10 часов утра. После этого судья удалится для вынесения приговора.