Аэропорту "Петрозаводск" предлагают объединиться с Вологодским авиапредприятием

Власти Вологодской области предложили правительству Карелии включить имущество аэропорта "Петрозаводск" в уставной капитал АО "Вологодское авиационное предприятие" (АО "ВАП").

Об этом сообщил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов на встрече с официальной делегацией правительства Карелии.

"У нас есть определенные варианты, в которых воздушно-транспортные перевозки были бы выгодны и для Карелии, и для Вологодской области", - сообщил Кольцов.

В пресс-службе администрации области пояснили, что "правительство Вологодской области предлагает правительству Карелии выступить в этом вопросе на правах равноправного партнера, чтобы наладить авиационное сообщение".

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