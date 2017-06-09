11:41, 09 Июня 2017
Аэропорту "Петрозаводск" предлагают объединиться с Вологодским авиапредприятием
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Власти Вологодской области предложили правительству Карелии включить имущество аэропорта "Петрозаводск" в уставной капитал АО "Вологодское авиационное предприятие" (АО "ВАП").
Об этом сообщил первый заместитель губернатора области Антон Кольцов на встрече с официальной делегацией правительства Карелии.
"У нас есть определенные варианты, в которых воздушно-транспортные перевозки были бы выгодны и для Карелии, и для Вологодской области", - сообщил Кольцов.
В пресс-службе администрации области пояснили, что "правительство Вологодской области предлагает правительству Карелии выступить в этом вопросе на правах равноправного партнера, чтобы наладить авиационное сообщение".
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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