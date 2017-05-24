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16:15, 24 Мая 2017

АИЖК запустило льготную ипотеку в регионах по ставкам от 7%

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АИЖК запустило льготную ипотеку в регионах по ставкам от 7%
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Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) совместно с регионами запустило льготное ипотечное кредитование на покупку строящегося жилья по ставке от 7% годовых, сообщает компания.

"Льготная ставка по программам АИЖК не зависит от суммы и срока кредита. В рамках программы можно оформить кредит на сумму до 10 млн рублей сроком до 30 лет и с первоначальным взносом от 20% стоимости приобретаемого жилья. При использовании материнского капитала минимальный первоначальный взнос составит 10%", — отмечается в сообщении.

Подробнее о программе читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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