16:15, 24 Мая 2017
АИЖК запустило льготную ипотеку в регионах по ставкам от 7%
По теме
Загрузка...
Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) совместно с регионами запустило льготное ипотечное кредитование на покупку строящегося жилья по ставке от 7% годовых, сообщает компания.
"Льготная ставка по программам АИЖК не зависит от суммы и срока кредита. В рамках программы можно оформить кредит на сумму до 10 млн рублей сроком до 30 лет и с первоначальным взносом от 20% стоимости приобретаемого жилья. При использовании материнского капитала минимальный первоначальный взнос составит 10%", — отмечается в сообщении.
Подробнее о программе читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
17.05.2017, 14:04
18.05.2017, 10:15
22.05.2017, 16:36
17.05.2017, 18:20
19.05.2017, 19:40
19.05.2017, 13:02
Аналитика
Сегодня 11:31
Политкухня
Политолог Олег Реут о том, почему наблюдатели за выборами объединяются на непартийной основе.
23.05.2017 16:24
22.05.2017 10:35
19.05.2017 11:00
18.05.2017 10:15
Чтиво
22.05.2017 10:21
Личное мнение
Главные события минувшей недели в обзоре журналиста Евгения Белянчикова.
17.05.2017 14:04
17.05.2017 13:00
16.05.2017 13:05
Медиа
20.05.2017 16:55
Афиша
В театрах (2)
детям
В кинотеатрах (6)
Опрос
Что должно быть на Онежской набережной?
Комментарии