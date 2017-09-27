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Новости. Происшествия
18:20, 27 Сентября 2017

Актер из сериала "Физрук" погиб в попытке помочь участникам ДТП

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Восемнадцатилетнего Егора Клинаева сбила иномарка, когда он вышел из своей машины, чтобы помочь попавшим в аварию водителям

Актер Егор Клинаев погиб в ДТП в Москве, рассказала РБК Евгения Евгиенко, жена Петра Буслова, режиссера сериала "Домашний арест", в котором снимался актер.

"Он вышел из машины, его сбила иномарка, мы все скорбим", — сообщила она.

Родственник актера Кирилл Клинаев подтвердил РБК информацию о его смерти.

По данным "Московского комсомольца", Клинаев ехал по МКАД и увидел ДТП с участием трех автомобилей. Он остановился и вышел из машины, чтобы спросить, нужна ли попавшим в аварию помощь. На машинах работала аварийная сигнализация, но участники ДТП не выставили знак аварийной остановки, отмечает издание.

В участников ДТП и Клинаева въехал автомобиль Honda Accord. Издание пишет, что водитель "не заметил ДТП". Он сбил троих человек, включая актера, автомобиль врезался в другие машины. Актер погиб на месте.

Егор Клинаев родился 10 апреля 1999 года, был участником детского вокального ансамбля "Непоседы". С 2010 по 2014 годы был ведущим программы "Пора в космос!", выходившей на канале "Карусель". Он исполнил роли Лёшки Лобанова в сериале "Дельта" и его продолжении, Никиты в "Физруке", Димки Терентьева в фильме "Честное пионерское" и его продолжении. Также играл в сериалах "Власик. Тень Сталина", "Второй Шанс", "Операция "Кукловод", в фильме "Чемпионы".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
2017-09-27 18:44:31
масква она такая масква....
кир
2017-09-27 18:31:53
Да уж. Зачем фото другого вставили?
2017-09-27 18:43:21
кир, ну как это зачем? чтобы завлечь читателя
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