Актер Владимир Машков спас заблудившихся в Москве утят

Российский актер Владимир Машков поучаствовал в спасении утки, селезня и девяти утят, оказавшихся на Ленинградском проспекте в Москве.

О произошедшем написал в Facebook очевидец Олег Тегати.

"Мое внимание привлекла странная сцена: на развилке у Белорусского вокзала стоит джип, вокруг мужчина и две девушки, под машиной туда-сюда суетливо ходят две красивые утки, из машины слышен истошный писк утят", — цитирует Тегати Lenta.ru.

"Как выяснилось, мужчина с другом ехали из аэропорта и наткнулись на шагающих прямо посреди дорожного движения уток с утятами. Воды в радиусе нескольких километров нет, и, скорее всего, несчастное семейство погибло бы под колесами машин", — отметил очевидец.



фото: Олег Тегати, Facebook

Он отметил, что Машков выступил главным инициатором спасательной операции. Актеру, в частности, удалось поймать агрессивного селезня, за которым прохожие охотились на протяжении трех часов. Птиц отвезли на Химкинское водохранилище, где и отпустили.