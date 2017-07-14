Активисты ОНФ проехались по свалкам в Карелии

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелии продолжают работу по проекту "Генеральная уборка".

Во время последних рейдов, проведенных по обращениям граждан, отметивших на интерактивной карте места несанкционированного складирования мусора, общественники все чаще сталкиваются с ситуацией, когда свалки образуются по дороге на полигоны.

Так, сразу несколько свалок представители Народного фронта обнаружили по дороге на станцию Орзега Прионежского района. Рядом находится городская свалка Петрозаводска, но горожане, дачники и жители соседних поселков до нее не доезжают буквально 500 метров. Несознательные граждане сворачивают с дороги на полигон вправо и бросают кучи строительного, бытового, автомобильного мусора прямо в лесу.

В поселке Поросозеро Суоярвского района дорога на местную свалку также завалена мусором. На указатель "До свалки 150 метров" здесь никто не обращает внимания. Все 150 метров дороги представляют собой огромную помойку.

"К сожалению, пока попытки местных властей навести порядок на дороге до поселковой свалки в Поросозеро не увенчались успехом. Дважды в год здесь убирают мусор, отвозя его на полигон, но горы ТБО появляются снова и снова. Думаю, что в поселке нужно больше уделять внимания просветительской работе. Важно заниматься экологическим просвещением в школе. А если вывести на субботник родителей вместе с детьми на дорогу к свалке, может, в следующий раз это научит селян довозить мусор до полигона", - сказал член регионального штаба ОНФ в Карелии Александр Ильюков.

Как выяснили общественники, жители Петрозаводска нередко выбрасывают мусор по дороге на свалку в Орзеге, возвращаясь с полигона. Дело в том, что многие не знают, что получить оплаченный талон на вывоз мусора можно только в городе. На самом полигоне талон приобрести нельзя. В результате, многие, не желая возвращаться в Петрозаводск за оформлением бумаг, бросают отходы в лесополосе.

"Эту проблему нужно решать. Население должно иметь возможность воспользоваться услугой прямо на полигоне. Будем поднимать этот вопрос перед администрацией города", - сказал Ильюков.

На интерактивной карте свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Карелии отмечено 139 объектов, 32 из которых уже ликвидировано, 61 находится в работе. Активисты ОНФ в Карелии в ближайшее время проведут экологическую акцию по уборке островов "Чистая Ладога". Около 200 человек выйдут на большой субботник по очистке островов, где скопилось несколько тонн бытового мусора.