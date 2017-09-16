Актриса театра "Ad LIBERUM" устроит в Петрозаводске "Пир по время чумы"

Негосударственный авторский театр "Ad LIBERUM" откроет свой новый сезон двумя премьерами.

В октябре петрозаводские зрители смогут увидеть кавер-версию для одной актрисы в 1-ом действии "Пир во время чумы". Театр "Ad LIBERUM" предложит зрителю вспомнить и, возможно, по-новому взглянуть на легендарные драматические сцены Пушкина "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Сцена из Фауста" и "Пир во время чумы". Главную роль в спектакле, премьера которого состоится 12-15 октября, сыграет Елена Сапегина.

"В моноспектакле Елены Сапегиной драматическая кавер-версия — это переосмысление поэтических произведений великого Пушкина, возможность еще раз поразмышлять над извечными вопросами человечества - проблема выбора - добро и зло, гений и злодейство, скупость и бескорыстие, цинизм и смирение, честность и ложь, совесть, зависть, любовь...", - уверены в театре.

Вторую премьеру театр "Ad LIBERUM" представит зрителям в конце октября. Спектакль "Бессмертный барак" посвящен жертвам политических репрессий.

"О героических страницах истории нашего народа рассказывают в подробностях. О плохом же принято не вспоминать. Многие слышали о репрессиях, голоде, депортациях, насилии и терроре, многие семьи были обречены пройти через череду унижений и гонений конвейера смерти. И лишь единицы могут представить истинные масштабы трагедии", - говорят в театре.

Сагу памяти в одном действии можно будет увидеть 30 и 31 октября.