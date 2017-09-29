Акция в ЖК "Свой берег": скидка на покупку квартиры до 300 тысяч рублей

Компания-застройщик жилого комплекса "Свой берег", расположенного на берегу Онего в самом центре Петрозаводска на улице Федосовой, предлагает всем , кто решил приобрести квартиру в октябре, скидку до 300 тысяч рублей на покупку паркинга.

Находящийся в самом центре Петрозаводска ЖК "Свой берег" расположен в тихом и уютном месте, где нет интенсивного транспортного потока, а из окон открываются живописные пейзажи Онежского озера. Совершив буквально несколько шагов от дома, вы попадаете на благоустроенную прибрежную территорию, где так приятны вечерние прогулки вместе с семьей.

Асфальтированная территория, оборудованная детская площадка, ландшафтный дизайн береговой зоны и дворовой территории – все это порадует вас, если вы приобретете квартиру в ЖК "Свой берег".

Чтобы вы не волновались о том, где в очередной раз будет припарковано ваше авто, компания-застройщик предлагает вам сегодня приобрести свое собственное подземное парковочное место со скидкой до 300 тысяч рублей!

Разнообразие планировок квартир позволит подобрать именно тот вариант, который вам больше всего по душе. Современные инженерные решения, бесшумные лифты и просторные холлы для колясок и велосипедов также предлагает вам компания-застройщик.

На объекте интенсивными темпами ведется строительство, и уже в 2018 году покупатели станут счастливыми обладателями квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса.

Инвестируя в комфорт и качество сегодня, вы обеспечиваете себе будущее!

Поспешите! Количество квартир и парковочных мест, участвующих в акции, ограничено!

Акция действует до 31 октября.

Более подробные условия акции, номера квартир и парковочных мест, участвующих в акции, уточняйте в отделе продаж по адресу: Петрозаводск, пер. Озерный, д. 2.

Телефон: 59-59-88.

Информация о жилом комплексе и проектная декларация на сайте tonus10.ru.

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