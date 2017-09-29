Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Экономика
13:00, 29 Сентября 2017

Акция в ЖК "Свой берег": скидка на покупку квартиры до 300 тысяч рублей

По теме

СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста
29.09.17 14:37
Власти Карелии не сумели освоить деньги, выделенные на приоритетные проекты
29.09.17 11:56
Выяснили, как выросли цены на бензин и дизтопливо в Петрозаводске с сентября 2016
29.09.17 10:06
Все новости
Загрузка...

Компания-застройщик жилого комплекса "Свой берег", расположенного на берегу Онего в самом центре Петрозаводска на улице Федосовой, предлагает всем , кто решил приобрести квартиру в октябре, скидку до 300 тысяч рублей на покупку паркинга.

Находящийся в самом центре Петрозаводска ЖК "Свой берег" расположен в  тихом и уютном месте, где нет интенсивного транспортного потока, а из окон открываются живописные пейзажи Онежского озера. Совершив буквально несколько шагов от дома, вы попадаете на благоустроенную прибрежную территорию, где так приятны вечерние прогулки вместе с семьей.

Асфальтированная территория, оборудованная детская площадка, ландшафтный дизайн береговой зоны и дворовой территории – все это порадует вас, если вы приобретете квартиру в ЖК "Свой берег".

Чтобы вы не волновались о том, где в очередной раз будет припарковано ваше авто, компания-застройщик предлагает вам сегодня приобрести свое собственное подземное парковочное место со скидкой до 300 тысяч рублей!

Разнообразие планировок квартир позволит подобрать именно тот вариант, который вам больше всего по душе. Современные инженерные решения, бесшумные лифты и просторные холлы для колясок и велосипедов также предлагает вам компания-застройщик.

На объекте интенсивными темпами ведется строительство, и уже в 2018 году покупатели станут счастливыми обладателями квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса.

Инвестируя в комфорт и качество сегодня, вы обеспечиваете себе будущее!

Поспешите! Количество квартир и парковочных мест, участвующих в акции, ограничено!

Акция действует до 31 октября.

Более подробные условия акции, номера квартир и парковочных мест, участвующих в акции, уточняйте в отделе продаж по адресу: Петрозаводск, пер. Озерный, д. 2.

Телефон: 59-59-88.

Информация о жилом комплексе и проектная декларация на сайте tonus10.ru.

Чтобы всегда быть в курсе наших событий, вступайте в группу: https://vk.com/svoibereg10.

Не является публичной офертой
На правах рекламы

По теме

СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста
29.09.17 14:37
Власти Карелии не сумели освоить деньги, выделенные на приоритетные проекты
29.09.17 11:56
Выяснили, как выросли цены на бензин и дизтопливо в Петрозаводске с сентября 2016
29.09.17 10:06
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках
26.09.2017, 10:13
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег
23.09.2017, 10:19
ВИДЕО: Иномарка насмерть сбила пешехода в центре Петрозаводска

Аналитика

28.09.2017 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 16
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

28.09.2017 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
28.09.2017 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (5)
Крым
Оно
ВИА «Самоцветы»
детям
Проект Z
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»