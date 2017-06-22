Алексей Ягудин расцеловал грудь Эвелины Бледанс

Фигурист буквально припал губами к пышной груди 48-летней телеведущей.

Алексей Ягудин, 37-летний фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта опубликовал в своем Инстаграм весьма откровенный снимок с популярной телеведущей и актрисой Эвелиной Бледанс.

Алексей Ягудин буквально припал губами к пышной груди 48-летней телеведущей. Правда, объектом восхищения стал не бюст Эвелины Бледанс, а футболка с изображением наставницы и тренера Алексея Татьяны Тарасовой.

В подтверждение этому Ягудин признался в комментарии к фото, что обожает Татьяну Анатольевну и готов целовать и обнимать ее даже на футболке.

Сама же Эвелина отнеслась с юмором к поступку Алексея, как и подписчики фигуриста. А некоторые поклонники спортсмена спросили, как он будет потом объясняться со своей женой - фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Правда, Ягудин предпочел не отвечать на эти вопросы.

Редакция сайта uznayvse.ru также сообщает, что фотография была сделана в Тульской области во время съемок программы телеканала "Живая планета". Съемки проходили в сельской местности, выпуск телепередачи скоро выйдет в эфир.