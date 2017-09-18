13:20, 18 Сентября 2017
Алексей Навальный приедет в Петрозаводск этой осенью
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В Петрозаводске начал свою работу региональный штаб Алексея Навального, который намерен участвовать в президентской кампании-2018.
"В конце августа на Штабиконе (слёте региональных координаторов и их помощников) в личной беседе Навальный дал мне и Алексею Трунову обещание, что он обязательно приедет в Петрозаводск этой осенью. Он понимает, насколько хорошим подспорьем для него является наша в целом протестная республика. Все мы знаем, что более 70% жителей Карелии проигнорировали недавние выборы главы региона, и Навальный приедет в том числе для того, чтобы вместе с нами побороться за голоса поддержки этих 70%", - рассказал координатор штаба Алексея Навального в Карелии Артём Корнышов в интервью "Столице на Онего".
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