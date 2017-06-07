Алиханов все лето проведет за решеткой

Верховный суд Карелии оставил в силе продление срока содержания под стражей Девлета Алиханова до 28 августа.

Верховный суд Карелии накануне закончил рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов Девлета Алиханова на решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей до 28 августа.

Ранее решение о продлении ареста Алиханова до конца лета приняла судья Петрозаводского городского суда Наталья Маненок, рассматривающая уголовное дело экс-сенатора по существу.

Как мы уже писали, 16 мая судья Петрозаводского городского суда Наталья Маненок в очередной раз продлила на три месяца срок содержания под стражей Девлета Алиханова (он должен будет провести за решеткой без приговора в общей сложности два с половиной года). При вынесении решения она практически продублировала предыдущие постановления по данному вопросу, написав, что "обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения… остались прежними". Судья посчитала, что наличие у подсудимого недвижимого имущества за границей и наличие средств для проживания там, "свидетельствует о реальной возможности скрыться от суда". Если буквально рассматривать такой посыл, то выходит, что любой мало-мальски обеспеченный человек, имеющий квартиру в Литве или Болгарии, непременно скроется от суда и поэтому его надо в любом случае содержать под стражей. Однако другие суды такого принципа не придерживаются, только наши, карельские, и только в одном деле.

Защитники Девлета Алиханова подали апелляционную жалобу на решение Петрозаводского городского суда. Они назвали его незаконным и необоснованным и подлежащим отмене. Среди доводов, в частности, указывалось, что при удовлетворении ходатайства обвинения о продлении срока ареста судом должны быть указаны фактические обстоятельства, свидетельствующие о необходимости этого. Данное требование закона судом проигнорировано. Кроме того, сам факт избрания ранее меры пресечения в виде заключения под стражу недостаточен, чтобы продлевать его до тридцати одного месяца.

Тем не менее, судья Верховного суда Карелии Ольга Пальчун все эти доводы принять отказалась и оставила в силе решение суда первой инстанции.

Напомним, к настоящему времени Девлет Алиханов провел за решеткой без приговора суда два года и четыре месяца.

На сегодняшний день в уголовном деле отсутствует экспертиза, подтверждающая, что сделкой, за которую судят Алиханова (хотя он не имеет к ней никакого отношения) был нанесен ущерб. Наоборот, есть две судебно-оценочные экспертизы с выводами о том, что ущерба не было. Кроме этого, ни один из допрошенных свидетелей не подтверждает вину Алиханова - все говорят о законности приватизации десятилетней давности и отсутствии события преступления.