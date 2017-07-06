Алиханова отправили в сегежский изолятор на время отпуска судьи

Известный в Карелии политик Девлет Алиханов находится в следственном изоляторе в Сегеже, и его родственникам и адвокатам приходится ездить на север Карелии, чтобы с ним встречаться.

Из Петрозаводского СИЗО в Сегежу его перевезли на следующий день после того, как судья городского суда Наталья Маненок, рассматривающая дело Алиханова по существу, второй раз в этом году ушла в отпуск – в середине июня она прервала заседания на месяц.

Это доставляет неудобства родне, защитникам, и, конечно, самому Алиханову, которого без надобности выдергивают туда-сюда в тюремном вагоне, несмотря на то, что человеку под шестьдесят, и лишают возможности чаще проводить свидания.

Напомним, в мае судья продлила Алиханову срок содержания под стражей до конца августа. Но, как видим, ее совершенно не волнует, что треть этого срока человек, не признанный виновным в совершении преступления, отсидит за решеткой просто так. Ведь, когда нет цели объективно и беспристрастно, а главное – в разумные сроки рассмотреть дело, можно сколько угодно отдыхать. У судей очень большие отпуска.

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