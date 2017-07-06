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Новости. Общество
10:51, 06 Июля 2017

Алиханова отправили в сегежский изолятор на время отпуска судьи

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Известный в Карелии политик Девлет Алиханов находится в следственном изоляторе в Сегеже, и его родственникам и адвокатам приходится ездить на север Карелии, чтобы с ним встречаться.

Из Петрозаводского СИЗО в Сегежу его перевезли на следующий день после того, как судья городского суда Наталья Маненок, рассматривающая дело Алиханова по существу, второй раз в этом году ушла в отпуск – в середине июня она прервала заседания на месяц.

Это доставляет неудобства родне, защитникам, и, конечно, самому Алиханову, которого без надобности выдергивают туда-сюда в тюремном вагоне, несмотря на то, что человеку под шестьдесят, и лишают возможности чаще проводить свидания.

Напомним, в мае судья продлила Алиханову срок содержания под стражей до конца августа. Но, как видим, ее совершенно не волнует, что треть этого срока человек, не признанный виновным в совершении преступления, отсидит за решеткой просто так. Ведь, когда нет цели объективно и беспристрастно, а главное – в разумные сроки рассмотреть дело, можно сколько угодно отдыхать. У судей очень большие отпуска. 

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олег Фадеев
2017-07-06 11:27:40
Вот вот, пусть почувствует на своей шкуре, как живёт простой народ за решёткой, привык барствовать, пусть и похлёбочки тюремной попробует, не хер и начальник.
Лена
2017-07-06 11:14:50
А вот выйдет он на свободу,подождёт немного,и "отправит своих виновников в бес-пределе на цементные заводы в Дагестан", лет на 15-ать,ведь южные люди не прощают таких обид? или как?
Онего
2017-07-06 10:58:42
Что за бред, Алиханова тоже нужно отправить в отпуск.
Гость
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