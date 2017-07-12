Алиханова переводят из сегежского изолятора в Петрозаводск

Известного в Карелии политика Девлета Алиханова возвращают в петрозаводское СИЗО из Сегежи, куда он был отправлен на в время отпуска судьи.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин.

"То, что его переводят обратно, лишний раз говорит о том, что увозить Алиханова в Сегежу не было никакой необходимости", - сказал Шогин.

Ранее сообщалось, Алиханова из Петрозаводского СИЗО в Сегежу перевезли на следующий день после того, как судья Наталья Маненок, рассматривающая дело по существу, второй раз в этом году ушла в отпуск – в середине июня она прервала заседания на месяц.

Это доставляет неудобства родне, защитникам, и, конечно, самому Алиханову, которого без надобности выдергивают туда-сюда в тюремном вагоне, несмотря на то, что человеку под шестьдесят, и лишают возможности чаще проводить свидания.

В мае судья продлила Алиханову срок содержания под стражей до конца августа. Но, как видим, ее совершенно не волнует, что треть этого срока человек, не признанный виновным в совершении преступления, отсидит за решеткой просто так. Ведь, когда нет цели объективно и беспристрастно, а главное – в разумные сроки рассмотреть дело, можно сколько угодно отдыхать. У судей очень большие отпуска.