Алла Пугачева ослепла после гриппа

68-летняя эстрадная певица Алла Пугачева рассказала журналистам, как едва не лишилась зрения из-за перенесенного гриппа.

В своем недавнем интервью одному из российских интернет-изданий Примадонна рассказала, что несколько лет назад ее музыкальная карьера могла закончиться из-за болезни. Алла Пугачева призналась, что у нее возникло осложнение на глаза после гриппа, пишет uznayvse.

Зрение звезды начало резко ухудшаться, однако врачи, к которым она неоднократно обращалась, говорили, что это временно и скоро все пройдет. Но улучшений не было: певице с каждым днем становилось все хуже и в какой-то момент Алла Борисовна практически совсем перестала видеть.

Вернуть зрение ей помог известный офтальмолог Святослав Федоров. Его супруга уговорила Пугачеву приехать к нему в клинику. Обследование показало, что Пугачевой необходимо срочное лечение, иначе она навсегда может стать незрячей.

Редакция сайта uznayvse.ru добавляет, что знаменитость прошла долгий курс лечения и восстановила зрение.