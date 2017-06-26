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23:30, 26 Июня 2017

Американку пристыдили за откровенный купальник

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Жительнице Ноксвилла (американский штат Теннесси), которая надела купальник во время похода в бассейн, несколько раз сделали замечание.

Как сообщает Лента.ру, об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет жених девушки.

По словам Тайлера Ньюмена, пара находилась у бассейна апартаментов Smoky Crossing Apartments. К его возлюбленной Тори Дженкинс несколько раз подошли сотрудники домов, предлагая девушке прикрыть ее купальник какой-либо одеждой.

"Мой невесте предложили сменить купальный костюм, надеть сверху шорты или покинуть бассейн, за посещения которого мы заплатили 300 долларов", — написал мужчина.

Также Ньюмен рассказал, что во время разговора Дженкинс с руководством апартаментов девушке снова указали на откровенную форму купальника, который не прикрывает ее ягодиц. Костюм назвали неподходящим для нахождения рядом с детьми. Также сотрудники домов сообщили, что внешний вид женщины посчитали неуместным из-за объемов ее фигуры.

Негативная критика сотрудников апартаментов в Facebook набрала более 32 тысяч лайков и почти 30 тысяч репостов. В комментариях большинство пользователей поддержали Дженкинс и делали ей комплименты. Ньюмен поблагодарил всех причастных за положительные комментарии.

Ранее в июне сообщалось, что модель plus size ("с формами") Эшли Грэм снялась на пляже в купальнике для журнала Glamour. Кадр, сделанный для издания, манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram.

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