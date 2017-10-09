12:06, 09 Октября 2017
Американская корпорация оценила уровень платежеспособности Карелии
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Международное рейтинговое агентство Fitch на основе собственных исследований дало оценку возможностям Карелии выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами.
"Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Карелии подтверждены на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом. Согласно шкале кредитных рейтингов, которую использует Fitch, класс "B" означает "существенно недостаточный уровень кредитоспособности", - сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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