Американская корпорация оценила уровень платежеспособности Карелии

Международное рейтинговое агентство Fitch на основе собственных исследований дало оценку возможностям Карелии выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами.

"Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Карелии подтверждены на уровне "B+" со "стабильным" прогнозом. Согласно шкале кредитных рейтингов, которую использует Fitch, класс "B" означает "существенно недостаточный уровень кредитоспособности", - сообщают "Вести Карелии".

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