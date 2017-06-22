Американцы приехали в Карелию праздновать День города Петрозаводска

Гости из городов-побратимов прибывают на празднование Дня Петрозаводска, рассказали в мэрии.

В официальных торжествах, которые состоятся в эту субботу, примут участие гости из Америки, Эстонии и Литвы.

Делегация из американского из города-побратима Петрозаводска Дулута (штат Миннесота) прибыла 22 июня в столицу Карелии для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

Как отметила консультант по международным связям Аппарата городской Администрации Наталья Лаврушина, приезд американской делегации совпал с еще одним торжественным историческим событием.

"Ровно тридцать лет назад, в 1987 году, между Петрозаводском и Дулутом был подписан договор об установлении побратимских связей", - отметила Наталья Лаврушина.

В этом году в Петрозаводске уже прошел ряд совместных мероприятий с американским городом-побратимом. В том числе - выставка архивных документов "Два города - два добрых друга", выставки художницы из Дулута Анне Лабовиц "122 интервью" и Музея искусств Tweed и Школы изящных искусств Университета Миннесоты.

В праздновании Дня Петрозаводска также должны принять участие делегаций из эстонской Нарвы и литовского Алитуса.

"Официально побратимские связи с Алитусом установлены буквально на прошлой неделе - 17 июня. Делегация из Петрозаводска принимала участие в праздновании Дня Алитуса, тогда же и был подписан официальный Договор о сотрудничестве между нашими городами", - пояснила Н. Лаврушина.

В торжествах по случаю Дня Петрозаводска также намерены принять участие гости из Санкт-Петербурга: в 24 июня в столицу Карелии прибудет официальная делегация из Кировского района Санкт-Петербурга.